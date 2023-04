Festivalen kunngjorde prisvinnerne i et Instagram-innlegg onsdag kveld.

Den politiske dramaserien vil bli sendt på NRK til høsten. Det var VG som meldte om saken først.

– Vi er veldig stolte og glade, sier produsent Camilla Brusdal i Novemberfilm i en pressemelding.

Serien handler om Gro Harlem Brundtland, som på slutten av 1970-tallet jobbet som lege og kjemper for selvbestemt abort, før hun havner i politikken.

Den tar for seg dramatikken i Arbeiderpartiet, maktspill og hvordan hun ender opp som Norges første kvinnelige statsminister i 1981.

Kathrine Thorborg Johansen spiller hovedrollen som Gro Harlem Brundtland.

Serien «Makta», som vil bli sendt på NRK til høsten, har 12 episoder.

Beste musikk

Serien fikk også pris for beste musikk, komponert av Kåre Christoffer Vestrheim, Kristoffer Lo, Andrea Horstad og Eivind Helgerød.

– Det er fantastisk. Jeg er så takknemlig for alle som ble med meg i komponist-teamet for denne filmen. For en reise det har vært, sier hovedkomponist Kåre Christoffer Vestreim.

Johan Fasting, Silje Storstein og Kristin Grue er skaperne bak serien.

Serien, som heter «Power Play» på engelsk, konkurrerte mot ni andre serier i en konkurranse for internasjonale dramaserier, skriver Norsk filminstitutt i en pressemelding.

Skjermdump fra Instagram-kontoen til Canneseries Foto: Skjermdump fra Instagram

– Morsomt og livlig

Serien er produsert av Motlys og Novemberfilm for NRK.

Canneserier sammenligner «Makta» med politiske satirer som «Veep» og «In the Loop».

– Det er morsomt, livlig og har et utrolig bra tempo, er noe av begrunnelsen fra canneserier.

«Makta» har fått tildelt 10.000.000 kroner i produksjonstilskudd av Norsk filminstitutt.

Dette er sjette gangen Cannesseries blir arrangert, som er en TV-seriefestival. I 2018 vant NRK-serien «Lykkeland» beste manus og beste musikk.