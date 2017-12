4,2 millioner kroner til planlegging og en leie til grunneieren på Sørbråten på 1,4 millioner, er prislappen for Statsbygg etter tre år med nabokonflikt.

Dette kommer på toppen av de 13,8 millionene som staten har brukt på alle de tre planlagte minnestedene, det på Sørbråten, det midlertidige i Regjeringskvartalet og det permanente i Regjeringskvartalet. Uten at så mye som en stein er flyttet.

– Har lært

GOD DIALOG: Hege Njaa Aschim, som er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, mener de nå har skapt et mye bedre klima i Utøyas nabolag. Foto: Mette Randem / Mette Randem

– Vi har lært av striden rundt Sørbråten, og opplever at vi siden i vår har hatt en god dialog og kontakt med lokalbefolkningen, sier Hege Njaa Aschim, som er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Nå forsøker Statsbygg å legge saken bak seg og se fremover, etter at regjeringen bestemte at det nasjonale minnestedet etter 22. juli skal legges til Utøyakaia.

– Vi har varslet at vi starter planarbeidet, og det er ennå ikke vedtatt noen reguleringsplan. Varselet er sendt til Hole kommune og befolkningen der. Fristen til å komme med forslag, er satt til 9. februar, forteller Aschim.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Utøyakaia Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

– Mer en monolog

I Hole kommune er det ikke alle som føler at de har en dialog med Statsbygg.

– Vi har aldri hilst på prosjektlederen, og det er jo litt rart når Statsbygg sier at de har så god kommunikasjon, sier Maria Holtane-Berge, leder for Utstranda vel. Hun representerer naboene som protesterte mot minnestedet på Sørbråten og vant frem.

FORTSATT MONOLOG: Maria Holtane-Berge, leder for Utstranda Vel, sier at hun ikke opplever å ha noen dialog med Statsbygg. Foto: Per-Håkon Solberg / NRK

– Det som er problemet er at Statsbygg kommer inn etter at andre har valgt plasseringen. Vi som faktisk bor her har aldri vært med på å ta det stedsvalget. Dette kaller jeg en enveiskommunikasjon, sier hun.

Hun, og mange av naboene ønsker at det nasjonale minnestedet skal ligge på Utsikten, 200 meter opp i lia fra kaia, med utsikt mot Utøya.

– Vi stusser over at staten kaller det for involvering. Hvis du bor et sted må du jo få være med å velge en plassering, sier Maria Holtane-Berge.

Nå ruster hun og resten av nabolaget seg til folkemøte 16. januar. Da har Statsbygg invitert alle parter til å si sin mening om et fremtidig nasjonalt minnested på Utøyakaia.

– Jeg får vel forsøke å komme meg dit, sier Maria Holtane-Berge, leder for Utstranda vel. Siste ordet er nok ikke sagt.