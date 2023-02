I går kveld stod ni norske artistar på scenen, men det var norsk-italienaren Alessandra som gjekk av med sigeren og sikra seg gullbilletten til den internasjonale finalen, Eurovision Song Contest.

Ole Tøpholm er ein dansk journalist, radiovert og Eurovision-ekspert. Han har blant anna vore Danmarks Radios kommentator ved Eurovision Song Contest.

– Alessandra er eit sterkt val av Noreg, med ein låt som truleg kjem til finalen på grunn av mykje energi, ein god melodi og element av orientalsk stemning, seier han.

– Det er ein moderne produksjon, legg dansken til.

Foto: Celina Øier / Celina Øier

– No satsar Noreg

Han peikar vidare på at Noreg kunne ha valt den tradisjonelle norske vegen med Ulrikke Brandstorp, som syng flott og leverer varene.

Dansken meiner Ulrikke også kunne ha gjort det bra, men:

– Det hadde vore «klassisk Noreg».

– No satsar Noreg. Kor langt den kan kome i Eurovision-finalen blir spennande å sjå, fortel Tøpholm.

Hadde større tru på Jone

Svenske Torbjörn Ek, som er journalist og Eurovision-ekspert for Aftonbladet, såg også på den norske finalen.

Før finalen var han ganske nedslåande mot Ulrikkes låt som han meinte var kjedeleg, og beskreiv det som ein «generisk Eurovision-låt som ein har høyrd hundre gongar før».

Han meinte Alessandra var det sikraste kortet å sende til Eurovision, og det skulle vise seg at det norske folk høyrde på han.

– Noreg gjorde eit «trygt» val, understrekar han.

Ek meiner det hadde vore modigare å røyste fram den største hitten i Noreg, Jones «Ekko inni meg».

– Den trur eg hadde kunne gjere eit stort avtrykk i Eurovision, ettersom låtar på morsmålet har hatt stor framgang dei siste åra.

Torbjörn Ek trur Alessandra kan få mange publikumsstemmer. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Kan nå topp fem

Han synest ikkje Noreg har valt feil. Ifølgje Ek kjem Alessandra garantert til finalen.

– Ho kan til og med vere med å slost om ein topplassering, i alle fall når det kjem til publikumsstemmene.

– Alessandra burde også ha stor sjanse til å kome på topp fem, seier Ek og minner oss på at det vil forbetre Subwoolfers plassering frå i fjor som kom på ein 10.-plass, seier svensken.

Ek meiner at det sterke refrenget og det enkle feministiske bodskapet vil tiltrekke eit bredt publikum, spesielt yngre og bevisste kvinner kjem til å stemme på Alessandra.

Alessandras framføring under finalen i Melodi Grand Prix. Du trenger javascript for å se video. Alessandras framføring under finalen i Melodi Grand Prix.

Svakheiter og skuldingar om plagiat

Når det kjem til svakheiter peikar han på risikoen ved at låten har vorte ein snakkis for tidleg.

– I den her verda kan det iblant gå veldig fort, og det som får mykje merksemd i februar kan kjennest ut som gamle nyheiter i mai, når det er dags for Eurovision, seier Ek.

Onde tunger vil ha det til at Alessandras «Queen of Kings» minner litt for mykje på Klara Hammarström og «Run To The Hills», som kom på 6.-plass i svenske Melodifestivalen i fjor.

Det er dansken Ole Tøpholm fullstendig ueinig i:

– Ofte minner nyskrive popmusikk om noko anna. Det er berre i Eurovision det blir ein debatt ut av det.

– Det er same stil, ja, men det er ikkje noko som på nokon måte overskrid reglane for plagiat. Det er ein fin låt, avsluttar Tøpholm.