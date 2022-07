Nabokrangler inspirerte hemmelig forfatter

I Maskorama skal man gjette hvem som skjuler seg bak et kostyme. Men kan man gjette hvem som har skrevet en fortelling bare ved å se på teksten? Det er det Forfatterjakten handler om, og forrige søndag publiserte NRK «Hendelsen med grisen» signert den anonyme forfatteren «Elgen».

I nevnte fortelling toppes en årelang nabokrangel med at naboen kommer på besøk og tar med seg en gris. Den brutale reaksjonen på den udåden kan du få med deg her: Les «Elgen»s fortelling:: Nabokrangelen tar helt av i «Hendelsen med grisen»

Hvem som hadde skrevet fortellingen og skjulte seg bak «Elgen», var det mange som klarte å gjette riktig på. Det var dog ikke Marcus Bailey, selv om noen innsendere refererte til hans opptreden som elgen i Maskorama.

Vi fikk inn over 1000 svar på hvem det kunne være, og for å holde litt på spenningen kan du først se noen av de kreative forslagene vi fikk tilsendt.

Forfattere som ikke var «Elgen» i Forfatterjakten. Ekspandér faktaboks Anne B. Ragde: «Både illustrasjonene og skildringen av miljøet tok meg rett inn i miljøet på gården Neshov på Byneset. Karsken plasserer historien i Trøndelag. Grisen var et gjennomgående trekk i bøkene fra denne gården. Språket og den beske humoren er typisk for Ragde.»

Carl Frode Tiller: «En muntlig og umiddelbar fortellerstemme, sammen med små antydninger til Trøndelag og Tillers utdanning (som bl.a. historiker). En elg befinner seg vel "tilfeldigvis" på kommunevåpenet til Namsos, der Tiller er fra.»

Jo Nesbø: «Påskekylling symboliserer påskekrim. Han var en av flere forfattere som ønsket norske dyr, som elg, på omslagene for å selge nordisk krim ut i verden. Bilde av ei lerke, han hadde suksess med romanen "Tørst". Feiret forfatter og manusforfatter»

Knut Nærum: «Et eller annet med lekenheten og ironiseringen over by vs. bygd i teksten. Nærum har skrevet både bøker og filmmanus og veldig mange artikler og vunnet priser for både skjerm og tekst.»

Lars Mytting: «Veldig god forteller, som liker å skildre sære bygdemiljøer, gjerne med litt gørr og våpenbruk.»

Lars Saabye Christensen: «Han er født i 1953, samme år som det refereres til i historien om grisen. Handlingen foregår på Elgens hjemsted og Lars sine bøker er ofte preget/inspirert av hans hjemsted. I historien om hendelsen med grisen står det at familien har slekt over landegrensene og Lars har dansk statsborgerskap, men er oppvokst i Norge. Lars har også mottatt en rekke priser for sitt arbeid.»

Levi Henriksen: «En fortelling om outsidere fra bygda, nær grensa. Hører elgen hjemme i Finnskogen? Det er noe med den lette måten det skrives om det morbide på, at alle digresjonene får like stor plass, som gjør at jeg tenker på Levi Henriksen. Men så handler ikke historien først og fremst om det ubehagelige heller, det er mye kjærlighet til familie, tilhørighet og sted. Det som har vært.»

Per Petterson: «Muntlig språk, retta til leser. Teksten handler om bygda og familiære forhold, satt i en epoke da forfatteren selv så dagens lys.»

Stein Torleif Bjella: «Minner om «Fiskehuset», der hovedpersonen skal lære seg familietradisjonen ved å høre en eldre slektning fortelle, og skrive det ned. »

Tore Renberg: «Han er god til å skrive slektsdrama med familiekarakteristikker som likner denne. Bestialske innslag, som skyteulykken i denne historien, var det også f.eks. i «Tollak til Ingeborg».»

For enkle hint?

Forrige uke ble vi beskyldt for å gi for enkle hint da et 18 år gammelt intervju avslørte den hemmelige forfatteren.

Et hint om en forfatter som ikke var redd for å havne på glattisen ble kanskje for lett i første runde av Forfatterjakten. Foto: NRK

De skjulte hintene var kanskje også denne gang litt for enkle, da bortimot halvparten av innsenderne oppga riktig svar.

Den prisvinnende forfatteren var Erlend Loe, og Elgen var et hint i retning hans 18 år gamle roman «Doppler».

I boka «Doppler» tar hovedpersonen livet av ei elgku, tar til seg den etterlatte elgkalven og gir den navnet Bongo. Foto: Cappelen Damm

– Jeg tenkte at det var en give away, men folk tenker vel ikke så mye på en roman jeg skrev for 18 år siden. For de som kjenner mitt forfatterskap vil det jo gjøre det lettere, sier Erlend «Elgen» Loe.

– Er det noe typisk Erlend Loe i denne teksten?

– Det vil jeg tro det er i stor grad. Flyten er nok gjenkjennelig, at det er assosiasjonsrikt, og at det hopper hit og dit i en muntlig fortelling.

Forfatter Erlend Loe, fotografert av NTB. På grunn av alt hemmelighetskremmeriet rundt Forfatterjakten, har vi ikke møtt ham for eget foto. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Noen mente at siden Stalin er nevnt i fortellingen, så er det en referanse til leserbrevet du skrev til russere.

– Jeg har nok skrevet det uten å tenke på den typen referanser, men når jeg kommer inni det så fører det ene til det andre.

Det tydeligste sporet i selve teksten var nok det midtnorske, mener Loe, og det var det også mange av innsenderne som hadde fått med seg. I tillegg hjalp det nok litt at også fortellerstemmen i lydversjonen var trøndersk.

Nabokrangler

Fortellingen om de to naboene vi møter i «Hendelsen med grisen» dukker opp i en bok signert Loe i nær framtid.

– Det er nærmest en uendelig rekke urimeligheter den andre familien klandres for. Og det er viktig for fortellerstemmen at det hatet opprettholdes i neste generasjon.

Og nettopp dette med nabokrangler fascinerer forfatteren.

– Hvor kom ideen fra?

– For meg så er stemmen viktig. Da jeg fant den kommanderende stemmen, så tok det ene det andre. Så er jeg glad i nabokrangler. Folk fyrer seg opp. Alle de rettssakene på vestkanten i Oslo og andre steder. Det sier noe dypt om oss, og lite flatterende.

– Er det noe med nordmenn og nabokrangler?

– Jeg vil tro at det finnes overalt hvor det finnes fast eiendom. Der det finnes tradisjoner for å oppholde seg finnes det langvarige krangler.

– Hvordan er ditt forhold til egne naboer?

– Jeg har ikke vært i nabokrangler. Det har vært gode forhold i mitt voksne liv.

Slik kan du vinne et lesebrett

Neste fortelling i Forfatterjakten handler ikke om nabokrangler, men om hva som skjer når en datter får en venninne til å spionere på moren.

– Kommer du til å følge Forfatterjakten framover?

– Jaja, jeg kommer til å lese videre.

Vi må trekke ut en vinner som får et lesebrett. Si et tall mellom 1 og 500.

– Da sier jeg 13.

Og 13 var denne gang et lykketall for Aslak Petersen som vinner et Kindle lesebrett!