Motehusene satser stort på hundeklær

For et par uker siden tikket det inn et nyhetsbrev i innboksen min.

H&Ms kleskjede ARKET var ute med å reklamere for sin nye kolleksjon med navnet «Dogs: A New Collection». De har nemlig begynt å selge hundeklær og annet moteriktig tilbehør til våre firbeinte venner.

De er langt fra de eneste.

Luksus-gigantene Celine, Gucci, Fendi, Barbour, Ralph Lauren og Prada er bare noen av merkene som har lansert designerkolleksjoner for hunder den siste tiden – medfulgt av unektelig nusselige kampanjebilder.

ARKET har kastet seg på hundefeberen. Kolleksjonene består ofte av både klær og tilbehør – som for eksempel halsbånd og hundeseng. Foto: ARKET (skjermdump)

Noen av verdens største nettbutikker for mote, som Farfetch, SSENSE og Selfridges, har alle allerede egne underkategorier for dyr (les: hund).

Det globale markedet for hundemote har eksplodert den siste tiden, og alt tyder på at det er kommet for å bli.

Men er det egentlig greit å gjøre hunden din til en fashionista?

«Når hunden din ser på deg med triste øyne, kan det hende den vil ha en mer trendy look. Forvandle hunden din til en ekte moteløve», står det i H&Ms nettbutikk. Foto: H&M (skjermdump)

Bruker store summer på kjæledyrene

Mote- og skjønnhetsansvarlig Ida Elise Eide Einarsdóttir i KK mener at det blomstrende markedet for hundemote kan knyttes til pandemien da «alle» skulle ha hund.

– Som ellers i motebransjen styres det av etterspørsel og tilbud. Det virker som om folk er villige til å bruke store summer på dyrene sine, sier hun.

Moteredaktøren mener den voksende kundegruppen er klingende mynt i kassa for merkene, som nå øyner muligheten til å dyppe tåa i et utappet og nytt marked.

Trenchcoat til hund fra Moschino. Foto: SSENSE.COM (skjermdump)

– Motehusene er jo allerede helt besatt av å nå målgrupper som millennials og generasjon Z, og hvis de er villige til å bruke mye penger på dyrene sine, så vil motebransjen garantert møte den etterspørselen, sier Einarsdóttir.

Mange hundeelskere vil nok hevde at det å kle opp hunden er for å uttrykke dens personlighet, men det er viktig å ikke gjøre dyr om til et motetilbehør, mener redaktøren.

– Dyrevernsorganisasjoner ser seg stadig nødt til å minne om dette. Hundemote handler nok mest om vårt eget behov for selvrealisering – og til dels også merkelojalitet, sier hun.

– La hunden få være hund. Fido trenger ikke Fendi.

Hundeboblevest fra Moncler. Foto: Moncler (skjermdump)

Har tatt helt av på Instagram

På sosiale medier florerer det av hunder i fasjonable antrekk. Store hundeprofiler som Tika the Iggy og Boobie Billie er blant de som fronter trenden. De moteriktige biskene sees ofte i blant annet designergensere, hundesko og annet glamorøst tilbehør.

Via samarbeid med ulike klesmerker og sponsede innlegg er «dogfluencerne» en nøkkeldriver for det stadig voksende hundemote-markedet.

Ifølge Financial Times kommer det globale markedet for kjæledyrprodukter – inkludert klær, til å være verdt 32 milliarder dollar innen 2023.

Motehunden Tika har over en million følgere på Instagram. Her iført Fendi fra snute til hale. Foto: Tika the Iggy (skjermdump) Izzy er en fransk bulldog som også har over en million følgere på Instagram. Her iført en rosa boblejakke fra Moncler. Foto: Izzy the Frenchie (skjermdump)

– Noen hunder får klær fordi de trenger det. Andre får det fordi eierne synes de blir søtere eller morsomme. Sistnevnte tenker jeg er helt unødvendige kjøp, sier klesforsker og professor i teknologi og bærekraft Ingun Grimstad Klepp ved Oslo Met.

Forskeren ber folk vise omhu om man vurderer klær til dyret, og oppfordrer til å kjøpe brukt eller droppe kjøpet om det ikke er av stor nødvendighet.

– Det som i alle fall er sikkert er at verden produserer altfor mye klær. Forbruket vårt må ned om vi skal få ned klimaavtrykket i tekstilproduksjonen, sier Klepp.

Regnjakke med hette fra Prada. Prislapp? Rundt 6400 kroner. Foto: Prada (skjermdump)

Annette Bjørndalen Søreide i Dyrebeskyttelsen nevner at enkelte kortpelsede hunderaser, samt eldre og syke hunder, kan ha behov for klær når de er ute om høsten og vinteren. Hun mener at klær til hunder og andre dyr generelt må ha en funksjon.

– Dette kan være klær som beskytter mot kulde og regn, eller refleksdekken som gjør hunden synlig i mørket, sier hun.

Hun anbefaler å gå for produsenter som jobber spesifikt med utstyr til dyr.

– Det er for å være sikker på at klesplagget har god funksjon og er av god kvalitet, sier Søreide.

Foto: HUGO BOSS / RALPH LAUREN (skjermdump)

Må kunne leke og løpe som normalt

Selv om det er visse hunder som kan ha behov for litt hjelp i form av klær, har hundene stort sett ikke noe behov for bekledning, forteller Siri Martinsen i NOAH.

– Klær skal ikke hemme hunden i fri bevegelse. Den må kunne leke og løpe som normalt. Hvis kroppsspråket tyder på at hunden blir hemmet eller at andre hunder reagerer på den, er dette problematisk, sier Martinsen.

– Det er viktig at folk ikke faller for fristelsen for å kle på hunder fordi det er «mote».

Hos Barbour kan du få kjøpt matchende jakker for deg og din hund. Foto: Barbour (skjermdump)

Sulten på flere saker om design og mote? Les mer her: