Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Eierne av Hotell Waterfront i Ålesund går til rettssak mot havnevesenet over cruiseskip som blokkerer utsikten for hotellgjestene.

Hotelldirektøren mener cruiseskipene hindrer hotellet i å levere det beste produktet, da gjestene forventer utsikt.

Flere gjester har ønsket rabatt på grunn av den blokkerte utsikten, og hotelldirektøren foreslår å fortøye båtene lenger borte på kaien som en løsning.

Strandgaten Brygge AS, som eier Hotel Waterfront, mener situasjonen er blitt uholdbar etter en årelang konflikt med Havnevesenet.

Havnesjefen i Ålesund mener de bruker området i tråd med avtalen som er inngått, og at skipene ikke har blitt større, bare flere.

– Dette er rosinen i pølsa for hotellet, sier Aina Aalen Bjerkvik i det hun lukker opp døra til hotellsuiten i femte etasje.

Suiten som hotelldirektøren viser frem har egen terrasse på 50 kvadratmeter. Et perfekt sted for gjestene å sette seg og nyte utsikten.

Sånn ser det ut bak de svære cruiseskipene som sperrer for utsikten fra hotellet. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Men i stedet for å se fjord og fjell ser gjestene i dag rett inn i skroget på et 69 meter høyt cruiseskip.

– Gjestene har booket seg utsikt og vi heter jo Waterfront, så alle forventer at vi leverer på utsikt. Det er ganske frustrerende fordi vi ønsker å gi det beste produktet, og det er vi ikke i stand til så lenge cruiseskipene legges foran hotellet, seier Bjerkvik.

Nå blir utsikten – eller mangelen på den – tatt opp i retten.

Hotelldirektør Aina Aalen Bjerkvik ser ut på cruiseskipet som blokkerer for utsikten. Selv fra suiten i 5. etasje, må hun se opp på skipet. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Gjestene ønsker rabatt

Hvert år kommer svære cruiseskip til Ålesund, som i fjor var landets største cruisehavn med over 650.000 cruisepassasjerer.

283 ganger i løpet av fjoråret la et cruiseskip til kai i sentrum av byen.

Årets cruisesesong har nettopp starta og alt tyder på at det blir ny rekord i cruisetrafikken.

Det betyr at gjestene på Hotel Waterfront vil slite med utsikten denne sesongen også.

Gjestene ved Hotell Waterfront i Ålesund ser ikke mye annet enn veggen på cruiseskipet. Cruiseskipet fyller hele vinduet på hotellrommet. Det er vanskelig å unnslippe cruiseskipet også på uteområdet ved hotellet.

– Når gjestene sjekker inn i 15-tida ligger det som regel en båt her som drar i 18-tida. Da må vi informere gjestene om at neste morgen er det en ny båt, så det er et lite vindu uten båt. Jeg opplever at selv om vi informerer om dette, så vil de gjerne ha rabatt, sier hotelldirektøren.

– Hva er løsningen mener dere?

– Jeg er ikke imot cruiseturisme fordi det skaper mer turisme, men løsningen må være å fortøye båtene lenger borte på kaien, sier Bjerkvik.

Hotell Waterfront i Ålesund med skipet Aida Nova foran. Aida Nova er 337 meter bredt og 69 meter høyt. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Mener situasjonen er uholdbar

Strandgaten Brygge AS eier Hotel Waterfront, og etter en årelang konflikt med Havnevesenet blir det nå rettssak.

Selskapet opplyser at eiendommen deres har 100 meter med sjøfront på kvartalet, og problemene oppstår når cruisebåtene fortøyer langs store deler av området.

– Det blir en vegg som ligger der, og det gjør det stort sett hele cruisesesongen, sier Nils Eirik Wenaas i Strandgaten Brygge AS.

Nils Erik Wenaas i Strandgaten Brygge presiserer at han ikke er imot cruisetrafikk, men mener havnevesenet ikke kan løse egne kapasitetsutfordringer ved å la det gå utover naboeiendommen. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Wenaas sin advokat, Andreas Stang Lund i Kvale Advokatfirma, forteller at dette er en konflikt som har utviklet seg over tid fra rundt 2010. Da ble kvartalet hvor hotellet ligger bygget.

Siden da mener advokaten at trafikken har økt betydelig, og at skipene som legger til kai har blitt større og større. Han mener situasjonen er blitt uholdbar.

– Det er uheldig for hotellgjestene som skal sitte å kose seg med frokosten at de ser rett inn i skutesiden på et skip.

I slutten av mai skal søksmålet mot havnevesenet opp i retten.

Det er tilrettelagt for at turistene kan kose seg på uteområdet. Utsikten er det så som så med. Skipet som ligger til kai denne dagen er 337 meter bredt og 69 meter høyt.

Mener de følger avtalen som er inngått

Havnefogd i Ålesund mener de bruker området slik de har gjort i mange tiår i tråd med avtalen som er inngått, og de forutsetningene som var til stede før hotellet ble bygget.

Han er enig i at det nå kommer flere skip, men er uenig i at skipene er blitt større.

– De største skipene var omtrent like store da som de største skipene er nå, men det er blitt flere av dem, og det er blitt flere passasjerer om bord, sier Ole Christian Fiskaa.

Ole Christian Fiskaa er havnefogd i Ålesund. Han sier de bruker havna og kaiområdet på samme måte som de har gjort i tiår, og mener de følger avtalen som er inngått. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Han synes det er dumt at striden nå ender i rettsapparatet.

– Vi ønsker å ha et godt forhold til naboene våre, og hele byen, så det er ikke bra at sånt havner i rettsapparatet. Men når uenigheten er slik den er så kan det kanskje være fornuftig at retten tar avgjørelse på det. Det er en vanskelig sak, sier Fiskaa.