– Det at dette kommer fra olje- og gassektorens «venner» tror jeg vil endre diskusjonen ganske mye, sier forskningsdirektør Glen Peters ved Cicero til NRK.

Forskningsdirektør Glen Peters ved Cicero har selv bidratt med faglige innspill til IEA-rapporten før publisering. Foto: Cicero

I en fersk rapport har IEA analysert hva som skal til i praksis for å Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader i snitt.

For å nå målet, må nemlig utslippene falle raskt allerede mot 2030 og nå «netto null» i 2050. IEA har sett på hva dette vil bety for energiforsyning, industri, transport og klimateknologier som karbonfangst og -lagring.

En av konklusjonene er at olje-, kull- og gassforbruket må falle raskt. Så raskt at vi allerede har det vi trenger.

Fatih Birol har leder IEA siden 2015. Foto: Mandel Ngan / AFP

– Utenom prosjekter som er igangsatt i 2021, blir ingen nye olje- og gassfelt godkjent for bygging i vårt veikart, og det trengs ingen ytterligere kullgruver eller gruveutvidelser, skriver IEA i rapporten.

Analysene fra byrået blir brukt av regjeringer og selskaper verden over, også i Norge. Byrået har tidligere blitt kritisert for å være for olje-vennlige og for lite opptatt av potensialet til fornybar energi.

– Jeg ble ganske overrasket over at de er så klare på at det ikke er behov for mer olje, kull eller gass, sier Peters.

Regjeringen hevdet det motsatte i februar

Olje- og energiminister Tina Bru (H) ville i februar «avlyse debatten» om hvorvidt norsk oljeleting var i tråd med klimamålene. Foto: NRK

Rapporten er en aldri så liten kalddusj for regjeringens klima-argumentasjon.

I februar, i forbindelse med Perspektivmeldingen, hevdet nemlig regjeringen at å fortsette leting etter olje og gass var i tråd med klimamålene i Parisavtalen.

– Vi kommer uansett til å produsere på et nivå som er i tråd med det vi trenger å gjøre for å nå klimamålene, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) til NRK den gang.

Regjeringen viste til FNs klimapanels ulike klimascenarioer fra 2018. I de scenarioene der global oppvarming begrenses til 1.5 grader, vil forbruket av olje i snitt falle 66 prosent og for gass 40 prosent.

Selv med nye funn, anslår Perspektivmeldingen at norsk olje- og gassproduksjon vil falle 65 prosent. Derfor er fortsatt norsk oljeleting i tråd med Parisavtalen, hevdet regjeringen.

Konklusjonen ble heftig kritisert av blant annet en av forfatterne bak FN-rapporten.

IEA er også av en annen oppfatning: I deres veikart faller verdens olje- og gassetterspørsel mer enn det regjeringen legger til grunn.

Mer fornybart, mindre karbonfangst

Energibyrået har i motsetning til FN kun sett på ett scenario i tråd med 1.5-gradersmålet. Dette er til gjengjeld svært grundig og detaljert, og sier noe om hva byrået mener er mest realistisk å få til.

Byrået legger til grunn en voldsom satsing på fornybar energi. I 2030 alene bygges det 630 GW solkraft og 390 GW vindkraft. Dette er fire ganger så mye som rekordnivået i 2020.

Samtidig legger IEA til grunn mindre omfattende bruk av blant annet karbonfangst og –lagring enn det mange andre analyser gjør.

I sum gjør dette at etterspørselen etter olje vil falle med 75 prosent fram til 2050, ifølge rapporten. For gass er fallet 55 prosent.

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea har anlysert olje- og energimarkeder i en årrekke. Foto: Frode Berg / NRK

– IEA sier rett ut at vi trenger ingen nye prosjekter, men bør konsentrere oss mot det som er i gang og få ned avtrykkene som er på dem. Vi vil ikke ha behov for så mye olje- og gass som vi har trodd før, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til NRK.

SV vil stanse nye letelisenser

SV har lenge vært kritiske til fortsatt norsk leting etter olje og gass.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener IEA-rapporten tilsier at den seneste konsesjonsrunden på norsk sokkel bør stanses.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV)

– Regjeringen er nødt til å trekke tilbake 25. konsesjonsrunde der oljeselskapene får mulighet til å boltre seg og lete etter olje og gass på mange nye felt utenfor norskekysten, sier han til NRK.

Tildeling av nye leteområder skal etter planen skje før sommeren.

Regjeringen: – Vi har et langsiktig perspektiv

Olje og energiminister Tina Bru (H) har ikke ønsket å stille til intervju i denne saken. I stedet svarer statssekretær Tony Tiller (H) på regjeringens vegne.

Statssekretær Tony Tiller (H) sier en rapport fra IEA ikke endrer norsk petroleumspolitikk. Foto: Anders Fehn / NRK

– Denne rapporten viser hvor omfattende omstilling alle verdens land må bidra til for å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1.5 grader. Her mener jeg Norge ligger i front av den utviklingen, sier Tiller til NRK.

Han viser til at Norge blant annet har hovedsakelig fornybar energi, satser på elbiler og karbonfangst og -lagring.

– Det er uaktuelt å legge om oljepolitikken nå. Vi har et langsiktig perspektiv på det, og rapporten peker også på at det vil være et behov for olje og gass også i en framtid der vi ha netto null utslipp.