Når kan kollegaen din få sparken?

Tone er ansatt i et salgsfirma med mye festing. På salgsmøter bor alle ansatte på hotell, og på kveldene drikkes det en del alkohol. Flere ansatte tar bilder, og noen av disse kan være utfordrende og ha et seksualisert innhold. Bildene blir senere vist på storskjerm og lagt ut på selskapets server som alle de ansatte har tilgang til. Noen av bildene var av Tone.



Ett av bildene forestiller at en mann onanerer.



Tone tar ikke opp saken der og da, men flere år senere havner saken i retten da hun mener å ha krav på oppreisning.



Hun mener at hun har vært utsatt for seksuell trakassering, og at arbeidsgiveren ikke har oppfylt ansvaret de har i henhold til likestillingsloven § 8.



Bedriften argumenterer med at det ikke er holdepunkter for at Tone følte seg krenket, og bemerker at det gikk tre år fra et bestemt salgsmøte med bilder på storskjerm til Tone fant ut at hun var krenket. De påpeker også at de som viste frem bildene ikke hadde noen høyere stilling enn Tone.



De bemerker at Tone selv har delt lignende festbilder på epost.



Har Tone krav på oppreisning?