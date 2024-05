Sofie Marhaug, Raudt

– Vi er skeptiske til avgifter som berre blir lempa over på forbrukarane, og slår skeivt ut. Det viktigaste er å gi produsentane ansvar for at klesindustrien ikkje utnyttar arbeidarar, og for at meir klede blir resirkulerte i Noreg. Vi forventar at regjeringa snart får produsentansvarsordninga for tekstil på plass.