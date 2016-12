Går inn for å gi statsstøtte til TV 2

Regjeringen vil gi kompensasjon for merkostnaden til en kommersiell allmennkringkaster, opplyser kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

I klartekst: Det betyr at TV 2 kan søke om å få statsstøtte.

Helleland sa på en pressekonferanse i dag at staten vil støtte en kommersiell allmennkringkaster med inntil 15 millioner euro, om lag 135 millioner kroner etter dagens kurs.

– Vi er positive til at Kulturdepartementet har prioritert denne saken i en hektisk høst. TV 2 er fortsatt posisjonert for å søke på et oppdrag om kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor i Bergen, såfremt forpliktelsene følges av en relevant motytelse og det kommer en snarlig utlysning, sier administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2 torsdag kveld.

– Viktig med mediemangfold

Knyttet til denne støtten er en rekke krav som regjeringen vil ha oppfylt, blant annet hovedkontor utenfor Oslo, minimum 50 prosent norsk innhold og bruk av begge målformer.

– Regjeringen er opptatt av å opprettholde mediemangfoldet, og bidra til at en kommersiell allmennkringkaster bidrar til det, sier Helleland.

Den kommersielle allmennkringkasteren skal vise norske programmer, og den skal formidle norsk film og TV-drama.

Må fremdeles kutte

Henrikke Helland er klubbleder i TV 2. Foto: Sølve Rydland

Klubbleder i TV 2, Henrikke Helland, er naturlig nok fornøyd med beskjeden.

– Vi er veldig glad for at det nå kommer en annerkjennelse av at man ønsker å ha en kommersiell allmenkringkaster i Norge. Vi har fått signaler fra ledelsen om at de ønsker å søke på utlysningen, sier Helland.

Tidligere i år ble det klart at TV 2 må spare inn 350 millioner kroner de neste årene, noe som gir en rekke endringer i mediehuset. I tillegg må kanalen sparke 177 ansatte og legge ned flere programmer.

Selv en mulig statsstøtte endrer ikke på det.

– Den omorganiseringen og nedbemanningen som skjer i TV 2 nå, skjer fordi man skal rigge seg for en ny mediehverdag. Kuttene henger ikke sammen med det som vil komme i fremtiden, i forbindelse med denne saken.