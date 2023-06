CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

– Det dette oppropet handler om er å si til regjeringen at de må slutte å åpne flere oljefelt, sier musiker Marte Wulff.

Under den årlige Kulturytring-konferansen i Drammen har hun benyttet scenen til å spille gjennom hele sitt nyeste album «Øya/Øyet».

Konseptalbumet handler i stor grad om klimakrisen.

– De begynner å bli flaut å komme fra Norge. Det begynner å bli ubehagelig, sier Wulff til NRK etter konserten.

10. mai utlyste regjeringen 92 nye blokker for olje- og gassleting.

Samtidig har både FN og Det internasjonale energibyrået (IEA) sagt at verden allerede har mer olje og gass enn vi kan bruke opp.

Les hele svaret fra Olje- og energidepartementet nederst i saken.

Marte Wulff har nylig sluppet albumet «Øya/Øyet», et konseptalbum med klimakrisen som tematikk. Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

12 kunstnerorganisasjoner har nå signert et opprop der de krever at regjeringen trekker utlysningen umiddelbart.

Sammenlagt har organisasjonene og gruppene som har undertegnet oppropet over 14.500 medlemmer.

Sist ute til å signere oppropet var Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA).

Kunstnerorganisasjoner som har signert oppropet om nei til ny oljeleting Ekspander/minimer faktaboks Creo - forbundet for kunst og kultur

Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA)

Norske Filmregissører

Unge Kunstneres Samfund

Dramatikerforbundet

Bildende Kunstneres Forening i Hordaland

Aksjonsgruppen Forfattere mot oljeleting

Concerned Artists Norway

Architects Climate Action Network Norway

Stopp oljesponsing av norsk kulturliv

Spillerommet

Klimakultur

Wulff sitter i NOPAs grønne arbeidsutvalg og har jobbet for at NOPA også har kommet med en egen uttalelse om stopp i norsk oljeleting.

– Hos oss ble det flertall, og det er jeg veldig glad for, sier Samsaya Sampda Sharma, artist og 1. nestleder i NOPA.

– Vi har vært for lenge i et forhold med oljen. Så lenge at vi tror ikke vi kan klare oss på egen hånd. Kultur bør blir den nye, største eksporten, fortsetter hun.

Artist og NOPA-nestleder Samsaya Sampda Sharma er glad for at NOPA har undeskrevet oppropet. Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

Seks kunstnerorganisasjoner har tatt krav om stopp i norsk oljeleting inn i egne vedtekter.

Blant dem er Norske Filmregissører. Initiativtaker og filmregissør Thomas Østbye påpeker at det brede oppropet er nytt for kulturfeltet.

– Nå har seks fagforeninger på ett år vedtatt i sine høyeste organ at de er mot all norsk leting etter petroleum. Dette handler om å verne medlemmer, nødssituasjonen vi står i forhold til klima og økologi truer våre medlemmer, sier Østbye.

Kunstnerorganisasjoner som har vedtatt nei til videre oljeleting Ekspander/minimer faktaboks Creo - forbundet for kunst og kultur

Norske filmregissører

Dramatikerforbundet

Norske billedkunstnere (NBK)

Unge Kunstneres Samfund

Bildende Kunstneres Forening i Hordaland

Også Filmforbundet og Norske Dansekunstnere skal i løpet av året vurdere vedtak som krever stans i norsk oljeleting.

DnF stemte nei – 159 forfattere stemte ja

Det er forfatterne Ingvild Burkey, Agnar Lirhus og Maria Børja som har tatt initiativ til underskriftskampanjen.

Forfatter Ingvild Burkey er initiativtaker til oppropet, sammen med forfatterkollegaene Agnar Lirhus og Maria Børja. Foto: Oktober forlag

Da Den norske Forfatterforening (DnF) i mai stemte nei til et vedtak om å kreve umiddelbar stans i all ny leting etter olje og gass på norsk sokkel, startet de tre forfatterne et motopprop.

159 forfattere signerte umiddelbart oppropet. Senere har flere sluttet seg til Aksjonsgruppen Forfattere mot oljeleting som nå har 199 medlemmer.

– Målet vårt er å få klart frem i offentligheten at Norge fører en fossilpolitikk som er stikk i strid med hva verden må gjøre for overhodet å ha mulighet til å nå målene i Parisavtalen, sier forfatter og initiativtaker Ingvild Burkey.

