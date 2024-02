MGP-favoritt: – Problematisk hvis Israel skal være med

Loga sámegillii.

– Den ekstreme og uutholdelige situasjonen på Gaza må ta slutt så fort som overhodet mulig, sier Gunnhild Sundli.

Hun er vokalist i Gåte, som er en av favorittene til å vinne årets Melodi Grand Prix.

– Vi er enig innad i bandet at vi opplever det som veldig problematisk hvis Israel skal være med slik situasjonen er nå.

– Vil kreve tid og diskusjoner

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har tidligere meldt at det er uaktuelt å utestenge Israel fra årets konkurranse.

– Det er en konkurranse for kringkastere, ikke regjeringer, og den israelske kringkasteren har deltatt i 50 år, sier (EBU) i en uttalelse.

– Hvordan kommer Gåte til å reagere hvis dere vinner MGP-finalen?

– Skulle vi vinne lørdag, er dette noe vi må ta stilling til. Men det vil kreve tid og diskusjoner for å finne ut hva som er best, sier vokalisten.

Nesten 300 norske artister har skrevet under på et opprop mot at Israel skal få delta i årets Eurovision-finale.

Keiino er bookmakernes andre favoritt til å vinne Melodi Grand Prix.

– Vi er alle enige i at det som skjer på Gaza er forferdelig. Slik situasjonen er nå så tror jeg det vil det være vanskelig for Israel å være med i ESC i mai.

Det sier en av medlemmene i Keiino, Fred Buljo.

Island vurderer boikott

Den islandske kringkasteren RÚV har uttalt at Eurovision-deltakelse er noe som skal avgjøres sammen med vinneren. Dette skal skje etter finalen i islandske MGP.

– Vårt utgangspunkt er å delta i ESC med vinneren i Trondheim. Vi har ikke noen plan b utover det.

Det sier underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen.

Cato Halvorsen er underholdningsredaktør i NRK. Foto: Ole Kaland / NRK

– NRK som en nasjonal allmennkringkaster kan ikke ta initiativ til en kulturboikott av et land. Det er det eventuelt regjering og storting som må beslutte, legger Halvorsen til.

Samtidig mener han Gåte har en fornuftig tilnærming til saken.

– Det er fullt forståelig at noen artister opplever dette som en vanskelig situasjon. Så er det heldigvis mange måter å si sin mening på om en konflikt utover det å ikke delta.

Israels deltakelse i årets Eurovision har også vært tema i Kringkastingsrådet. Under møtet sa kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen at å ta til orde for en boikott av Israel vil svekke NRKs troverdighet som nyhetsformidler.

Krig mot krigen

– Vi er et band med troen på musikk som noe forenende. Krig har aldri ført til fred, sier Sundli i Gåte.

Hun mener at det å boikotte Israel fra Eurovision kan være en ikkevoldelig måte å si ifra på.

– Vi må tro på fred, og vi må tro på dialog og forståelse for hverandre som mennesker og nasjoner. Og den aller viktigste krigen, det er jo krigen mot krig i seg selv.

Hun tror at man vil få flere svar på hvordan man skal reagere, når man ser hvordan flere land stiller seg til spørsmålet.

– Vi må se litt hva andre land skal gjøre. Jeg regner med det blir behov for diskusjoner med folk som står over oss. Det er ikke et enkelt valg å skulle ta.

– Norge kan ikke boikotte alene

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) følger med på det som skjer i Israel og Gaza.

De menneskelige lidelsene der gjør inntrykk på ham.

Støre sier imidlertid at Norge ikke kan starte en eventuell boikott av Israel alene.

– Konsekvensen av at ett land alene foretar en boikott, er at du får stor oppmerksomhet den dagen. Dagen etter er du helt ute. Da er det ingen ting å følge opp, ingen ting å snakke om eller ingen ting å bidra med, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Norge jobber på mange fronter for å bidra til å løse den humanitære krisen og konflikten i Midtøsten.

– Ved en boikott måtte vi ha kuttet ut det fordi vi da ikke ville hatt tilgang til partene. Palestinerne vil heller ikke at vi skal trekke oss ut. Derfor er jeg imot boikott, understreker Støre.