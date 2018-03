Norgesmester i hukommelse: – Folk prøver ikke lenger å huske

– Når barn sitter på iPaden eller telefonen veldig mye, så får man servert ferdige bilder. Hvis man leser bøker, så danner man de bildene selv, sier By, som er norgesmester i hukommelse.

– Forestillingsevnen vår har en påvirkning på hukommelsen. Før satt vi og dagdrømte mens vi så ut av vinduet på bussen, nå sitter vi på bussen og ser ned i en skjerm.

By mener det er fornuftig at vi har noen digitale hjelpemidler for å hjelpe oss på veien, men at det nå har bikket litt over i en negativ retning. Folk prøver ikke lenger å huske, sier han.

– Man må trene for å huske. Og man mister litt den treningen ved at man ikke ser for seg ting lenger – dagdrømmer. Man kan bli veldig ensporet, og dette kan spille inn på konsentrasjonen, som henger sammen med hukommelse, sier han.

VIKTIG Å TRENE: akkurat som med alt annet, er det også viktig å trene hukommelsen for å bli god, mener Oddbjørn By. Foto: Kaja Marie Andreassen. / NRK

Multitasking er tull

Tor Wallin Andreassen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole. Han har lagt merke til at siden rundt 2007 da mobilen inntok klasserommet, at fokuset har beveget seg fra tavla til ned i ryggsekken.

– Vi ser nå at elevene sliter med å holde på konsentrasjonen over lengre tid fordi de er vant til hele tiden å bli forstyrret, sier Wallin Andreassen.

Ungdomsgenerasjonen forsvarer seg med at det har skjedd en genendring som gjør at de kan drive med multitasking forteller professoren. Dette mener han er bare tull.

– Det som skjer er at istedenfor å ha en lang konsentrasjon, så får du heller delt den opp i mange små sekvenser. Da ser vi at hjernen blir sliten av å gå inn og ut av konsentrasjonen, dette kan forklare oss hvorfor ungdommen er trøtte, sier Wallin Andreassen.

LIVSVIKTIG Å KJEDE SEG: Tor Wallin Andreassen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole. Han mener at det er essensielt for både kreativiteten og konsentrasjonen å kjede seg. Foto: Kaja Marie Andreassen. / NRK

For tidlig å si noe om

Amerikansk forskning kan tyde på at korttidshukommelsen vår kan ha blitt dårligere med den digitale utviklingen. Men forskere mener det er for tidlig å si dette for sikkert.

Stine Kleppe Krogsrud ved Psykologisk Institutt er enig med Oddbjørn By om at vi må trene på hukommelsen vår. Men hun mener det er for tidlig å stadfeste hvilken innvirkning den digitale utviklingen har på hukommelsen vår.

– Vi er inne i en tid hvor vi skifter oppmerksomhet ekstremt fort. Men vi vil ikke vite effekten av dette før ungdomsgenerasjonen i dag, er ute i arbeidslivet, sier hun.

Effektiviteten i arbeidslivet kan gå ned

Det kan være at effektiviteten i arbeidslivet kan gå ned i fremtiden, hvis man fortsetter på det samme digitale sporet vi er på nå, mener lege og hjerneforsker Kaja Nordengen.

– Man ser når skolebarn begynner på skolen etter sommerferien, at de har vanskeligere for å holde på konsentrasjonen. Dette bedrer seg utover høsten. Problemet nå er at vi ikke får vent oss til dette, fordi det hele tiden popper opp mail, eller en varsel fra sosiale medier.

Nordengen er spent på utviklingen fremover.

– Det jeg er spent på nå, er om man kommer til å administrere sin egen arbeidshverdag annerledes i fremtiden, kanskje man skrur av, kanskje man velger innstillinger slik at f.eks. mailen bare oppdateres én gang i timen, avslutter Nordengen.