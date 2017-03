Det er noe av innholdet i rapporten som utvalgsleder Knut Olav Åmås overleverte til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) tirsdag.

– Situasjonen i norske mediebransje med stadige endringer har gjort arbeidet med rapporten vanskelig, sa utvalgets leder Knut Olav Åmås, da han la frem rapporten til Mediemangfoldsutvalget tirsdag.

Utvalget foreslår en rekke endringer i mediepolitikken og har anslått at de nye tiltakene vil koste mellom 743 og 843 millioner kroner per år.

Utvalget foreslår at lokale medier skal få et minstetilskudd på 750.000 kroner (1,29 millioner for nordnorske aviser), utfasing av tilskuddene til nummer to-avisene og endring av tilskuddet til 27 prosent av mottakerens driftskostnader.

Videre foreslår Mediemangfoldsutvalget tre nye tilskuddsordninger til innovasjonsprosjekter, stimulering til samfunnsviktig journalistikk og en egen tilskuddsordning for nyhetsmedier som er gratis.

Utvalget foreslår også at NRK gjøres om til en stiftelse av prinsipielle grunner.

Ber politikerne handle nå

I forslagene som legges frem i Mediemangfoldsutvalgets rapport kommer det frem at utvalget mener at norske medier mest mulig må finansieres på andre måter enn med offentlig støtte.

Samtidig skriver utvalget at store strukturelle endringer ar medført at det per i dag ikke finnes bærekraftige forretningsmodeller for å finansiere journalistikk, og at det tilsier særlig offentlig innsats akkurat nå.

– Vi ber norske politikere om å endre mediepolitikken og om å oppgradere ambisjonene så raskt som mulig, og med mye høyere tempo enn i dag, sier Åmås.

Ifølge Åmås er tiltakene tidsavgrenset, og bør evalueres før de eventuelt blir videreført.

Kritisk til pressestøtte

Klassekampen, Vårt Land og Dagsavisen fikk mest av den direkte pressestøtten i 2016. Hver av de fikk rundt 40 millioner kroner, av en pott på rundt 340 millioner kroner.

Hovedproblemet med dagens mediestøtteordninger er at de treffer skjevt, ifølge Kårstein Løvaas, medietalsmann i Høyre.

– Det at noen nærmest har gjort det til en forretningsidé å motta pressestøtte, og at noen ytterst få stikker av med veldig mye, er en av de store svakhetene ved ordningen slik den er i dag, sa Løvaas i et tidligere intervju med NRK.

Høyre-politikeren får støtte fra politikere i både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.