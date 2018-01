Slik husker du hvem som er statsråd

Skal du huske at Terje Søviknes er statsråd i Olje- og energidepartementet, kan du se for deg en ferje (Terje) som får service (Søviknes) på en bensinstasjon (olje og energi).

Onsdag ble det klart hvem som skal være statsråd for hvilket departement i regjeringen.

Iselin Nybø er forsknings- og høyere utdanningsminister, Nikolai Astrup er utviklingsminister i Utenriksdepartementet og Åse Michaelsen er eldre- og folkehelseminister.

Men når du har klikket deg ut av denne saken blir nok dette fort glemt. Hvis du da ikke, for eksempel, bruker Oddbjørn Bys metode for å huske hvem som er statsråd for hva.

Oddbjørn er «profesjonell husker». Han arbeider med husketeknikker, lærer bort hvordan man husker bedre og har også deltatt i hukommelses-VM.

– Jeg jobber med husketeknikker fra antikken, teknikker jeg har lært fra venner i VM i hukommelse og metoder jeg har laget selv. Hovedprinsippet er å jobbe slik at man knytter det man skal huske til noen man kjenner fra før, et bilde eller en figur, sier han.

Disse skal sitte i regjeringen som statsråder. Følger du huskeregla i denne saken vil du snart huske hvem som skal gjøre hva og hvor. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Finn et område som passer

Så, hvordan skal vi klare å huske hvem som bestemmer hva i hvilket departement?

– Man må begynne med å finne et område som kan passe, og ofte er da et hus i passelig størrelse. Så prøver jeg å finne ting som starter med samme bokstav som statsråden, for da har man svaret på tunga.

– Et eksempel er Rød Isaksen. Han blir rød isøksen. Eller hvis jeg skriver sand, så skjønner de fleste at det må være Jan Tore Sanner. Det som er viktig er et folk får nok hint, slik at de kan kjenne seg igjen, sier han.

I Oddbjørn sin huskeregel finner vi for eksempel denne setningen: «I bokhylla renner bøkene ut og blir til sand.» Dette skal vise til at Jan Tore Sanner har blitt kunnskaps- og integreringsminister.

– Åse Michaelsen var en stor skuffelse

Oddbjørn By er «profesjonell husker», og har laget en regle for å huske hvem som er statsråd i hvilket departement. Foto: NRK

Jan Tore Sanner er jo ikke så vanskelig å kunne knytte til sand.

Derimot er det andre personer i den nye regjeringen som har navn det ikke er så enkelt å huske.

– Åse Michaelsen var en stor skuffelse, for man ønsker seg jo litt sjeldnere navn. I tillegg er hun ganske ukjent for de fleste. Personer som Søviknes klarer de fleste å huske, fordi han har vært så mye fremme i media. Michaelsen har derimot de fleste ikke noen knagg til.

Hele huskeregla til Oddbjørn:

Først bestemmer du deg for et hus du kjenner godt. For eksempel broren din eller onkelen din sitt hus.

På fjernsynet i huset ser du ei skei og en Grandiosa. Se det for deg nå. Fra søppelkorga ser du at det renner en elv. Inne i kjøleskapet ligger et nybakt brød. I favorittstolen til eldste person i huset sitter Michael Jackson.

I bokhylla renner bøkene ut og blir til sand. Tenk på en kommode i huset. Den er full av Melange-margarin. På barnerommet (eller der barna bruker å leke) ser du helleristninger av blinde. Utenfor døra ser du en haug med lister. I postkassa ser du en rød isøks. I blomsterbedet står en astronaut.

Dette var mye å se for seg, så vi går gjennom en gang til:

På fjernsynet ser du skei og Grandiosa. Fra søppelkorga renner en elv. I kjøleskapet ser du et nybakt brød. I stolen til eldstemann ser du Michael Jackson. I bokhylla ser du sand. I kommoden ser du Melange. På barnerommet ser du helleristninger av blinde. Utenfor døra ser du en haug med lister. I postkassa ser du en rød isøks. I blomsterbedet ser du en astronaut.

