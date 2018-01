– Du kan trene deg til en robust hjerne!

– Hjerneforskning, og spesielt demensforskning, har vært underprioritert. Nå er vi imidlertid inne i en hjernerevolusjon, og det er mer fokus på hjernen enn noensinne. Hele verden har nå forstått hvor viktig hjernen er, sier Kaja Nordengen.

Kaja Nordengen er hjerneforsker og jobber til daglig som demensforsker og lege knyttet til Universitetssykehuset i Akershus. Foto: Marion Klaseie

Nordengen har tidligere skrevet boka Hjernen er stjernen. Nå er hun her med boka Hjernetrening, som handler om hvordan vi kan trene hjernen og holde den i form.

Hjernetrening

– Folk vet ikke hvor bra det er å utfordre hjernen. Når vi lærer oss nye ting og utfordrer hjernen vår så dannes nye kontakter mellom nervecellene, hjernen blir mer robust og dermed også mer rustet mot demens, sier hjerneforsker Nordengen.

Nevropsykolog Jan Stubberud har brukt hjernetrening som metode i mange av sine forskningsprosjekt.

Jan Stubberud er nevropsykolog og forsker ved Universitetet i Oslo. Foto: Lasse Moer / UiO

Han har erfart at ulike typer hjernetrening kan forbedre hjernefunksjoner ved ulike nevrologiske og psykiske lidelser.

Stubberud støtter Nordengens påstand om at variert og bevisst trening av hjernen kan gjøre den robust mot det som kan ramme den.

Nevropsykologen har utviklet hjernetreningsopplegg som har vist seg å være særlige effektive for å bedre oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og evne til å regulere følelser.

– Det er viktig med en variert hverdag med et stimulerende miljø. Bruk hjernen så mye som mulig, «use it or loose it». Hjernetrening er en kraftfull metode for å få en sunnere hjerne, sier Stubberud.

Hvordan skal man trene hjernen

– Det handler ikke bare om mengdetrening, men også teknikk. Samtidig sier Nordengen at dette er noe vi enkelt kan inkludere i dagliglivet når vi blir bevisste på hvordan det kan gjøres.

– Prøv å gjør noe nytt hver dag! Bryt vaner, utforsk nye måter å løse hverdagens gjøremål på! Det er sunt å ha en livsstil der man stadig møter nye utfordringer, sier hun.

Slår av GPS-en

Hjerneforskeren selv liker ikke å parkere bilen sin mellom to biler, og nettopp derfor øver hun på det hver gang muligheten er der. Slik utfordrer hun hjernen sin. Hun tvinger seg til å gjøre noe hun ikke liker og ikke er så god på.

En annen ting hun trener på er orienteringsevnen sin. Hun slår av GPS-en og studerer kartet før hun kjører et sted hun ikke er kjent. Orienteringssansen er ofte noe som svekkes tidlig når man rammes av demens.

–Ved å trene hjernen regelmessig og bevisst får vi en robust hjerne, samme hvor i livet vi befinner oss, sier hjerneforsker Kaja Nordengen. Dersom hun får oss til å velge nye opplevelser og utfordringer i stedet for enda en kveld i sofaen, så er hun godt fornøyd.