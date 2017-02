Nå kan du rapportere «falske nyheter» på norsk Facebook

Facebook er i gang med å slå ned på såkalte «falske nyheter».

I USA har brukere siden desember kunne rapportere inn saker som de mener er «falske nyheter». Det sosiale mediet har inngått samarbeid med The Associated Press, PolitiFact, Snopes, ABC News and Factcheck.org, som alle bidrar med å faktasjekke de sakene som har blitt rapportert av flere Facebook-brukere.

I slutten av januar rullet Facebook ut samme system i Tyskland, hvor de har inngått et samarbeid med det tyske nyhetsbyrået Correctiv.

Nå har det også kommet til Norge.

Brukerne kan rapportere

Når noen deler en artikkel, enten det er en venn eller en det som tilsynelatende fremstår som en nyhetsside, kan du nå trykke på en liten pil øverst til høyre på innlegget. Da kommer det opp en boks hvor du må huke av for alternativet «Jeg mener at dette ikke hører hjemme på Facebook»:

Slik kan du rapportere det du mistenker er en "falsk nyhet" på Facebook. Foto: Skjermdump / Facebook

Da kommer du videre til bildet under, hvor du kan velge alternativet «Dette er en falsk nyhet»:

Du blir bedt om å svare på hva som er galt med dette innlegget. Foto: Skjermdump / Facebook

Det er likevel fortsatt ukjent om Facebook har inngått en avtale med noen norske aktører, som skal gjennomføre selve faktasjekken, slik som i USA og Tyskland.

For dersom de tyske og amerikanske faktasjekkerne identifiserer en sak som falsk, vil den bli flagget med merkelappen «omstridt - lær mer om hvorfor fra faktasjekkeren». Saker som har mottatt denne merkelappen kan også ende opp lenger ned i nyhetsstrømmen.

Når en amerikansk Facebook-bruker kommer over denne artikkelen fra Bipartisan Report, er den merket med teksten «bestrides av ABC». Foto: Skjermdump

NRK er ikke kjent med at brukerne kan se resultatet av denne rapporteringen i Norge ennå - altså at en side blir merket som «omstridt».

Men selv om du kan rapportere saker vil ikke Facebook si om de har en samarbeidspartner i Norge ennå.

– Vi undersøker for tiden måter å sørge for at folk mottar mer autentisk innhold på Facebook og har inngått samarbeidsavtaler med tredjeparts faktasjekkere i USA, Tyskland og Frankrike. Vi har ingenting å dele når det kommer til Norge for øyeblikket, svarer Facebook i en e-post til NRK.

Sensur-kritikk

I USA har dette forsøket møtt motstand. Kritikerne mener det vekker lite tillit hos publikum at en liten gruppe mennesker skal sitte å vurdere hva som er sant og ikke sant.

Seniorstipendiat Kalev Leetaru ved George Washington University, har tidligere skrevet i det amerikanske finanstidsskriftet Forbes at han syns det hele kan minne om sensur. Teknologieksperten mener også at det er en dårlig løsning på det troverdighetsproblemet som de tradisjonelle, redaktørstyrte mediene står overfor.

– Kina, for eksempel, driver et svært likt system der en liten elite avgjør hva som er «sannhet» og hva som er akseptabelt for samfunnet å konsumere, skriver Leetaru.

Men Adam Mosseri, som har ansvar for Facebooks nyhetsstrøm, har tidligere skrevet i et innlegg på Facebooks nyhetsrom at de prøver å fokusere på det verste av det verste.

– Vi ønsker å sørge for at det som blir flagget er den virkelige svindelen, ikke det som ligger i gråsonen av meninger, men ting som åpenlyst er falskt, skrev Mosseri i desember.