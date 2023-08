Mens 62 prosent av de fra 30 år og oppover har tillit til norske medier, er tilliten kun 54 prosent blant dem i alderen 18 til 29 år. Det viser tillitsbarometeret for 2023.

Til sammenligning var tallene på fjorårets barometer 68 prosent for aldersgruppen 18 til 29 år og 63 prosent for de over 30 år.

At mange unge ikke har tillit til norske medier, overrasker ikke Marcus Fone.

– Noen nettaviser og sendinger følger jeg med på, men andre har jeg ikke helt tillit til, sier Marcus.

NRK møter Marcus på Arendalsuka, hvor tillitsbarometeret presenteres hvert år. Undersøkelsen er utført av Respons Analyse på vegne av Arendalsuka.

I Arendal er også venninnene Ingvild Fredriksen (22) og Victoria Resar (20).

De tror den manglende tilliten kommer av at de unge har økt bevissthet rundt hva som rører seg på internett.

– Ved at vi har vært med på hele den teknologiske utviklingen, har vi blitt mer bevisst på kildekritikk, sammenlignet med den eldre generasjonen, sier Ingvild.

Venninnen Victoria følger opp.

– Unge blir lært opp til å ha et kritisk blikk på det man leser. Man må forstå at det er flere sider til en sak.

Fra venstre: Ingvild Fredriksen (22) og Victoria Resar (20) har selv tillit til de fleste norske medier, men er kildekritiske. Foto: Anna Rut Tørressen / Anna Rut Tørressen

Norsk Redaktørforening: – Viktig å ta på alvor

Reidun Nybø er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hun setter pris på tillitsbarometeret og svarene det gir.

– Tillit er norske mediers viktigste valuta. Selv om tilliten i Norge generelt er høy, er denne undersøkelsen en viktig påminnelse på at det er nyanser. Tillit er noe man hele tiden må jobbe for å opprettholde.

Leder i Norsk Redaktørforening Reidun Nybø er opptatt av at mediene skal nå ut til alle. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Nybø mener det er demokratisk problem at deler av befolkningen går glipp av viktig informasjon gjennom redaktørstyrte medier.

– Norske medier når ikke deler av befolkningen i tilstrekkelig grad. Det skaper kunnskapsforskjeller og skillelinjer i samfunnet, så det er viktig at både myndighetene og mediene tar det på alvor.

Leder for Arendalsuka og tidligere redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, synes det er sunt at de unge er litt mer skeptiske enn resten av befolkningen.

– Det er fint med et kritisk blikk. Dessuten er tilliten til mediene generelt høy. Media er per definisjon kontroversielle, og det skal de være. Det vil være urimelig å tro at mediene kan få 80–90 prosent tillit.

– Harald Stanghelle er leder for Arendalsuka. Han har lang fartstid bak seg som en sentral skikkelse i den norske mediebransjen. Foto: Heidi Ditlefsen

Svært lav tillit til sosiale medier

Med dagens teknologi finnes det et enormt antall informasjonskilder, spesielt i sosiale medier. Det kan derfor være vanskelig å vurdere troverdigheten til det man leser.

Undersøkelsen viser at tilliten til sosiale medier er 13 prosent blant de mellom 18–29 år, mens de fra 30 år og oppover bare har 10 prosent tillit.

– Det har aldri tidligere blitt målt så lav tillit til sosiale medier i denne undersøkelsen. Det viser at tilliten til redaktørstyrte norske medier ikke er så aller verst, sier Stanghelle.

Både Ingvild Fredriksen og Victoria Resar sier at de er opptatt av å sjekke flere kilder i større saker. Dette for å unngå å kun få et syn på saken.

Da kan de redaktørstyrte mediene være til hjelp, mener Reidun Nybø.

– De har en svært viktig rolle fremover. I et landskap hvor det bare blir vanskeligere å skille mellom hva som er sant og usant, må de redaktørstyrte mediene vite om og formidle hvor sakene kommer fra.