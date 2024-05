Ukrainske soldater står overfor en gedigen russisk hær som stadig sender titusenvis av flere soldater til krigen i Ukraina.

Det ukrainske forsvaret har et desperat behov for flere soldater.

Myndighetene i Kyiv hevder at om lag 300.000 ukrainere deltar i krigen nå, og at behovet er ytterligere 500.000.

Fanger til fronten

Nå foreslår politikerne at fanger skal bli sendt i krigen på frivillig basis. De kan velge mellom et liv bak murene eller i skyttergravene.

Etter at et flertall i parlamentet stemte for forslaget onsdag, er det kun signaturen til presidenten som gjenstår, skriver AFP.

Innsatte i Ukraina skal få velge om de vil sitte bak lås og slå eller krige ved fronten. Bildet viser en innsatt i Lukyanivka fengselet i Kyiv 12. juli, 2016. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

– Parlamentet har stemt ja om frivillig mobilisering for innsatte, sier Olena Shuliak som er partileder for regjeringspartiet i Ukraina.

– Utkastet til ny lov gir en gruppe fanger som har et ønske om å forsvare landet, muligheten til det.

Seriemordere fortsatt bak murene

Ikke alle fanger vil få tilbud om å bli soldat, skriver AFP. Det gjelder seksualforbrytere, menn som er tatt for grov korrupsjon og personer som har drept to eller flere.

Kun fanger som har mindre enn tre år igjen av soningstiden, kan søke sier Olena Shuliak i regjeringspartiet.

Organisasjonen Protection for Prioners som har ønsket denne muligheten, er likevel skuffet.

– Vi støtter ideen, men vi frykter diskriminering, sier Oleg Tsvily som er leder for organisasjonens avdeling i Ukraina.

Frykter å bli «kanonføde»

Han viser til erfaringen fra Russland der fanger ble plassert i egne avdelinger og sendt til fronten som «kanonføde».

Den nye loven kommer fordi Ukraina har et desperat behov for flere soldater.

Avstemningen i parlamentet kommer kun tre uker etter at de samme politikerne innførte et pålegg som gjelder alle menn mellom 18 og 60 år.

De er forpliktet til å bære et dokument som viser at de er registrert ved et av rekrutteringskontorene. Dokumentet må kunne vises til politiet når det blir etterspurt, skriver Associated Press.

Kritikk mot tidligere forslag

I januar la den ukrainske regjeringa fram et 72 sider langt lovforslag som skal sikre mobilisering.

Forslaget førte til stor debatt og kraftig kritikk mot president Zelenskyj sin regjering.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj trenger flere soldater. Han fikk kritikk for tidligere forslag om å straffe menn som unndrar seg mobilisering. Foto: JIM WATSON / AFP

Så kraftig var kritikken at den måtte trekke forslaget.

I det første forslaget gikk man inn for at de som nekter, skal miste retten til å kjøre bil og ikke få ta opp lån.

Forslaget gikk også ut på at menn med enkelte lette funksjonshemninger, kan bli mobilisert.

Men regjeringa mener Ukraina må ty til kraftige tiltak for å sikre at landet klarer å forsvare seg i krigen mot Russland.

Blant annet er det bred enighet om at alderen for å bli innkalt vil bli senket fra 27 til 25 år. Til nå har menn under 27 kunnet melde seg frivillig til tjeneste, men ikke bli mobilisert mot sin vilje.

Slitne etter to års krig

Da Russland gikk til fullskala angrep for to år siden, møtte de russiske styrkene en langt tøffere motstand enn forventet.

Utenfor kontorene der soldater meldte seg til krigsinnsats var det lange køer i flere ukrainske byer. Unge og godt voksne menn samt en god del kvinner meldte seg til krigsinnsats.

Ukrainerne utstrålte patriotisme og iver etter å forsvare landet sitt.

Nå er situasjonen en helt annen.

I skyttergravene langs den 1000 kilometer lange fronten, er det tusenvis av utslitte soldater.

En sliten ukrainsk soldat tar seg en pust i bakken. Bildet er tatt nær fronten ved byen Avdiivka i Donetsk fylke øst i Ukraina 3. april. Foto: ROMAN PILIPEY / AFP

De lengter etter en pause og endelig å få se familiene sine igjen.

– Vi ble slått ned i støvlene

Russiske styrker har hatt overtaket de siste ukene og månedene.

Den ukrainske soldaten Dima fortalte i mars at da russiske soldater stormet stillingen der hans avdeling var, måtte de flykte.

– Vi ble slått ned i støvlene, sier soldaten til nyhetsbyrået Associated Press.

Soldater i Ukraina kan få flere kollegaer når fanger kan velge om de vil bidra i krigen. Bildet viser en gruppe infanterister i Donetsk øst i Ukraina 3. april. Foto: ROMAN PILIPEY / AFP

Bare han og to andre i avdelingen overlevde, forteller han.

Han forteller at for hver ukrainer stod de overfor fem russiske soldater.

Mange vil ikke krige

En del ukrainske menn som skulle ha meldt seg til krigsinnsats, gjemmer seg.

Det bekrefter menn som holder seg i skjul for å unngå å bli sendt i krigen til The Guardian og Associated Press.

En av dem er 42 år gamle Andrii. I likhet med nevnte Dima vil han ikke oppgi etternavnet sitt. Mannen holder seg i skjul i hjemmet sitt som ligger i utkanten av hovedstaden Kyiv.

Han er plaget av dårlig samvittighet.

– Jeg føler meg skamfull som mann på et vis ... Jeg føler meg ikke fri, sier Andrii til nyhetsbyrået Associated Press.

Mange vil ikke krige i frykt for å bli en del av statistikken over soldater som ikke overlever krigen. Bildet viser en gravplass i landsbyen Groza nær Kharkiv 3. april. Foto: ROMAN PILIPEY / AFP

I Ukraina er det forbudt for menn under 60 år å forlate landet.

Associated Press skriver at flere titusen ukrainske menn i inn- og utland lar være å melde seg til krigsinnsats.

Betaler for å slippe

Det vakte oppsikt da president Zelenskyj i fjor sparket alle ledere for lokale rekrutteringskontorer.

Grunnen var mistanke om korrupsjon.

Det viser seg at mange menn har betalt under bordet for å slippe å bli sendt i krigen.

– Alle skjønner at systemet ikke er rettferdig, sier parlamentsmedlemmet Volodomyr Ivchenko.

Han sikter til at menn fra fattige kår på landsbygda blir sendt i krigen, mens mange fra ressurssterke familier i storbyene har sluppet unna.

Gjennomsnittsalderen for en stridende soldat er 40 år.

Å snakke høyt om at man ikke vil gå i krigen, er ikke enkelt i et land som skriker etter nye soldater.