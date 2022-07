Hemmelig forfatter røper seg selv – og en ting til

Det var mange som satte pris på fortellingen «Store guten min» og gjettet riktig forfatter i tredje runde av Forfatterjakten. Men det var også mange som tok feil.

Mange mente det bare måtte være Agnes Ravatn, da hun visstnok holder sauer. Hun skriver også på nynorsk, selv om hun prøvde å forvirre med bokmål i fjorårets Forfatterjakt.

Men det var ikke riktig. Det var heller ingen av disse:

Gode forslag, men feil forfatter Ekspandér faktaboks Agnes Ravatn : «Fordi det ligner stilen hennes, hun deltar i diskusjon om kirka (korset), og har villsau utenfor hjemmet sitt (sauen). Pluss navnet Ravatn (kvinne liggende i et vann)»

: «Fordi det ligner stilen hennes, hun deltar i diskusjon om kirka (korset), og har villsau utenfor hjemmet sitt (sauen). Pluss navnet Ravatn (kvinne liggende i et vann)» Are Kalvø : «1) han skriv på nynorsk. 2) Bibelen 3) sauen kan hinte til Kalvø sin heimstad, Stranda (fenalår) »

: «1) han skriv på nynorsk. 2) Bibelen 3) sauen kan hinte til Kalvø sin heimstad, Stranda (fenalår) » Carl Frode Tiller : «Kjenner igjen skrivemåten. Minner om kranglingen mellom mennesker i Innsirkling, samt at hovedpersonene i den siste romanen hans, «Flukt», er et par som har mistet sønnen sin.»

: «Kjenner igjen skrivemåten. Minner om kranglingen mellom mennesker i Innsirkling, samt at hovedpersonene i den siste romanen hans, «Flukt», er et par som har mistet sønnen sin.» Frode Grytten : «Jeg tror det er Frode Grytten som har skrevet denne teksten fordi han skriver sånn at teksten flyter og han skaper levende bilder av situasjonene og folkene han skriver om.»

: «Jeg tror det er Frode Grytten som har skrevet denne teksten fordi han skriver sånn at teksten flyter og han skaper levende bilder av situasjonene og folkene han skriver om.» Helga Flatland : «Hun skriver mye om familierelasjoner. Kamuflasjefargene og korset henspiller på de tre soldatguttene i bli hvis du kan-trilogien. Det er avbildet en sofa på omslaget til En moderne familie. Relasjonen mellom mor og tenåringsdatter er også beskrevet i Et liv forbi. Hun skriver også delvis på nynorsk.»

: «Hun skriver mye om familierelasjoner. Kamuflasjefargene og korset henspiller på de tre soldatguttene i bli hvis du kan-trilogien. Det er avbildet en sofa på omslaget til En moderne familie. Relasjonen mellom mor og tenåringsdatter er også beskrevet i Et liv forbi. Hun skriver også delvis på nynorsk.» « Jon Fosse assosieres med sau, er kristen (korset rundt halsen på sauen), og skriver blant annet teater og romaner. Han er fra Bergen, og er dermed ikke redd for å bli regna på? Sofaen i novella ga meg assosiasjoner til skuespillet "jenta i sofaen"»

assosieres med sau, er kristen (korset rundt halsen på sauen), og skriver blant annet teater og romaner. Han er fra Bergen, og er dermed ikke redd for å bli regna på? Sofaen i novella ga meg assosiasjoner til skuespillet "jenta i sofaen"» Linnea Myhre : «Fordi hun er ung, skriver nynorsk og temaet i novellen. Kamuflasjemønsteret i illustrasjonen henviser til tv-serien «kompani Lauritsen» der hun deltok. »

: «Fordi hun er ung, skriver nynorsk og temaet i novellen. Kamuflasjemønsteret i illustrasjonen henviser til tv-serien «kompani Lauritsen» der hun deltok. » Marit Eikemo : «Rytmen i teksten, tematikken, hovedpersonens overdrevne handlinger (bokstavelig talt!), usentimentalt om et forferdelig traume.

Holder en knapp på Eikemo!»

: «Rytmen i teksten, tematikken, hovedpersonens overdrevne handlinger (bokstavelig talt!), usentimentalt om et forferdelig traume. Holder en knapp på Eikemo!» Ragnar Hovland : «Man kan ikke være redd for regn i Bergen. Skrivestil og tema er veldig typisk, han bruer ofte hverdagslige ting og hendelser for å beskrive dypere tema.»

