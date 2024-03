Det er en stor dag for den norske duoen fra Trofors i Nordland.

Ikke bare spiller de i finalen til den svenske finalen for Melodi Grand Prix, kalt Melodifestivalen.

De kan også bli historiske.

Aldri før har Sverige sendt et bidrag fra et annet land til den internasjonale finalen.

– Skulle de gå helt til topps blir Marcus og Martinus historiske, sier kulturjournalist Matilda Sjelen i Dagens Nyheter.

– Veldig sannsynlig at de tar med seg seieren hjem

Det var stor jubel da de norske tvillingene entret scenen.

– Svenskene elsker dem! Mange lurer på hvorfor de stiller for Sverige og ikke for Norge. De har levert på hver gjennomgang, inkludert nå, sier Helin Pakdemir, journalist i SVT nyheter til NRK.

Torbjörn Ek i Aftonbladet, Eurovision og Melodifestivalen-ekspert i Aftonbladet, tror det er sannsynlig at Marcus og Martinus tar med seieren hjem. Foto: Aftonbladet

– Det er veldig sannsynlig at de tar seieren med seg hjem. Alt peker på det.

Det sier Torbjörn Ek, Eurovision og Melodifestivalen-ekspert i Aftonbladet.

Etter at Marcus og Martinus holdt sin opptreden på finalen var han i ekstase.

– De gjorde alt de kunne gjøre. De har aldri gjort noen feil. Alt satt! Dette her er våre vinnere i kveld, sier han til NRK like etter at nordmennene har gått ned fra scenen.

– Jeg blir overrasket om de ikke vinner.

Marcus og Martinus er publikumsfavoritter skal vi tro lyden av publikum under generalprøven til Melodifestivalen fredag. Foto: Tommy Iversen / NRK

Også den finske journlisten Jaakko Oleander-Turja i YLE som er på plass på Friends Arena i Stockholm er enig.

– Finland elsker M&M! Dette er et utemerket show. De er veldig populære i Finland, sier han.

Splitter svenskene i spørreundersøkelse

Men vil svenskene egentlig at to nordmenn skal representere dem i den internasjonale finalen?

Ifølge en undersøkelse i regi av analyseselskapet Novus er 24 prosent av de spurte ganske eller svært negative til at en norsk duo skal representere Sverige.

21 prosent er ganske eller svært positivt innstilt til det samme.

Mest negative er menn og gruppen unge mellom 18 og 34 år.

Kulturjournalist Matilda Sjelen sier at både ut ifra hvordan svenskene har stemt, og ut ifra den svenske topplista på Spotify, kan det se ut til at svenskene vil at to nordmenn skal vinne Melodifestivalen. Foto: Tommy Iversen / NRK

Den svenske Eurovision og Melodifestivalen-eksperten sier at det er en sjanse for at svenskene stemmer mer nasjonalistisk i finalen.

– Det kan i hvert fall gjøre at avstemmingen blir mer spennende, sier Torbjörn Ek.

Hvis den norske duoen vinner i kveld, mener eksperten at det vil være en viss motreaksjon i morgen.

– Men når vi kommer til den internasjonale finalen vil vi støtte Marcus og Martinus. Da vi vil gjøre alt for at Sverige skal vinne over Norge om det så blir med norsk doping.

– Folk må mene hva de vil, men vi skal gjøre vårt beste for de som har lyst til å representere dem, sier Marcus og Martinus selv til NRK før finalen.

Tøff konkurranse

Klara Hammarstrøm er en tidligere artist i Melodifestivalen i Sverige. Hun har vært med i konkurransen tre ganger.

Hun var snar med å svare når hun blir spurt hvem hun tror vil vinne i kveld under førfesten til Melodifestivalen i SVT.

– I år stikker Marcus og Martinus seg ut.

Likevel sier hun at det er en tøff konkurranse i år siden det er høy kvalitet over alle numrene.

Den norske vinneren av MGP, Gåte, er ikke redd for at de kanskje må møte norske Marcus og Martinus i finalen. Foto: Linda Marie Vedeler / NRK

Det norske Eurovision-bidraget Gåte er også på plass i Stockholm.

Bandet er ikke tvil om hvem som kommer til å vinne.

– Marcus og Martinus, soleklart, sier vokalist Gunhild Sundli til NRK.

De er heller ikke redde for norsk konkurranse i Sverige under den internasjonale finalen.

– Vi må jo heie på hverandre. De er veldig dyktige og det er en veldig bra låt.