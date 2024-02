I kveld er det finale i Melodi Grand Prix i Trondheim spektrum. Og klokken 18.00 er demonstrantene på plass.

– Vi står her og har en stille markeing med gravlys for å minnes de drepte i folkemordet i Palestina, sier talsperson for Aksjonsgruppa for Palestina, Margrethe Guldal Einarsen.

Mens artistene gjør seg klare med sminke og kostymer, har det møtt opp en god del demonstranter.

Med seg har de rekvisitter som skal forestille blodige kroppsdeler. Noen står med det som skal ligne blodige bylter i hendene.

Demonstranter utenfor Trondheim spektrum med det som skal ligne blodige babyer i hendene. Foto: Aurora Karoline Thommessen / NRK

Vil få folk til å reflektere

Demonstrasjonen var varslet, og i et internt dokument som NRK fikk innsyn i tidligere i dag, stod det blant annet:

– Det kan være enkelte som tar i bruk sterkere visuelle virkemidler som f. eks bylter/blod, står det i skrivet.

Det er venta opp mot 8000 publikummere til showet i Trondheim.

Eiv Rindal er en av de som har tenkt å protestere mot at Israel får være med i den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest.

Eiv Rindal skal delta på demonstrasjonen mot at Israel får være med i ESC-finalen. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

– Vårt mål er jo ikke å skape en ubehagelig situasjon for de som skal være i publikum. Målet er å få dem til kanskje å reflektere litt og ta med seg et budskap når de går og setter seg for å se på det underholdningsshowet som Melodi Grand Prix er.

Foto: Bjarte M. Johannesen / NRK

Gravlys

Politiet har skjerpa sikkerheten rundt finalen, og satt av egne områder hvor demonstrantene skal få stå.

Ifølge Rindal er det planlagt både gateteater og markeringer hvor folk skal stå med gravlys langs veien ned mot showet.

– Jeg har hørt snakk om flere forskjellige uttrykk som på et eller annet vis minner oss om den veldig groteske situasjonen som nå utspiller seg i Gaza og på Vestbredden. Så det vil jo kunne for enkelte være sterke inntrykk.

Det er ekstra sikkerhet rundt arrangementet. Foto: Bjarte M. Johannesen / NRK

Rindal og de andre demonstrantene håper Israel blir nekta å være med i finalen i ESC. Men det har den europeiske kringkasterunionen EBU sagt nei til.

Samtidig har de norske artistene som skal være med i kveldens finale sagt at det er problematisk at Israel får være med.

– Vi regner med at det blir noen demonstrasjoner. Og det er kjempebra at folk viser sin stemme der, sier Jon Even Schärer i Gåte.