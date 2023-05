Regjeringen åpner for mer leting etter olje og gass i Norskehavet og Barentshavet

Regjeringen utvider TFO-området med ytterligere 92 blokker. Tildelingen av forhåndsdefinerte områder (TFO) gir oljeselskapene mulighet til å få tilgang på letearealer i modne områder på norsk sokkel.

De 92 blokkene er fordelt nordvest i Norskehavet og i vest i Barentshavet.

– Vi trenger å finne mer gass i Barentshavet for å få på plass ny infrastruktur. Videre leting er viktig for å sikre at Norge forblir en sikker og forutsigbar leverandør av olje og gass til Europa, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en melding.

Rødt mener imidlertid at områdene er langt unna eksisterende infrastruktur for olje og gass, og dermed ikke spesielt modne.

– Nye felter, i områder uten aktivitet i dag, betyr risiko for naturkatastrofer. Dette er naturfiendtlig politikk vi ikke kan være kjent med, sier miljøpolitisk talsperson Sofie Marhaug i en e-post til NRK.