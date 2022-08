Hemmelig forfatter kaster kattemaska

– Jeg har ikke snakket med noen om det, ikke mannen min engang.

Den hemmelige forfatteren bak historien «Klikk og hent» er klar til å kaste kattemaska.

I sommer har fire forfattere publisert fire fortellinger på NRK.no, og dere i publikum har kunnet gjette hvem som var avsender. (Klikk her for å se hvem de andre hemmelige forfatterne var.) I denne artikkelen avsløres den siste av dem.

– Jeg forsøkte å skrive annerledes, selv om det jo skinner gjennom at det er meg.

Underveis har vedkommende fått se noen av svarene som har kommet inn fra publikum, og mange har tenkt riktig, men ikke alle. Se noen av dem nedenfor.

10 gode svar som ikke var riktige i Forfatterjaktens siste runde Ekspandér faktaboks Anne B. Ragde. «Kona mi sa det.»

«Kona mi sa det.» Anne Holt. «Katten er et viktig element hos Selma som er hovedperson i bøkene hennes. Hun er tidligere politifullmektig. Hun har illustrert boken om Gråmann . Hun har vunnet mange priser og var nominert til Rivertonprisen i år.»

«Katten er et viktig element hos Selma som er hovedperson i bøkene hennes. Hun er tidligere politifullmektig. Hun har illustrert boken om Gråmann . Hun har vunnet mange priser og var nominert til Rivertonprisen i år.» Ingvar Ambjørnsen. «Skriver for folk i alle aldersgrupper. Dette ble en underfundig fortelling for voksne, mens det i begynnelsen virker som en fortelling for barn. Tegningen med pipe i munnen røpet ham for meg, for vet ikke om det er så mange krimforfattere i 2022 som røyker åpenlyst....?»

«Skriver for folk i alle aldersgrupper. Dette ble en underfundig fortelling for voksne, mens det i begynnelsen virker som en fortelling for barn. Tegningen med pipe i munnen røpet ham for meg, for vet ikke om det er så mange krimforfattere i 2022 som røyker åpenlyst....?» Jo Nesbø. «Skrivestilen! Blandingen mellom a-endinger og mer riksmålaktig språk, noe som gjør teksten levende. Den muntlige stilen gjenspeiler tankene og personligheten til fortellerstemmen, og jeg synes jeg kjenner igjen den stemmen fra andre greier jeg har lest signert Nesbø. "Kongeriket", for eksempel. Og så er det typisk denne forfatteren å skildre halvgærne typer. Så, jo? Nesbø..»

«Skrivestilen! Blandingen mellom a-endinger og mer riksmålaktig språk, noe som gjør teksten levende. Den muntlige stilen gjenspeiler tankene og personligheten til fortellerstemmen, og jeg synes jeg kjenner igjen den stemmen fra andre greier jeg har lest signert Nesbø. "Kongeriket", for eksempel. Og så er det typisk denne forfatteren å skildre halvgærne typer. Så, jo? Nesbø..» Jørn Lier Horst. «Han er en prisvinnende krimforfatter. Katten er kledd som Sherlock Holmes, noe jeg tror sikter til sjangeren. Jeg tror låven både kan vise til at han er fra usentrale deler av Vestfold og Telemark, der det er mye gårder. Den kan også vise til coveret på boken «Når det mørkner». I tillegg kan temaet i teksten, der en mann mentalt virker til å oppfatte seg selv som barn selv om han er voksen, sikte til å Horst skriver krim for både voksne og barn. »

«Han er en prisvinnende krimforfatter. Katten er kledd som Sherlock Holmes, noe jeg tror sikter til sjangeren. Jeg tror låven både kan vise til at han er fra usentrale deler av Vestfold og Telemark, der det er mye gårder. Den kan også vise til coveret på boken «Når det mørkner». I tillegg kan temaet i teksten, der en mann mentalt virker til å oppfatte seg selv som barn selv om han er voksen, sikte til å Horst skriver krim for både voksne og barn. » Karin Fossum. «Jeg syns det ligner Fossums skrivemåte, med å presentere historien gjennom øynene på hovedpersonen på en tilforlatelig måte. Samtidig som leseren også oppfatter at virkelighetsoppfatningen skurrer.»

«Jeg syns det ligner Fossums skrivemåte, med å presentere historien gjennom øynene på hovedpersonen på en tilforlatelig måte. Samtidig som leseren også oppfatter at virkelighetsoppfatningen skurrer.» Lars Saabye Christensen. «Tematikken minner meg om boka "Maskeblomstfamilien", om ein person som har heilt andre tankemønster enn andre og forfattaren drar oss inn i dette...»

