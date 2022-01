Nå vil NFT-moten ta verden med storm

Såkalte NFT-er var en av fjorårets største snakkiser i kunstverden. I løpet av kort tid har trenden blitt millionbutikk for mange kunstnere og investorer, også her i Norge. Hypen er ekte, til tross for at de aller fleste som har flokket til fenomenet tjener null og niks.

I dag ser vi kjente personligheter fronte NFT-kolleksjoner i sosiale medier omtrent daglig.

Nylig meldte John Lennons sønn at en rekke personlige The Beatles-gjenstander vil bli til salgs i form av NFT-er.

Bjarne Melgaard solgte nylig NFT-kunst for 10 millioner kroner.

Det er et hav av kjendiser i dag fra idrett- og underholdningsverden, fra Messi til Justin Bieber, som fronter de digitale kryptoverkene.

Hva er en NFT? Ekspandér faktaboks NFT står for «non-fungible token» og er helt enkelt forklart et unikt bevis på eierskap av et originalverk - dette kan for eksempel være i form av et bilde, lyd, videoer, gjenstander i videospill og andre typer digitale verk.

Kontrakten som sier at du eier verket ligger i en blokkjede på samme måte som bitcoin.

Verkene med NFT-sertifikat kjøpes og selges vanligvis med kryptovaluta.

NFT-er kan også knyttes til fysiske eiendeler eller andre goder, for eksempel kan sertifikatet være knyttet til et fysisk samleobjekt ved kjøp av NFT-en.

Den store fordelen med denne teknologien er at det løser utfordringen med å autentisere digitale eiendeler. Ved hjelp av blokkjeden kan NFT-er alltid spores helt tilbake til sin aller første eier/skaper.

Digital kunst er altså i vinden som aldri før – og nå er det digital mote som står for tur.

De siste årene har mange av de store klesmerkene forsøkt å markere seg i den stadig voksende digitale verden. Balenciaga har lansert kleskolleksjon i det megapopulære spillet Fortnite. Prada har hatt virtuell catwalk-show. Og Valentino har designet klær som kan lastes ned og brukes av avataren din i Animal Crossing.

Men det heteste innen moteverden akkurat nå?

NFT-er, selvfølgelig.

– Det kan virke som om moteverdenen nå for alvor har fått øynene opp for NFT-er. Som vanlig lar de ingen sjanse til klingende mynt i kassen gå fra dem, sier mote- og skjønnhetsansvarlig Ida Elise Eide Einarsdóttir i KK.

Hun mener de store motehusene higer etter å nå den yngre generasjonen.

– De vil nærmest bli tvunget til å gå inn i NFT-er på en eller annen måte i tiden som kommer.

Adidas er et av merkene som har tatt tøyet med seg inn i det digitale Metaverset. Den digitale kolleksjonen, som består av en rekke ulike animerte figurer kledd opp i digitale klær fra merket, kommer også med en «ekte» merch-pakke som kjøperen kan hente ut i fysisk versjon. Foto: Adidas (skjermdump)

Stor popularitet blant de store merkene

Moten speiler samtiden, og NFT-er er definitivt en del av samtiden akkurat nå, mener Einarsdóttir.

– Trender og tendenser skapes ikke lenger kun på catwalken. Moteaktørene må hele tiden ha fingeren på pulsen for å følge med på det nye, kanskje spesielt innen teknologi. Det er her det store kappløpet vil være nå.

I desember kjøpte Nike opp det virtuelle skomerket RTFKT, som spesialiserer seg på å lage virtuelle sneakers i form av NFT-er. 600 digitale sko ble solgt for rundt 27 millioner norske kroner.

Adidas' NFT-kolleksjon «Into the Metaverse» ble solgt ut på et par timer. Dolce & Gabbana solgte sine ni supereksklusive NFT-er på auksjon til rundt 54 millioner kroner.

