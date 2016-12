Slutt på NRK-lisensen

– Vi går inn for at NRK-lisensen skal bort. Den skal ikke lenger være knyttet til et TV-apparat. Lisenskontrollørene kommer ikke til å komme på døra fordi du har en TV. Derimot kommer vi til å innføre en øremerket medieavgift, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Hva er en øremerket medieavgift?

– Det blir enten knyttet til en husstand eller en person, vi skal se nærmere på hvordan vi kan ivareta sosiale hensyn, uavhengigheten til NRK, og hvilken modell som vil ivareta dette på en best mulig måte.

Fakta om NRK-finansiering Ekspandér faktaboks Fram til 2010 hadde 98 prosent av norske husstander TV. I dag har andelen sunket til 93 prosent. Regjeringen nedsatte i fjor høst et utvalg for å vurdere ulike finansieringsordninger: NRK-lisens som i dag: Avgift på fjernsynsmottaker i bruk

Apparatnøytral avgift (dansk modell)

Fast beløp per boligenhet (tysk modell)

NRK-skatt på alminnelig inntekt (finsk modell)

NRK-skatt på personinntekt (finsk modell uten selskaper)

Alminnelig skattefinansiering (nederlandsk modell)

Ifølge ministeren er det på tide å finne en ny finansieringsmodell for NRK. Men akkurat hvilken modell dette skal være, har hun ikke noe svar på ennå.

Grunnen til endringen er befolkningens nye medievaner.

– Regjeringa er opptatt av at vi skal ha en sterk allmennkringkaster med et mangfoldig medietilbud og da er vi også opptatt av at fellesskapet skal finansiere det.

Ny NRK-skatt?

Det kan også bli snakk om en ny skatt.

– Det kan bety en skatt per person, det skal vi gå nærmere inn i. Når folks medievaner endrer seg så raskt og betydelig, er vi nødt til å få en annen finansiering av NRK.

At den gamle NRK-lisensen forsvinner betyr altså ikke at du slipper å betale for kringkastingen. Nå skal regjeringen sende spørsmålet om medieavgift til utredning.

Når Stortinget etter hvert bestemmer seg for hva slags medieavgift som er best, vil regjeringen at Stortinget velger mellom medieavgift eller NRK-finansiering over skatteseddelen.

– Vi går inn for en øremerka medieavgift, fordi vi vil at fellesskapet skal være med på å finansiere et godt NRK, sier Helleland.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er glad for beskjeden fra kulturministeren. Foto: Anders Leines / NRK

– Men her må Stortinget være med å bestemme. Hovedpoenget er at vi har bestemt oss for et prinsipp, og det er at vi skal gå bort fra lisens, sier ministeren.

– Er det flertall i Stortinget for dette?

– Det gjenstår å se, sier Helleland.

– Lisens knyttet til TV er ikke bærekraftig

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er glad for at kulturministeren er tydelig på at NRK trenger en ny finansieringsordning.

– Vi vet at den teknologiskeutviklingen går så fort at lisens bare knyttet til TV ikke er bærekraftig. Det er viktig at NRK får bærekraftig finansiering, sier Eriksen.

Han mener dette er et godt utgangspunkt for å sikre NRKs uavhengighet. Nå vil han vente på den videre behandlingen i Stortinget og i regjeringen.