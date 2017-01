Åtte milliardærer eier mer enn halve verden

Det viser en ny rapport utgitt av Oxfam som ble publisert samtidig som World Economic Forum starter i Davos.

Ifølge Oxfam viser rapporten at gapet mellom fattige og rike er større enn tidligere fryktet.

– Det er uanstendig at så stor rikdom blir liggende hos så få. Hundrevis av millioner blir hvert år fanget i fattigdom, sier administrerende direktør i Oxfam International Winnie Byanyima i en pressemelding.

– Merkelig opptatt av de rike

Med en formue på over 60 milliarder dollar er Berhshire Hathaway investor Warren Buffet nummer tre på Forbes liste over verdens rikeste. Foto: RICK WILKING / Reuters

Mark Littlewood fra Institute of Economic Affair, sier til BBC at Oxfam bør fokusere på måter å øke veksten på.

– Som en anti-fattigdom veldedighet synes jeg det er merkelig at de er så opptatt av de rike, sier Littlewood til BBC.

Ifølge Ben Southwood som er forskningsleder ved Adam Smith Institute er det ikke formuene til verdens rikeste som teller, men velferden til verdens fattigste.

– Hvert år blir vi lurt av Oxfams formuesstatistikk. Statistikken er korrekt, men tolkningen er feil, sier Southwood til den britiske kringkasteren.

Hvert år samles den politiske og økonomiske eliten her i Davos i de sveitsiske alpene. Foto: RUBEN SPRICH / Reuters

«Eliten» samles i Davos

World Economic Forum i Davos samler flere av verdens mest prominente politikere og forretningsledere. Ifølge Katy Wright fra Oxfam har tidligere rapporter utfordret «den politiske og økonomiske eliten».

– Vi har ingen illusjoner om at World Economic Forum i Davos er noe annet enn et sted for verdenseliten til å kose seg, men vi prøver å endre fokus, forteller Wright.

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg har ifølge Forbes en formue på 44,6 milliarder dollar. Foto: JOSH EDELSON / Afp

Verdens åtte rikeste milliardærer

Oxfam-rapporten er basert på data fra Forbes og den årlige Credit Suisse Global Wealth databook, som viser fordelingen av global rikdom fra 2000.

Ifølge Forbes liste over milliardærer fra mars 2016 troner Microsoft-grunnlegger Bill Gates på toppen av listen over verdens åtte rikeste milliardærer. Under kan du se listen over de åtte personene som tjener mer enn verdens 3,6 milliarder fattigste.

Bill Gates (USA) Amancio Ortega (Spania) Warren Buffet (USA) Carlos Slim Helu (Mexico) Jeff Bezos (USA) Mark Zuckerberg (USA) Larry Ellison (USA) Michael Bloomberg (USA)

Den veldedige organisasjonen ber nå om en mer «human økonomi» og oppfordrer nå til at man skal slå hardere ned på skattesvindel og ber om høyere skatter for de rikeste.

Flere av verdens rikeste har gitt flere hundre milliarder til veldedige formål. I 2000 opprettet Bill Gates sammen med kona Melinda en privat stiftelse som har donert over 350 milliarder.