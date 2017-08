Netflix-serie ga oppsving i søk på selvmord

Da ungdomsserien «13 Reasons Why» ble sluppet på strømmetjenesten Netflix tidligere i år, advarte flere mot seriens fremstilling av selvmord.

Nå viser en ny studie publisert i det amerikanske fagtidsskriftet JAMA Internal Medicine at Google-søk på selvmord økte med 19 prosent i USA i ukene etter at serien hadde premiere.

«13 Reasons Why» Ekspandér faktaboks Amerikansk TV-serie produsert for Netflix

Basert på Jay Ashers roman med samme navn fra 2007

Popstjernen og musikeren Selena Gomez er en av seriens produsenter.

Handler om selvmordet til tenåringsjenta Hannah, som før sin død sender 13 opptakskassetter til en venn. Hver av kassettene inneholder historien om hvordan én av hennes venner eller klassekamerater har bidratt til hennes beslutning om å avslutte livet.

Bekrefter bekymring

BEKYMRET: Forsker og psykologspesialist Fredrik Walby frykter at seriens fremstilling av selvmord kan være skadelig Foto: NRK / NRK

Det overrasker ikke forsker og psykologspesialist Fredrik Walby ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

– Det er greit å få en empirisk dokumentasjon på det, men det var nettopp dette vi var bekymret for da denne serien ble lansert, sier Walby til NRK.

Gjennom 13 episoder forteller serien historien om tenåringen Hannah Baker og grunnene til at hun har valgt å ta sitt eget liv. Seriens siste episode viser selvmordet, en fremstilling som har vakt debatt.

– Det er en veldig intensiv, 13 episoder lang beskrivelse av et selvmord, som har flere svakheter, blant annet at den fokuserer veldig tydelig på å vise en konkret selvmordsmetode, sier Walby.

Flere søker etter hjelp

Studien tok for seg en rekke søkeord knyttet til selvmord, og viser at også søk på selvmordsforebygging og hjelpetelefoner fikk et oppsving i ukene etter premieren.

Også organisasjonen Mental Helse opplyser til NRK at de opplevde en viss økning i antall henvendelser til sin hjelpetelefon i samme periode.

I mai valgte Trondheim kommune å høyne beredskapen i helsetjenesten og grunnskolen på grunn av en økning i antall selvmord og selvmordsforsøk.

Fredrik Walby mener det ikke er problematisk i seg selv at serien omhandler selvmord.

– Det at selvmord og selvmordsproblematikk omtales i massemedia, er på mange måter positivt, og vi er ikke bekymret for dét. Den amerikanske studien viser jo også en økning i søk på selvmordsforebygging og hjelpeinstanser. Det vi er bekymret for, er omtale som er veldig ensidig, som legger lite vekt på hvordan man kan skaffe seg hjelp og som viser konkrete metoder.

Netflix skriver i en uttalelse at de var forberedt på at 13 Reasons Why ville føre til økt interesse for selvmord som tema.

– Vi trodde hele tiden at denne serien ville fremme diskusjonen om dette vanskelige emnet. Dette er en interessant eksperimentell studie som bekrefter dét. Vi ser frem til mer forskning, og til å ta til oss alt vi lærer når vi nå forbereder oss på sesong to, skriver en talsperson for strømmetjenesten i en e-post til NRK.