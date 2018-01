– For vanskelig å ta opp metoo-saker

#Metoo-kampanjen har fått flere til å varsle om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Likestillingsombudet har fulle kurs der arbeidsgivere lærer om lovverket, og hvordan de bør håndtere trakasseringssaker.

Men hva skjer om arbeidsgiver ikke tar dette på alvor, eller der en ansatt føler seg urettmessig behandlet? Da må saken tas til retten. Den terskelen er altfor høy, mener Likestillingsombudet som ønsker et lavterskeltilbud.

– Når det gjelder saker om diskriminering og trakassering kan Likestillings- og diskrimineringsnemnda gjøre en vurdering av om loven er brutt. Denne muligheten har man ikke hatt for saker om seksuell trakassering. Lovgiver mente at slike saker var så alvorlig at det måtte tas for retten, forklarer fagdirektør Claus Jervell i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

– Går ut over rettssikkerheten

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ønsket at nemnda også kan behandle saker om seksuell trakassering.

– Ombudet har ønsket det fordi vi mener det er få som tør å ta sakene videre til retten. Konsekvensen av at sakene må behandles i retten, er at sakene ikke har kommet opp, og at det har ført til dårligere rettssikkerhet, sier Jervell.

Nå lover regjeringen handling. I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil «bidra aktivt i arbeidet mot seksuell trakassering». Videre heter det at regjeringen vil «styrke Arbeidstilsynets innsats og utrede et lavterskeltilbud for håndhevelse av saker om seksuell trakassering.»

Om lavterskeltilbudet blir slik LDO ønsker, er for tidlig å si. Men Jervell påpeker at diskrimineringsnemnda er noe som allerede eksisterer i dag.

– Nemnda vil kunne si om det har foregått seksuell trakassering, men reaksjonen, om vedkommende skal få en advarsel eller sies opp, må bedriften bestemme, sier Jervell.

Dette sier likestillingsloven om seksuell trakassering Ekspandér faktaboks Likestillings- og diskrimineringsloven ble endret fra 1. januar, men ordlyden er ganske lik den gamle. Formålet med endringen var å forenkle regelverket. Likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 13 (i det nye lovverket) handler om forbud mot å trakassere. Her står det: «Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.» Videre heter det at det med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. I det gamle lovverket var det formulert slik i paragraf 8: Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt. Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Forarbeider For å finne ut mer om hva lovgiverne mener, må man se på forarbeidene til loven. I forarbeidene står det blant annet at seksuell trakassering for eksempel kan skje gjennom fysisk handling. En slik fysisk handling kan være «alt fra unødvendig berøring og «plukking» til overgrep som voldtekt eller voldtektsforsøk». I forarbeidene til likestillingsloven heter det også at seksuell trakassering kan skje verbalt, gjennom for eksempel nærgående kommentarerer om mottakerens kropp, klær elller privatliv. Loven skal også dekke seksuelle framstøt i form av forslag og hentydninger. Dette gjelder også ikke-verbal trakassering, som for eksempel ved visning av pornografiske bilder, plystring og kroppsbevegelser som har seksuelle undertoner. Når blir det trakassering? Seksuell oppmerksomhet vil gå over til seksuell trakassering dersom den som utøver den fortsetter, til tross for at det er blitt gjort klart at mottakeren anser den seksuelle oppmerksomheten som uønsket, står det i forarbeidene. Ett eneste tilfelle kan imidlertid utgjøre seksuell trakassering dersom oppførselen er tilstrekkelig alvorlig. I forarbeidene står det også at maktforskjeller i relasjonen mellom den som utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet og den som gir oppmerksomheten er avgjørende.

OPPLEVDE SEKSUELL TRAKASSERING: NHO-sjef Kristin Skogen Lund forteller programleder Ole Torp om hvordan hun som ung kvinne i næringslivet opplevde at en sjef utsatte henne for en ubehagelig opplevelse under en middag. Ifølge Lund var det verste at ingen andre grep inn.

NHO: Best med eksternt organ

Da NHO-sjef Kristin Skogen Lund var gjest i programmet «Torp», fortalte hun om egne opplevelser med seksuell trakassering. Hun erkjente at det kan være vanskelig å ta opp saker internt i en bedrift.

– Det kan være veldig lurt å ha alternativer hvis det er sjefen som er problemet. Da har man flere muligheter. Det kan være et verneombud, det kan være en ansattrepresentant, det kan være bedriftslegen, der man har det. Det kan også være et styremedlem. Det er flere måter å innrette alternativer for varsling på, sa Lund i programmet «Torp».

Hun sier flere større bedrifter har ordning utenfor bedriften, såkalte «compliance»-funksjoner.

– Det er folk som er ansatt for å sørge for at alle lover og regler i bedriften følges, på alle områder. Det er vanlig at disse rapporterer rett til styret, eller til en revisjonskomité i et styre. Men det er klart at for en veldig liten bedrift, så er ikke det så enkelt å ha denne typen organer eksternt, erkjenner Lund.

Hun sier Telenor og Statoil er bedrifter som har slike organer utenfor bedriften.

– De som har ressurser til det, bør absolutt ha det, sa Lund.

VAR REDD: NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier hun opplevde seksuell trakassering flere ganger da hun var ung. Hun sa fra til forskjellige sjefer, men ba om at det ikke ble gjort noe, fordi hun var redd for represalier. – Jeg ser i ettertid at jeg burde ha gjort noe med det, sier Kristin Skogen Lund.

