Saken oppsummert Hunden bør alltid ha tilgang til rent og kaldt vann.

Hunder kan få brannsår under potene fra varm asfalt. Hvis det blir for varmt, gå tur med hunden på grus eller grønt underlag.

Hunder kan få saltforgiftning fra å drikke saltvann og bør derfor bade i ferskvann. I skogen kan hoggorm og flått utgjøre en fare. Hunder bør behandles med flått-medisin og sjekkes etter tur.

Hunder trenger rutiner, selv på ferie. Gi hunden mulighet til å trekke seg unna hvis det blir for mye oppmerksomhet.

Aktivitetstypen hunden trenger på ferie avhenger av rasen.

Hunder bør ikke spise grillmat. Krydder, salt og fett kan gi dem diaré, og kyllingbein kan punktere magesekkenn Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Hva kan du gjøre for at hunden skal få et godt hundeliv i sommer?

Tonje Hennig, som driver Hundelykke atferdssenter, deler sine beste tips.

Atferdsterapeut Tonje Henning forteller hvordan du kan ta vare på hunden i sommer. Foto: Håvard Rustøl / NRK

Pass på i varmen

Tonje Hennings aller første tips er å passe på når det er varmt, for hunder kvitter seg ikke med overskuddsvarme ved å svette, slik som vi gjør.

– Når de blir varme peser de veldig, og da taper de også væske. Så de må alltid ha tilgang til rent og kaldt vann.

Et annet tips er frosne godbiter som både gir væske og avkjøling.

– Fyll en kong med litt mat og litt snacks, hiv på vann og legg i fryseren.

I varmen bør man også være obs på glovarm asfalt, som kan gi hunden brannsår under potene.

– Hvis du er i tvil om det er for varmt, så legg håndleddet mot asfalten og tell til åtte. Blir det for varmt, velg heller grus eller grønt underlag.

Noen raser blir varmere enn andre, for eksempel sorte hunder. Men mange hunder med mye pels har også ull som faktisk regulerer varmen bra. Hør derfor med veterinær om det er gunstig å klippe hunden eller ikke, da dette er rase-avhengig. Foto: Robert Greiner/NRK

Farer i naturen

I naturen er det også flere ting man bør unngå eller følge med på.

– Styr unna saltvann, for hunder kan faktisk få saltforgiftning. Drikker hunden mens den svømmer, anbefaler jeg ferskvann.

I skogen kan hoggorm være en trussel.

– Regelen er å dra til veterinær så fort som mulig, og la hunden bevege seg minst mulig, slik at giften ikke skal spre spre seg i sirkulasjonssystemet. Det verste er bitt i ansiktet, for hunder hovner veldig opp og da kan halsen tette seg.

I år er det også skikkelig flått-år.

– Flått har med smitte som hunden kan få i seg. Derfor er det viktig at de behandles med flått-medisin. Sjekk hunden etter turer og rull over pelsen med en klesrulle før de setter seg.

Det er ingen grunn til å styre unna skogen i sommer, men gi hunden flått-medisin og pass på hoggorm. Foto: Elin Skaar / NRK

Hund på hytta

Uansett hvor hunden er, er den glad i å opprettholde rutiner med aktivisering og hviletid, påpeker Henning.

– Mye folk og barn som synes det er ekstra stas med hund, kan føre til mye oppmerksomhet, men for lite hvile. Hunden kan fort bli stresset, pipe mer og bjeffe. Gi den mulighet til å trekke seg unna.

De fleste steder er det båndtvang, men på en hytte med god plass eller på fjellet er det mulig å gi hunden litt frihet.

– En langline på 12 til 17 meter er kjempefint. Da kan hunden løpe litt samtidig som man har kontroll.

Du kan gjerne ta med hunden på hytta og på besøk men sørg for at den opprettholder gode rutiner og gi den nok hvile. Foto: Privat

Hund på stranda

Ifølge Tonje Henning passer det absolutt ikke for alle hunder med en dag midt på en folkerik strand.

– Noen synes det er kjempegøy med mye liv, mens andre blir stressa. I så fall må man tilrettelegge for hunden, og kanskje holde seg litt i utkanten av stranda.

På stranda er det selvsagt også viktig å passe ekstra på når det er varmt.

– Nok vann og skygge! Selv om du har en korthåra hund som liker varme, må den ha tilgang til skygge. Finner du ikke dette naturlig så slå opp et telt.

Skal du ha hunden med på stranda er det viktig å ha tilgang til skygge og vann.

Aktiviser hunden

Hva slags aktivitet hunden trenger på ferie avhenger av rase. Noen trenger å løpe, noen er fornøyde med å tusle litt rundt, mens andre trenger å bruke nesen.

– Har du en hund som trenger mye mosjon, så finn innegjerda områder hvor den kan utfolde seg litt. Eventuelt la hunden trekke med sele og sykkel, dersom den har god fysikk.

Har hunden god fysikk, anbefaler hun å la hunden gå med kløv, eller trekke kjetting eller tregge på løpetur. Det viktigste er at hunden får utløp for det den er skapt for.

Svømming med vann-apport der hunden kan svømme og hente ting, kan også være en fin aktivitet.

Hennig har selv to ungarske wizzlaer som er fuglehunder og trenger mye mosjon. Da kan trekking eller svømming være gode alternativ. Foto: Håvard Raustøl / NRK

Styr unna grillmaten

Det er grill-sesong og mange kaster fra seg matrester i parker. Krydder, salt og fett bør ikke hunden ha i det hele tatt.

– Den kan bli løs i magen og diaré kan faktisk være litt farlig for hunden. Om det ikke går over etter en dag eller er blod i avføringen, bør du komme deg til veterinær, sier Henning.

Det er spesielt uheldig om hunden får i seg koteletter eller kyllingbein.

– Kyllingbein blir veldig spisse og kan i verste fall punktere magesekken.

Og til dem skal passe hund og har lyst å være litt ekstra grei med den, velg noe annet enn menneskemat.

– Jeg vil mye heller anbefale å gi den en ny leke eller godbiter som er beregnet for hund, sier Henning.

Bli hjemme?

Veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, sier folk stort sett tar veldig godt vare på hundene sine, men at det er verre med andre dyr.

– Det er verre med katt og kanin, som i mye større grad blir etterlatt eller dumpet. Det skjer hvert eneste år, sier hun.

Veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge Åshild Roaldset , sier alle dyr har samme vern i lovverket vårt. Foto: Anne K. Harkestad / Dyrebeskyttelsen

– Hvis du skal gi ett godt råd til de som har kjæledyr i forbindelse med sommer og ferie, hva vil det være?

– Det er viktig at kjæledyret er med i tankene når ferien planlegges. Noen ganger er det kanskje best at dyret blir hjemme og at man får noen til å passe det. Hvis man ikke har et godt alternativ for kjæledyret, kan man ikke reise bort.

Hun påpeker at dette gjelder uansett om man har hund, katt, kanin, skilpadde, slange eller fugl.

– Det gjelder alle dyr. De har samme vern i lovverket vårt og behovene deres skal bli ivaretatt, sier Roaldset.