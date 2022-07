18 år gammelt intervju avslørte hemmelig forfatter

«Kan hovedpersonen Agnes være i familie med Olaf Hall fra bøkene om Byens spor, eller er det ektemannen Oddvar som er hans Hall-bror?

Et motiv i teksten er løping, en aktivitet forfatteren ikke er ukjent med.

Christensen holder seg ikke for god til å sitere seg selv: «Livet er den tiden det tar å dø».

Til slutt hintes det til glattisen, hvor Atle Antonsen sklir seg gjennom et av norgeshistoriens mest kjente forfatterintervjuer, mens Christensen selv er like stødig som alltid.»