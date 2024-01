Gåte må skrive om teksten i MGP-bidraget

Gåte har allerede rukket å bli en storfavoritt hos spillselskap og flere tilhengere i inn- og utland.

Bidraget deres «Ulveham» baserer seg på en gammel kulokk, og tekstlinjene er hentet fra en 1000 år gammel middelalderballade.

Siden teksten er identisk og MGP er en sangkonkurranse for originalskrevet musikk, så er det bestemt at Gåte skal fremføre bidraget sitt med nyskrevet tekst i finalen, 3. februar.

– Låtens tittel og historiske tematikk vil bestå, sier Stig Karlsen. Han er MGPs musikkansvarlig.

Gåte under andre delfinale i MGP 2024 Du trenger javascript for å se video. Gåte under andre delfinale i MGP 2024

Godkjent for Eurovision

I starten av «Ulveham» kan man høre et tradisjonelt kulokk, hentet fra et eldre opptak av folkesangeren Marit Jensen Lillebuen.

Hør opptak av lokken her:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

MGP-bidraget ble sendt til vurdering hos EBU, i tilfelle Gåte skulle ta seieren neste lørdag. Arrangøren har godkjent kulokken for deltakelse i Eurovision Song Contest.

Stig Karlsen ser ikke på dette som et konkurransefortrinn.

– Lokken har blitt tolket og brukt på flere utgivelser opp igjennom historien, men kan ikke sies å være allment kjent eller utbredt, sier han og legger til at det ikke er mottatt publikumsreaksjoner etter delfinalen.

– En mindre diskusjon har likevel oppstått i musikkbransjen og i noen fangrupper på bakgrunn av hva Gåte selv har delt om den kreative prosessen.

MGP-entusiast Anders Tangen mener det er viktig at dette blir ryddet opp i på en åpen måte.

– Det forundrer meg litt at rettigheter ikke er 100 % avklart i god tid. Enten av Gåte eller NRK. Det blir spennende om en nyskrevet tekst når frem på samme måte, sier Tangen.

Les også KEiiNO med comeback i MGP: – Vi skal ta trofeet heim

GIKK VIDERE: Gåte gikk videre fra den andre delfinalen, sammen med Erika Norwich, Super Rob, Anne Fagermo & Dag Erik Oksvold. Foto: Espen Solli

– Ikke plagiat

Folkemusiker Knut Buen bodde på nabogården til Marit Jensen Lillebuen, og fikk høre den karakteristiske kulokken da han var barn. Han ser det ikke på som et problem at Gåte har latt seg inspirere av lokken.

– Sett bort fra de få sekundene den autentiske lokken er med i åpningen, og teksten fra en gammel middelalderballade, er dette å regne som en selvstendig komposisjon, sier Buen.

Les også Advokat på dagtid, Gothminister om natten

Selv om lokken er godkjent for bruk i Eurovision, velger NRK å gjøre endringer i låtteksten.

– Vi ser på dette som potensielt problematisk i forhold til regelverket, og MGP har selv bedt Gåte skrive en ny tekst. Dette er EBU informert om, sier Karlsen som understreker at dette ikke er plagiat.

– I dette tilfellet tar musikken utgangspunkt i ukjent materiale som ikke er rettighetsbelagt. Bruk av folklore eller tradisjonell teknikk eller mønstre, er ikke det samme som å gjenskape andre originale sanger som er spredt til et stort publikum.

POPULÆRE: Gåte og bidraget «Ulveham» har rukket å bli en storfavoritt for MGP-tilhengere og spillselskap. Foto: Espen Solli

Vil ikke føles ulikt

Siden oppstarten i 1999, er Gåte godt kjent for å bruke norsk folklore, tradisjonsmusikk og gamle tekster i musikken sin.

– Det er en stor del av bandets identitet, og noe vi har blitt hedret for i alle år, sier vokalist Gunnhild Sundli.

Nå skal Gåte bruke tid på å skrive om teksten i «Ulveham», med fokus om å videreføre elementene fra tradisjonell norsk folklore og folkemusikk. Noe som er viktig for bandet.

– EN STOR DEL AV BANDETS IDENTITET: For Gåte er det viktig å videreføre elementene fra tradisjonell folkemusikk. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det er et speil fra fortiden som forteller oss noe dypere om hvem vi er som et folk. Vårt ønske er at disse historiene og tradisjonene blir representert i moderne popkultur, som MGP er et strålende eksempel på, sier Sundli.

Selv om låtteksten nå endres, forsikrer Stig Karlsen om at nummeret ikke vil føles ulikt fra delfinalen.

– Låten, historien og fremføringens identitet og uttrykk vil være så godt som identisk med opptredenen som skal avleveres i finalen. Vi ser derfor ikke at endringen av teksten utgjør en avgjørende betydning, sier han.