– Vi håper jo at vi får møte kronprinsessen og familien hennes. De ser veldig hyggelige ut, skriver Marcus i en sms til NRK.

Tidligere i år ble Marcus og Martinus kåret til årets spellemann, nå er tvillingene blant artistene som er invitert til å spille under Victoriadagen, det offisielle arrangementet for kronprinsesse Victorias 40-årsdag. Det skriver Aftonbladet.

Showet går av stabelen på prinsessens bursdag 14. juli, på Borgholm.

Marcus og Martinus Ekspandér faktaboks Marcus og Martinus Gunnarsen ble født i 2002.

De kommer fra Trofors i Nordland.

Vant MGPjr i 2012 med låten «To dråper vann».

Låten kom inn på VG-lista Topp 20.

Ble nominert til Spellemannprisen for årets nykommer og årets låt «Elektrisk» i 2015.

Har holdt konserter over hele Skandinavia, og gitt ut biografien «Vår historie».

I 2016 kom det engelskspråklige albumet «Together».

Har toppet både den norske og den svenske albumlista.

I januar 2017 kom dokumentaren «Sammen om drømmen».

Kongelig bursdag

INVITERER: Kronprinsesse Victoria vil ha Marcus og Martinus på scenen. Foto: SOREN ANDERSSON / Afp

– Vi fikk en veldig hyggelig og overraskende telefon for et par uker siden, skriver Martinus.

Tvillingene har ennå ikke bestemt hvilke sanger de skal spille under bursdagsfesten.

– Vi får vel nesten spørre om hun har noen favorittsanger først. Vi lover å lage skikkelig show, vi er jo gave fra Norge, skriver Marcus.

Også Charlotte Perrelli og Frans, som har vunnet den svenske Melodi Grand Prix-finalen, skal opptre.

Store i Sverige

Tvillingene fra Trofors har bygget seg opp en solid fanbase, både i Norge og i Sverige.

– Det er alltid veldig gøy å spille i Sverige. For et par uker siden spilte vi i Globen, to utsolgte konserter. I mars skal vi spille i både Göteborg og Malmö. Vi har verdens beste fans og gleder oss alltid til å spille i Sverige, skriver Martinus.

I fjor sommer var de så populære i Sverige at to konserter ble avlyst fordi for mange fans møtte opp.

Martinus skriver at 2017 kommer til å bli et travelt år.

– Akkurat nå er vi på turne med Together-albumet vårt, så nå reiser vi masse i Norden. Hvem vet, kanskje vil vi snart spille lenger sør i Europa også, skriver han.