Snakk Eurovision med oss!

Else Kåss Furuseth slutter i NRK

Komiker og programleder Else Kåss Furuseth slutter i NRK og får nytt program på TVNorge, det skriver Discovery i en pressemelding.

Det var VG som omtale saken først.

Underholdningssjef i NRK Charlo Halvorsen sier at Furuseth etter planen skal fortsette å lage podkasten «The Kåss Furuseths» og gjøre ferdig programmet «Helsekost Furuseth».

– Det er synd for oss, men hun har lyst til å fortsette å lage talkshow, sier Halvorsen.

«Kåss til kvelds» ble lagt ned som følge av at NRK må nedskalere og kutte 300 millioner kroner i 2023.

– Vi har store planer for Else på TVNorge og er utrolig glade for at hun kommer tilbake til oss, sier sjefredaktør i TVNorge, Magnus Vatn.

I tillegg til sitt eget talkshow program, skal Furuseth medvirke i flere humorprosjekter.

– Etter flere gode og lærerike år i statskanalen, så var dette en mulighet det var vanskelig å si nei til. Jeg har hatt givende samtaler med folka i TVNorge om fremtiden, og ikke minst om eget talkshow – som alle vet at jeg elsker. TVNorge har en humorsatsing som det er utrolig spennende å være en del av, sier Else Kåss Furuseth.