Test deg selv, og du vil bli overrasket over at du husker hva som var på fjernsynet, i kjøleskapet og så videre. Figurene er for å huske de nye ministrene, og plasseringen er for å huske hvilke rolle de har fått i regjeringen.

På fjernsynet var det en skei og en Grandiosa. Det er for å huske at Skei Grande har blitt kulturminister (kulturministeren har innflytelse på fjernsynet). Søppelkorga er for å huske hvem som er miljøminister. Der renner en elv, så han heter Elvestuen. Forskningsprøver blir ofte lagret i kjøleskap, så her plasserer vi den nye forskningsministeren. Hun heter nesten nybakt brød, nærmere bestemt Nybø. I stolen til eldstemann sitter Michael Jackson. Det er for å huske at eldreministeren heter Michaelsen.

En haug med lister

Så går vi over til folk som har sittet i regjeringen før, men som har skiftet jobb. Bokhylla er et sted med mye kunnskap. Der rant det ut sand. Kunnskapsministeren heter Sanner. Kommode høres litt ut som kommunal. Kommunalministeren heter ikke Melange, men nesten. Hun heter Mæland. Barne- og likestillingsministeren er plassert på barnerommet. Der var det helleristninger av blinde. Så ministeren heter Linda (blind) Helleland (helleristning). Utenfor døra er plasseringen for innvandringsministeren. Der ligger en haug med lister. Listhaug. I postkassa får du ofte brev fra næringslivet, og der var det en rød isøks. Næringsministeren heter Røe Isaksen.

Nå husker du alle de nye ministrene, og de som har skiftet departement. At Erna Solberg er statsminister og Siv Jensen er finansminister husker alle som leser nyheter. Men resten kan være vanskelig å huske. Så hvis du ønsker å huske de som fortsetter som før kan du se for deg litt flere merkelige bilder:

I medisinskapet (eller et skap på badet) ser du at det er fullt av høy. I badekaret (eller dusjen) ser du en sandkasse. På arbeidsrommet (eller der du bruker å arbeide på pc-en) ser du en haug med lim. Ved alarmen eller røykvarsleren ser du en venn eller kjendis som heter Jens. Han sitter på en bakke. Ut vinduet ser du at nabohuset er fanget av en diger innerlomme. I garasjen ser du Olsenbanden som soler seg. I hagen ser du en venn som heter Jon (eller en kjendis, for eksempel Jon Almaas). Du ser at Jon daler ned i hagen. Ved den lokale bensinstasjonen ser du en ferje som får service.

Per Sandberg i badekaret

Gå gjennom en gang til eller to, så bildene fester seg. Denne gangen memorerte vi at helseministeren (medisinskap) heter Høie (høy).

Fiskeriministeren passer godt i badekaret. Der plasserte vi en sandkasse, altså Sandberg. Men hvorfor kan man bare ikke ser for seg Per Sandberg i badekaret? Det er et godt spørsmål. Hvis man ønsker, kan man selvfølgelig det, men for mange er det enklere og mer politisk korrekt å se for seg en sandkasse.

Arbeidsministeren (arbeidsrommet) heter Hauglie (haug med lim). Forsvarsministeren (alarm eller røykvarsler) heter Bakke-Jensen (Jens på en bakke). Så har vi nabohuset, altså utenriks. Utenriksministeren heter Ine Eriksen Søreide (innerlomme). Garasjen passer godt som lagringsplass for ministeren for samferdsel. Der hadde vi Olsenbanden som soler seg. Altså Solvik-Olsen. Hagen er plassen for landbruk. Jon daler ned. Landbruksministeren heter Jon Dale. På bensinstasjonen finner vi olje- og energiministeren. En ferje som får service: Terje Søviknes.