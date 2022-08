Komikaren Chris Rock takka nei til å vera Oscar-vert

Fleire amerikanske medium skriv at komikaren Chris Rock (57) har takka nei til å vera vert på Oscar-utdelinga.

Rock fortalde publikum at han hadde takka nei under eit show i Phoenix, ifølge Arizona Republic.

Avisa skriv at Rock samanlikna det å dra tilbake til Oscar-utdelinga med å dra tilbake til åstaden for ei forbryting.

Under utdelinga i fjor, blei Rock klaska til av skodespelar Will Smith etter at Rock fortalde ein spøk om kona til Smith. Skodespelaren har beklaga for hendinga.