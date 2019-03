Geolog Kristian Eikjord (spilt av Kristoffer Joner) og hans familie har virkelig fått kjørt seg i møtet med naturkrefter på norsk jord. Han var i sentrum da Geiranger ble rammet av tsunami i filmen «Bølgen». Og han var på feil sted til feil tid da et jordskjelv jevnet store deler av Oslo sentrum med jorden i filmen «Skjelvet».

Produksjons­selskapet Fantefilm, som står bak begge disse filmene, har fått 15 millioner kroner av staten til en ny, topphemmelig film. Det eneste vi vet er at filmen blir «spektakulær, spennende og dramatisk». I tillegg skal det lages en katastrofefilm om tunnelbrann på Vestlandet.

NRK har følgende innspill til mulige temaer for den neste, typisk norske katastrofefilmen:

Idet vinterens første snøfnugg lander i hovedstaden, lammes en hel nasjon. All kollektivtrafikk stopper, skoler stenger og utenlandske vogntog sperrer veiene. Samtidig fører krisen med seg uhyggelige konsekvenser: Store deler av befolkningen i Nord-Norge må hasteinnlegges på sykehus etter å ha pådratt seg alvorlige tilfeller av latterkrampe.

Katastrofen er et faktum når den lille, idylliske vestlandsbygda invaderes av blodtørstig flått. Befolkningen må skaffe seg høye gummistøvler, pinsetter og flåtthalsbånd mens de venter på evakuering. Rekker Flåttskvadronen fram i tide?

I en direktesendt tale får den lille kommunen Rævfjord skrekkbeskjeden av kommunalminister Jan Tore Sanner (spilt av Jon Øigarden): De skal slås sammen med nabokommunen Pessvik. Nå må befolkningen kjempe mot økt eiendomsskatt, dårligere barseltilbud og et nytt og uforståelig kommunevåpen.

Stemningen er trykkende og uhyggelig hjemme hos familien Eikjord. Tidligere på dagen har far i huset mottatt innkallelse til den årlige medarbeidersamtalen. Hva har han egentlig bidratt med det siste året? Hvor ser han seg selv om fem år? Et fortettet, psykologisk selvransakelsesdrama.

En liten brødskalk utløser et drama på ramme alvor. Uten å kjenne til sin autoimmune sykdom blir Einar Glutenberg (Kristoffer Joner) oppblåst og uvel etter å ha inntatt gluten. Operasjonen med å få fram en nødrasjon med bokhvete i tide blir et nervepirrende kostholdsdrama.

På vei til påskeferie opplever de alle familiers mareritt. På grunn av togstreik må de fraktes til fjells med buss. De blir dermed ofre for en konstant strøm av kolonnekjøring, manglende reisekvitteringer og rasende medreisende på jakt etter refusjon. Rekker familien til fjells før påsken er over?

(Oppfølgerfilmen «Tog for buss for tog» er allerede under planlegging).

Ute er det full sommer, men det gamle huset er hjemsøkt av trekk. Bevæpnet med tettelister og kitt starter en influensasyk far jakten på luftstrømmene og de ørsmå bevegelsene i gardinene. Rekker han å stenge ute trekken før alle sykedagene hans er brukt opp?

De er gamle, de er mange, og de er sinte. De store etterkrigskullene er nå pensjonister, og de vil ha hjelp. Nå. Fastleger, hjemmehjelptjeneste og folkevalgte er fritt vilt når horder av misfornøyde pleietrengende nekter å ta et nei for et nei. Og de er ikke redde for å skrive sinte innlegg på Facebook med store bokstaver.

Bare dager før Harry Hendels store 50-årsfeiring blir han tatt i tollen etter å ha svenskehandlet for mye bacon og folköl på Nordbysenteret. I en desperat operasjon klarer han å rømme fra politi og tollere i denne apokalyptiske roadmovien hvor alt står på spill.

En profilert pappa-blogger og influencer opplever at antallet følgere på sosiale medier stuper. Dermed starter jakten etter svar på hvordan algoritmene i sosiale medier fungerer. Samtidig tikker antallet likes og følgere ubønnhørlig mot null.

På vei over Finnmarksvidda i 30 minusgrader sprer frykten seg i Tesla-kupéen. Vil de nå fram til ladestasjonen i Karigasniemi på finsk side av grensen før elbilen går tom for batteri? Eller går familien den sikre, men miljøvennlige, død i møte?

