– Jeg tror det er behov for en «ctrl+alt+delete», og jeg håper at rapporten fra mediemangfoldsutvalget kan være grunnlaget for nettopp den debatten, sier Høyres mediepolitiske talsmann Kårstein Løvaas.

Løvaas mener noe av problemet med dagens mediestøtte er at det er for mange ulike ordninger.

Nå håper han rapporten Mediemangfoldsutvalget legger frem i dag, tar til orde for å tenke nytt om hvordan støtten skal fordeles.

Mediemangfoldsutvalget MEDIEMANGFOLDSUTVALGET: Fra venstre Lars Petter Øyen underdirektør i Kulturdepartementet (som skal være en av to i sekretariatet), Olav T. Sandnes adm.dir. i TV2, Ellen Altenborg siviløkonom, konsulent og dr. oecon, Randi Øgrey leder i Mediebedriftenes Landsforening, leder for utvalget Knut Olav Åmås direktør for stiftelsen Fritt Ord, kulturminister Thorhild Widvey, Thor Gjermund Eriksen kringkastingssjef i NRK, Hildegunn Soldal teknologi- og utviklingsdirektør i Dagbladet, Hilde Eika Nesje redaktør i Bø Blad og Gunnar Stavrum ansvarlig redaktør i Nettavisen. Foto: Wenche Nybo / Kulturdepartementet Ekspandér faktaboks Utvalgets medlemmer: Leder: Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord (Oslo)

Ellen Altenborg, siviløkonom, konsulent og dr. oecon (Bærum/Arendal)

Ivar Rusdal, styreleder i Nordsjø Media (Sandnes)

Hildegunn Soldal, teknologi- og utviklingsdirektør i Dagbladet (Oslo)

Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved UiB (Bergen)

Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen (Oslo)

Olav T. Sandnes, administrerende direktør i TV2 (Bergen)

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK (Oslo)

Randi Øgrey, leder i Mediebedriftenes Landsforening (Oslo)

Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø Blad (Bø i Telemark) Utvalgets mandat Utvalget skal vurdere hva statens mål for mediemangfoldet bør være, og beskrive sentrale utviklingstrekk på mediefeltet og hvordan disse påvirker mediemangfoldet

Utvalget skal vurdere det samlede norske tilbudet med særlig fokus på to områder: nyhets- og aktualitetsmedier og medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen, samt allmennkringkastere og deres betydning for Norges språk og kultur.

Med utgangspunkt i sin analyse skal utvalget vurdere hvordan statens økonomiske virkemiddelapparat, herunder produksjonstilskuddsordningen og kringkastingsavgiften, best kan innrettes for å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale og stimulere til et mangfoldig medietilbud. Utvalget skal bl.a. vurdere behov, omfang og offentlig finansiering av allmennkringkasting og nyhets- og aktualitetsmedier. Utvalget kan også vurdere regulatoriske virkemidler dersom dette er relevant.

Utvalget må innhente opplysninger om bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet i aktuelle europeiske land. Utvalget må vurdere om utvalgets forslag vil reise problemstillinger knyttet til EØS-avtalens regelverk om offentlig støtte. Utvalget kan innhente andre nødvendige del-utredninger og skal utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag. Utvalgets forslag skal ta utgangspunkt i uendret ressursbruk på området samlet sett, men det kan også fremmes forslag om økt eller redusert ressursbruk. Mediemangfoldsutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon fredag 18. september 2015. Mediemangfoldsutvalget skal levere sin utredning i form av en offentlig utredning til Kulturdepartementet innen 1. mars 2017.

– Har gjort det til forretningsidé å motta støtte

Norske medier har de siste årene vært under sterkt økonomisk press, med svikt i annonsesalg og et publikum som flytter seg over til digitale plattformer som gir færre inntekter.

VIL REVIDERE: Arild Grande (Ap) medgir at blant annet produksjonsstøtten rammer skjevt, men vil bygge videre på dagens ordninger. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Hovedproblemet med dagens mediestøtteordninger er ifølge Høyres Kårstein Løvaas at de treffer skjevt.

– Det at noen nærmest har gjort det til en forretningsidé å motta pressestøtte, og at noen ytterst få stikker av med veldig mye, er en av de store svakhetene ved ordningen slik den er i dag, mener han.

Det siste er Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Grande langt på vei enig i.

– Produksjonstillegget treffer for skeivt. Noen får veldig store tilskudd, mens andre får nesten ingenting, sier han.

Grande ønsker delvis å bygge videre på dagens ordninger, med momsfritak og produksjonsstøtte til aviser.

– Men vi trenger også nye virkemidler for å treffe redaksjonene og sikre bemanning, også i redaksjoner der man ikke har inntekter fra brukere.

Tror på samme støttenivå som i dag

Selv om Høyres Kårstein Løvaas håper utvalget foreslår store endringer i utformingen av mediestøtten, er det ikke dermed sagt at han vil kutte i den samlede støtten til mediene.

– Vi bruker åtte milliarder kroner i dag, hvorav 300 millioner er direkte produksjonsstøtte. Jeg tror ikke vi skal bruke mindre enn åtte milliarder i fremtiden, men vi må kanskje bruke dem litt annerledes.

Det er nemlig ikke bare den direkte pressestøtten som omhandles i rapporten.

Utvalget skal også komme med innspill til ny finansieringsmodell for NRK og til hvordan kommersielle allmennkringkastere som TV 2 kan bli kompensert.

Utvalget skal ta også opp om de amerikanske selskapene Facebook og Google, som tar en stor andel av annonsekaka på nett, skal skattlegges av staten.