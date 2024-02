– Vi skal gjøre det for dere og hele verden, sa Magnus Børmark som nesten var i oppløsning mens avstemningen pågikk.

Gåte vant med 250 poeng. KEiiNO lå seks poeng bak, og var den europeiske juryens favoritter.

Resultatet ble vektet med 60 % folkestemmer og 40 % jurystemmer.

Avstemningen ble til tider for spennende for Gåte.

– Jeg holdt på å besvime, da tenkte jeg at det hadde vært dumt, sier Sundli.

Vil ikke kommentere

Gåte ser frem til å potensielt ta med «Ulveham» ut på Eurovision-scenen, men er taus om de faktisk skal reise og representere Norge i Malmö.

– Det skal vurderes etter hvert. Men akkurat nå har vi vunnet her, og har fokuset på musikken, sier Børmark.

MGPs musikksjef Stig Karlsen vil heller ikke kommentere saken ytterligere.

– Vi kommer tilbake til veien videre senere, sier Karlsen.

For en uke siden måtte Gåte skrive om MGP-låten for å potensielt ikke bryte reglementet i Eurovision. Børmark så ikke på dette som et hinder for seier.

– Vi har snakket om musikk hele uka, vi. Og dette viser hvordan Gåte jobber med den norske tradisjonsmusikken.

Slik ble resultatet i MGP 2024 Plassering Låt Stemmer totalt Folkestemmer Jurystemmer 1 Gåte «Ulveham» 250 174 76 2 Keiino «Damdiggida» 244 146 98 3 Super Rob, Erika Norwich «My AI» 165 120 45 4 Gothminister «We Come Alive» 115 80 35 5 Dag Erik Oksvold & Anne Fagermo «Judge Tenderly of Me» 105 47 58 6 Miia «Green Lights» 76 22 54 7 Margaret Berger «Oblivion» 45 19 26 8 Ingrid Jasmin «Eya» 42 20 22 9 Annprincess «Save Me» 33 17 16

Hyllet Sverige med Carola

Ni finalister har i kveld stått på scenen i kampen om å bli Norges representant i Eurovision Song Contest.

I forkant av finalen var det Gåte som var favoritter til å vinne. KEiiNO og Erika og Super Rob var hakk i hæl.

Kvelden bød på gothisk metal, middelalderballade og pyro, og man kan si at det var nok en finale som skrev seg inn i MGP-historiebøkene.

Også selveste Carola, som vant for Sverige i Eurovision Song Contest i 1991 med «Fångad av en stormvind», kom på scenen i kveld.

Men ikke bare henne. Vår egen Eurovision-vinner i 2009 Alexander Rybak skapte stemning med fela si, i tillegg kom Eurovision-ringrevene Hanne Krogh og Bettan, og leverte en spektakulær framføring.

Tix sang Sveriges vinnerlåt fra 2015, «Heroes». På albuen hadde han malt på seg et palestinsk flagg, mens han holdt knyttneven i været.

Om det ikke var nok, inntok også Ulrikke Brandstorp scenen med en hyllest til «Euphoria», Loreens vinnerlåt fra 2012.

Den svenske stjerna Carola kom til Trondheim Spektrum i kveld. Det gjorde også Alexander Rybak. Hanne Krogh, som har deltatt i Melodi Grand Prix tre ganger, lot seg swinge og rocke i kveld! Marion Ravn, Carola og Bettan i harmoni. Tidligere MGP-vinner Ulrikke Brandstorp.

Diskusjoner rundt deltakelse

Årets Melodi Grand Prix har vært preget av det som skjer i Israel og Palestina.

Oppropet «Utesteng Israel fra Eurovision», opprettet av den norske sangeren og artisten Marthe Valle, har flere tusen underskrifter.

Både under de tre delfinalene, samt under finalen i kveld, har demonstranter møtt utenfor NRK for å kreve at Israel blir utestengt fra Eurovision Song Contest i 2024.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har tidligere meldt at det er uaktuelt å utestenge Israel fra årets konkurranse.

Demonstranter har møtt opp utenfor NRK i Trondheim med «blodige kroppsdeler» for å markere de drepte i Palestina. Foto: Aurora Karoline Thommessen / NRK

Gåte: – Problematisk hvis Israel skal være med

Før finalen uttalte Gåte at de må diskutere hva de skal gjøre dersom de vinner MGP-finalen.

– Den ekstreme og uutholdelige situasjonen på Gaza må ta slutt så fort som overhodet mulig, sa vokalist Gunnhild Sundli dagen før finalen.

– Vi er enig innad i bandet at vi opplever det som veldig problematisk hvis Israel skal være med slik situasjonen er nå, la hun til.

Gåte. Fra venstre: John Stenersen, Gunhild Sundli, Mats Paulsen, Magnus Børmark, Jon Even Shärer. Foto: Julia Marie Naglestad

Eurovision Song Contest blir i år arrangert i Malmö i Sverige.

Norge stiller i andre semifinale torsdag 9. mai. Det gjør også Israel.