: «Man kan ikke være redd for regn i Bergen. Skrivestil og tema er veldig typisk, han bruer ofte hverdagslige ting og hendelser for å beskrive dypere tema.» Tore Renberg: «Fordi dialogen og skildringene er veldig "Renbergsk" og hintet om at forfatteren ikke redd for å si i fra. Renberg tok jo til motmæle etter Bernhard Ellefsens anmeldelse av Pixley Mapogo i 2014»

«Herlig novelle, håper det kommer flere.»

De som gjettet riktig, kom derimot med følgende skussmål:

«Jeg tenkte med en gang på henne da jeg leste den gode og vonde teksten…»

«…skriver lett og nesten vittig om vanskelige tema, som her»

«Herlig novelle, håper det kommer flere». »

Forfatter Olaug Nilssen har vunnet Brageprisen, P2-lytternes romanpris og Fritt ord-prisen. Hun er heller ikke redd for å bli regna på. Hintet om sauen spiller på Vestlandet og Bibelen. Foto: Bent René Synnevåg / © Bent Renè Synnevåg

Det varmer hovedpersonen selv, som vi nå kan avsløre at er forfatter Olaug Nilssen. Hun synes det var gøy å lese tilbakemeldingene.

– Det betyr at jeg har lesere som liker det jeg driver med. Så det ble jeg faktisk virkelig glad for, sier Nilssen, og legger til at hun ble oppmuntret og inspirert.

Nilssen hadde ikke lagt inn spesielle hint i teksten, men noen snek seg kanskje ubevisst med likevel.

– Jeg så at en påpekte at jeg hadde skrevet «for faen» (referanse til boka «Få meg på, for faen», journ.anm.). Det tenkte jeg ikke på som et hint i det hele tatt.

Hovedpersonen i fortellingen kan riktignok minne om en av Nilssens tidligere karakterer.

– Det var en som skrev at hovedpersonen minnet om en av karakterene i «Yt etter evne, få etter behov», og det synes jeg også. At det er en sint og litt sjuk dame som oppfører seg på en bestemt måte.

Røper at det kommer mer

– Mange har svart at de tror det er deg fordi du tar opp vanskelige tema, og skriver om det å være pårørende.

– Jeg tror bare at det er mitt tema, og at jeg ikke tenker så mye annet på det enn at det er det jeg skriver om. Jeg tror ikke jeg satt og tenkte at nå skal jeg skrive om ei dame som er pårørende.

Nilssen røper at det kan komme mer av denne morskarakteren framover.

– Da jeg skrev for dere, så skrev jeg om noe som jeg holder på med. Jeg har ikke kommet så langt, men du skal ikke bli veldig overrasket om det kommer mer av en variant av den dama.

– Så du er i gang med nye ting?

– Ja. Det er farlig å si det for høyt, men ja, jeg er det. Trenger ikke å utdype det noe mer, tror jeg. Det er nok ganske langt fram i tid. Men at det er inspirerende å få denne typen tilbakemeldinger er jo fordi jeg holder på med hun dama der.

– Hvor kom ideen til denne fortellingen fra?

– Jeg har sittet og balet med en tematikk, og så får jeg det ikke skikkelig til, kan jeg si. Så brukte jeg noen ting jeg har holdt på med og skrev det om, rett og slett. Men her var det en novelle som skulle ha en avrunding, og det at den dama har en død sønn la jeg til for anledningen. Jeg er nok mer interessert i, i det jeg jobber med, forholdet den dama har til dattera. Så hvordan det eventuelt utvikler seg er jo det jeg ikke vet helt enda, eller har kommet helt i mål med, eller skikkelig i gang med, men ja. Huff, nå merker jeg at jeg er på glattisen, jeg vet ikke helt hvor interessant dette er for deg å skrive i intervjuet.

Vi blir enige om å la dette ligge, og spør heller avslutningsvis om hvordan det er å skrive kort for en romanforfatter.

– Nei, jeg synes ikke det er så lett å skrive så kort, det synes jeg ikke. Jeg vil jo heller skrive roman enn å skrive novelle. Det er alltid mye mer å si, alltid.