Den nye kolleksjonen til Gucci er laget i samarbeid med merket SUPERPLASTIC, som er kjent å lage digitale samlefigurer. NFT-kolleksjonen kommer til å bestå animerte figurer kledd i Guccis egne signaturmønstre og lanseres den 1. februar. Foto: Gucci (skjermdump)

Merker som Gucci, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, JW Anderson og Asics har også slengt seg på bølgen.

Denne hyperrealistiske NFT-genseren fra JW Anderson ble solgt for rundt 65 000 norske kroner på auksjon. Foto: JW Anderson (skjermdump)

– Kunstverden påvirker moteverden

Med Facebooks overgang til Meta er det ikke lenger helt spinnvilt å tenke seg at vi i fremtiden kanskje vil bruke mer tid og penger på våre virtuelle garderober enn den fysiske. Vi tilbringer stadig mer tid i det digitale rom, og mange aktører satser derfor stort på at vår digitale identitet blir viktigere enn noen gang før.

Rett etter Facebooks navnebytte til Meta la de ut denne meldingen på Twitter. «Hey @Balenciaga, hva er kleskoden i metaverset?» Foto: Skjermdump

– NFT-er virker å ha et godt grep rundt kunstverden, som igjen påvirker moteverden. Men om dette er et fenomen fordi det er nytt, spennende og uutforsket, eller om det faktisk er et paradigmeskifte og et steg mot en grønnere mote for fremtiden, er jeg mer usikker på, sier Ida Elise Eide Einarsdóttir.

Hun trekker spesielt frem spillbransjen som et perfekt utgangspunkt for digital mote og NFT-er i tiden fremover.

– Det kan på sikt bli big business for motehusene, vel og merke parallelt med egne fysiske capsule-kolleksjoner, forklarer moteredaktøren.

Med den nylanserte NFT-kolleksjonen fra GAP for eksempel, får man med en fysisk hettegenser med på kjøpet som du faktisk kan bruke på ekte.

Et annet eksempel på hvordan NFT-teknologi kan brukes på andre måter innen mote er blokkjede-selskapet Aura, som utforsker muligheten for å forenkle autentiseringen av designprodukter.

Burberry er blant motehusene som har lansert NFT-er til bruk i spill. Denne karakteren ble solgt som en NFT og kan brukes i spillet Blankos Block Party. Kolleksjonen, som består av 2250 NFT-er, ble revet vekk på rundt 30 sekunder. Foto: Burberry (skjermdump)

Grådighet eller kultur?

Teknologi-journalist Eirik Solheim i NRKbeta er en av flere som er skeptisk til NFT-fenomenet som omgir oss.

– Det er jo noen gode tanker bak dette. Men med denne typen ny teknologi som ikke helt har satt seg, er det veldig mye som er usikkert. Det er ikke godt å si om dette faktisk er noe som har kommet for å bli, sier han.

Solheim forklarer at mange større selskaper ser på NFT-er som en mulighet til å tjene noen raske penger, mens mange kaster seg på for å ikke være bakpå med det «siste nye».

Franske Balmain sine NFT-er er laget i samarbeid med Barbie og ble lansert tidligere denne måneden. Foto: Balmain (skjermdump)

– Du kan jo risikere å brenne deg skikkelig på noe som ender opp med å kun være en hype. Mange husker sikkert Second Life hvor folk kjøpte eiendommer og andre ting for utrolig mye penger. Vi kan jo si i dag at det ikke var noen god investering. Noe tilsvarende kan jo skje med NFT-er.

NFT-er er koblet til blokkjedene og er en sentral del av hypen til flere av de ulike kryptovalutaene. Markedet har den siste tiden stupt i verdi, som gjør at det kan være risikabelt for dem som har kortsiktige planer om «lettjente» penger.

– Hvis du kjøper noe som er et digitalt sertifikat for 600 millioner kroner, så bør du jo være klar over at det godt kan hende at dette digitale sertifikatet ikke er verdt 600 millioner om et år, sier Solheim.