«Tematikken minner meg om boka "Maskeblomstfamilien", om ein person som har heilt andre tankemønster enn andre og forfattaren drar oss inn i dette...» Per Petterson. «For det første skriver hen med a endinger og det tyder på tydelig østlandsforankring. Videre er handlingen lagt til det jeg tenker er et drabantbyområde som kan være øst i Oslo. Ligner litt i stilen på Jeg forbanner tidens elv og Jeg nekter. »

«For det første skriver hen med a endinger og det tyder på tydelig østlandsforankring. Videre er handlingen lagt til det jeg tenker er et drabantbyområde som kan være øst i Oslo. Ligner litt i stilen på Jeg forbanner tidens elv og Jeg nekter. » Vigdis Hjort. «Var først sikker på Unni Lindell, men mens jeg leste så spratt navnet Vigdis Hjort fram.»

Zeshan Shakar. «Jeg tror dette kan være Zeshan Shakar. Det er noe med setningene og flyten i teksten. I tillegg er skildringene av relasjoner i hans stil. »

Mange gode alternative forslag til tross, den kriminelt populære forfatteren som er glad i katter og er en gjenganger når det gjelder priser, er Unni Lindell. Les:: Unni Lindells «Klikk og hent» fra Forfatterjakten

Krimdronninga

– Hvilke hint la du inn i historien?

– Jeg har vært innom den store, vaggende kvinnen to ganger før, i «Honningfellen» og «Nabovarsel». Et annet hint var Nancy, som min bestemor også het. Men det tror jeg ingen fikk med seg.

DOBBELTVINNER: Unni Lindell fikk Riverton-prisen både i 1999 og 2018. Foto: Heiko Junge / NTB

– Er det noe typisk Unni Lindellsk med denne fortellinga?

– Absolutt. I «Måneorkesteret» (roman, 1998) har jeg en tilsvarende sønn og en psykisk syk mor, men som ikke er fult så ute å kjøre som i denne novellen.

Hun kalles ofte krimdronninga, og i «Klikk og hent» er hun også innom denne sjangeren.

– Det er to drap her, men det blir ikke sagt helt tydelig. Gutten finner liket av bestefaren sin i låven først, og da er det jo bestemoren som har tatt livet av ham. Men så forsvinner bestemoren, og da er det nok gutten som har tatt livet av henne. Men dette er ikke sagt rett ut, så her må man tenke litt selv.

Sa egentlig nei

– Da du tok på deg denne oppgaven var du akkurat ferdig med et bokmanus. Hvordan var det?

– Jeg hadde akkurat levert «Fremmedlegeme» (roman, 2022), så jeg var veldig kokt i hodet da du tok kontakt. I utgangspunktet sa jeg nei, men så sa du «hva om du prøver?». Også gjorde jeg det.

Etter noen runder fram og tilbake ble resultatet fortellingen «Klikk og hent».

– Underveis foreslo jeg jo for deg å heller vente et år, men så gjorde jeg om på en del etter tilbakemeldinger. Her tenker jeg forfatterspirer har noe å lære. At arbeidet ikke er over selv om man har levert.

Ny bok på gang

Til tross for at hun akkurat er ferdig med en roman og Forfatterjakten, blir det trolig ikke pause med det første.

– «Dessverre» har jeg fått en boktittel til en krim i hodet. Barnebarnet mitt lekte med en dukke som hadde et veldig skummelt uttrykk i ansiktet, en dukke jeg faktisk fant på en søppelplass og tok med meg hjem. Og den dukken er litt mystisk. Et eldre barnebarn liker ikke den dukken, og synes den er skummel. Og det var et eller annet som falt ned i hodet på meg da jeg så dem holde på med den dukken i sommer. Fint om du får med dette i saken, da ingen må stjele den ideen, ler Lindell.

Planen er å skrive minst 50 bøker til, forteller hun. Men før det rekker hun å trekke en vinner blant de mange som gjetta riktig i årets siste utgave av Forfatterjakten.

– Si et tall mellom 1 og 250, som er antallet som gjetta deg:

– 57, samme årstall som jeg er født.

Det var Vigdis Eckhardt som ble vinneren. Hennes svar var meget treffende, mener Lindell: «Hun skriver ofte snedige psykologiske skildringer av folk som lever på randen av det de fleste synes er normalt».