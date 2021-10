Torsdag denne uken er det klart for NRKs nye dramasatsing «Jordbrukerne». En utradisjonell komediedrama-serie satt i trivelige omgivelser i Telemark, men med et alvorlig bakteppe.

Det er møtet mellom Bygde-Norge og muslimer – noen av dem radikaliserte islamister – som danner rammene for historien. En gjeng fra Oslo flytter til et småbruk i Telemark på oppdrag for en ekstremistisk organisasjon, men opplever at ting ikke går helt etter planen.

– Vi kjenner veldig godt til historiene om unge mennesker som blir radikalisert fra populære serier som «Homeland» og «Kalifat». Vi vil fortelle den omvendte historien; om kreftene som trekker folk tilbake til samfunnet igjen, sier serieskaper Anne Bjørnstad i Rubicon, som er en av skaperne av serien.

– Fremmedfrykt, terror og islamisme er elementer som er med. Er det en serie som vil provosere?

– Dette er en varm, humoristisk fortelling som setter søkelys på stereotypier og fordommer. Hovedfokuset er på karakterene og forholdet mellom menneskene som kommer til gården og de andre i bygda. Selv om den er litt uvanlig, blir jeg overrasket om mange blir provosert.

Ønsker å bryte ned barrierer

Bjørnstad, som tidligere har jobbet med serier som «Lilyhammer» og «Beforeigners», har laget den nye dramaserien sammen med regissør Izer Aliu, som også er hovedforfatter. Sistnevnte fikk Amanda for beste regi for spillefilmen «Fluefangeren» fra 2016. «Jordbrukerne» blir hans første TV-serie.

Forrige uke var begge samlet på Seriefestivalen i Cannes sammen med skuespillerne. Der vant de både Ungprisen for beste TV-serie og prisen for Beste skuespillerensemble.

– Jeg håper serien kan bryte ned noen barrierer. En tanke siden starten av prosjektet har vært at vi klarer å vise hvor ulike disse karakterene er, og samtidig gir publikum en forståelse av det som skjer uten man nødvendigvis er enig med dem i alt, forteller regissør Izer Aliu.

Anne Bjørnstad fra produksjonsselskapet Rubicon og regissør Izer Aliu var nylig på Seriefestivalen i Cannes, hvor «Jordbrukerne» stakk av med to priser. Foto: NRK

Koblet på islam-coach

I de første episodene har serieskaperne bevisst valgt en karikert fremstilling av de ulike kulturene og karakterene, men bildet blir mer nyansert underveis.

– Dette er ikke et religionskritisk prosjekt. Vi har vært veldig opptatt av å gjøre det på en respektfull måte, forteller Anne Bjørnstad.

Produksjonen hyret blant annet inn en islam-coach som rådgiver under innspillingen.

– Det var viktig for oss fra starten å ha noen på settet som kunne fokusere på de små detaljene. At vi fremstiller hverdagslige ting riktig og korrekt. En liten greie som er viktig for helheten, forteller Aliu.

Prosjektredaktør Tone C. Rønning i NRK Drama håper det blir laget flere historier som dette.

– I stedet for at vi valgte å lage en mer tradisjonell serie, har vi fått inn Izer med sin særegne stemme. Da blir det originalt. I tillegg har vi med skuespillere som Arben Bala, som fortalte at han i løpet av 20 år bare har spilt gangster, helt frem til denne rollen. Det er viktig å slippe til disse menneskene og la publikum bli kjent med dem fordi dette er en historie om karakterer som blir inkludert og ikke ekskludert fra det lille samfunnet de møter.

Nader Khademi, som for kort tid siden vant Amanda for beste mannlige birolle, spiller hovedrollen Marwan i serien. Du trenger javascript for å se video. Nader Khademi, som for kort tid siden vant Amanda for beste mannlige birolle, spiller hovedrollen Marwan i serien.