Vil kutte oljespons

Enkelte av organisasjonene vil at kulturfeltet skal gå enda lenger og droppe finansiering fra olje- og gassektoren fullstendig. Blant annet har en gruppe kunstnere dannet initiativet Stopp oljesponsing av norsk kulturliv.

Julie Forchhammer har jobbet med bærekraft og kultur i over 20 år, blant annet som miljøsjef for Øyafestivalen og festivalsjef for Vinjerock. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Kulturfeltet skal fortsette å feie for egen dør. Vi skal ha mest mulig bærekraftige arrangementer og kulturorganisasjoner. Men det er ikke nok. Vi må også jobbe for å endre systemene som vi er en del av, sier Julie Forchhammer, partner i Klimakultur.

Hun påpeker at store deler av kulturfeltet i England har kvittet seg med oljespons. Sist ute var British Museum som har hatt oljesponsor i nærmere 30 år.

– Og da snakker vi om kulturorganisasjoner som har mye mindre støtte enn våre norske, sier Forchhammer.

FrP: – Godhetsposering

Silje Hjemdal, kulturpolitisk talskvinne i FrP, reagerer negativt på oppropet.

– Kunstorganisasjonene vil tar imot oljeinnsmurte penger med den ene hånda, og peker finger mot Norges viktigste næring med den andre. Jeg tror folk gjennomskuer godhetsposeringen, sier hun.

Hjemdal mener dagens statlige kunstnerstipender er noe av det første som kuttes om Norge slutter å bruke inntekter fra oljesektoren.

– Dette er mulig fordi 18 prosent av statsbudsjettet er finansiert med oljepenger, sier hun.

Silje Hjemdal (FrP) mener det er dobbeltmoralsk av kulturaktørene å bite av hånden som mater dem. Foto: Ida Yasin ANdersen

– Hjelper ikke være rik på en død klode

Forchhammer mener derimot at kulturlivet ville klart seg fint uten oljepenger.

– Det hjelper ikke være rik på en død klode. Fjerner vi oljepengene fra norsk kulturstøtte, så vil vi ha en økonomi på lik linje som Sverige og Danmark. Og de klarer jo å produsere kunst og kultur.

Norge blant de tre landene som skal åpne flest nye oljefelt de kommende årene, viser en oversikt fra Energy Monitor.

– Vi har en superaggressiv oljepolitikk og det kan vi faktisk ikke ha, sier Forchhammer.

– Omstilling tar tid

Andreas Bjelland Eriksen (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet, skriver i en e-post at norsk olje og gass aldri har vært viktigere.

– Vi må heie på energiomstillingen som må til for å løse både energi- og klimakrisen. Samtidig må vi forholde oss til at omstilling tar tid.

Dagens norske oljeproduksjon kan opprettholdes de neste fire til fem årene, påpeker Eriksen.

– Deretter vil nivåene vi kan levere til Europa raskt avta. Fortsatt leting og utvikling av felt er derfor avgjørende for at vi skal fortsette å spille vår rolle som en trygg, langsiktig og forutsigbar energipartner i et Europa i omstilling.

Dette svarer Olje- og energidepartementet Ekspander/minimer faktaboks «Som følge av Russlands struping av gasseksporten til Europa, har norsk sokkel aldri vært viktigere for den europeiske energiforsyningen enn nå. Vi må heie på energiomstillingen som må til for å løse både energi- og klimakrisen. Samtidig må vi forholde oss til at omstilling tar tid. Europa vil ha behov for norsk olje- og gass i mange år fremover, kanskje til og med i overskuelig fremtid om vi får til å utvikle blått hydrogen. Norge kan opprettholde dagens produksjon de neste fire til fem årene, men deretter vil nivåene vi kan levere til Europa raskt avta. Fortsatt leting og utvikling av felt er derfor avgjørende for at vi skal fortsette å spille vår rolle som en trygg, langsiktig og forutsigbar energipartner i et Europa i omstilling.»

Endringslogg 21.06.23, klokken 13:40: I en tidligere versjon av artikkelen stod det at NOPA også tar kravet om å slutte letingen etter olje og gass på norsk sokkel inn i egne vedtekter. Dette stemmer ikke. Det rette er at NOPA har vedtatt er en felles uttalelse mot oljeleting.