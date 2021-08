Når får vi se disse pandemi-filmene?

Norsk film hedrer seg selv med utdelingen av Amandaprisene denne helga. Det skjer samtidig som at filmbransjen forhåpentligvis i ferd med å ta farvel med både pandemi og glisne kinosaler.

Da står vi foran et stort og ulmende spørsmål: Vil det nå komme en bølge av norske filmer hvor korona står sentralt i handlingen?

For å gi litt starthjelp har NRK tatt seg friheten til å komme med noen forslag til mulige filmprosjekter:

Illustrasjon: Martin Mikal Nesheim / NRK

Sammendrag: Olsenbanden har gjort et brekk og må skynde seg ut av landet. Men de står fortsatt i kø for å få dose nummer to, og mangler dermed vaksinesertifikatet som gjør at de kan reise. Likevel: Egon Olsen har – som alltid – en helmaks plan. Dynamitt-Harry blir tilkalt, og sammen prøver de å sprenge seg inn hvelvet hvor det flytende gullet fra Moderna og Pfizer oppbevares.

Illustrasjon: Jonas Laumann / NRK

Sammendrag: Kommandør Nakstad er bekymret. Han aktiverer Kode Rød og går i krigen sammen med sine fire fryktløse medhjelpere. Ved hjelp av unike superkrefter skal de konfrontere monsteret «R-TALLET». Men først må de nedkjempe Charter-Svein fra planeten Vaccinus Scepticus, som bombarderer dem med brennende munnbind.

Illustrasjon: Martin Mikal Nesheim / NRK

Sammendrag: Pendlerne er borte, togene er tomme og bagettene på Deli de Luca er tørrere enn noensinne. Du er helt alene i morgenrushet og må kjempe med en hostende zombie med et løst forhold til tometersregelen. Denne postapokalyptiske grøsseren gir garantert større frysninger enn å bli varslet om «buss for tog».

Illustrasjon: Martin Mikal Nesheim / NRK

Sammendrag: Bestevennene Karsten og Petra blir trassige over å ha havnet i hver sin kohort i barnehagen. Nå har de bestemt seg for å feire femårsdag med HELE avdelingen invitert, hvor de skal sitte tett ved et langbord og hvor ingen papptallerkner med sjokoladekake er merket med navn. I sin bursdagstale siterer Petra sin favorittdikter Bent Høie og sier: «Når du er fem år gammel er det ingenting som heter «neste sommer»».

Illustrasjon: Maria Ødegaard / NRK

Sammendrag: Gymnaslærer Pedersen ønsker å undervise sine studenter om hvorfor vi trenger en kommunistisk revolusjon i Norge. Men når den fysiske undervisningen skal over på Zoom blir det tøft for læreren med begrenset teknisk kompetanse. Og trenger man egentlig å vite hvor mute-knappen er i en maoistisk utopi?

Illustrasjon: Martin Mikal Nesheim / NRK

Sammendrag: Diana skal om kort tid gifte seg, men nå må paret plutselig ta en mye større avgjørelse: Arrangere bryllup uten favoritt-tante-Bjørg, som er i risikogruppa – eller vente i et helt år? Har svigermor symptomer på korona eller er hun bare rørt av talene? Og vil Diana gidde å ligge med ektemannen på bryllupsnatta etter at han har pådratt seg koronakropp det siste året?

Illustrasjon: Andre Brenni / NRK

Sammendrag: Personalet på Fredrikssons fabrikk syr munnbind for harde livet, men blir plutselig pålagt å produsere koronavaksine. Direktør Fredriksson sliter med å motivere Pia, Oddveig, Margit og Kari, som plutselig krever å få status som «samfunnskritisk personell». Klarer de å bidra til å redde verden – eller ender det som vanlig med sarkastiske meldinger og trusler om streik?

Illustrasjon: Martin Mikal Nesheim / NRK

Sammendrag: På dagtid er hun en sjarmerende helsearbeider på den lokale Covid-teststasjonen. Men om natten blir hun en seriemorderske som dytter vattpinnen altfor langt inn i nesen slik at den treffer lillehjernen på hennes beilere. NB: 18 års aldersgrense.

Illustrasjon: Ingrid Reime / NRK

Sammendrag: Det har blitt ensomt i skogen for den koronaisolerte Mormor, som savner de åtte ungene. Samtidig har sinnet over den dårlige bredbånddekninga ført til at hun nå sitter på en grusom hemmelighet: I myra bak huset hennes ligger et ukjent antall telemontører begravd. Klarer hun å holde på hemmeligheten lenge nok til å få se Morten Minstemann igjen?

