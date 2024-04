Foreldrene hadde oppdaga ei Vipps-overføring fra en fremmed person på datteras telefon. Men først ville hun ikke si noe om hva det var. Men så kom det ei tekstmelding.

J1 Jente 12: Mamma, meg og NN fikk penger for å vise ting vi ikke burde gjort, og jeg angrer veldig.

Meldingen fra dattera til mora fikk ballen til å rulle. Og førte etterforskerne til en mann i 50-årene i ei nordlandsbygd. På det tidspunktet jobbet han på en skole.

Etter at etterforskerne hadde gått gjennom beslagene fant de 447 egenproduserte videoer med en spilletid på 48 timer og 39 minutter.

Alle videoene inneholdt overgrep mannen skal ha gjennomført. Selv erkjenner han straffskyld. Strafferammen er 21 års fengsel.

Et hundretalls identifiserte og uidentifiserte barn har status som fornærmet i saken som regnes som en av Norgeshistoriens største overgrepssaker på nett.

– Dette er en svært alvorlig sak. Ofte når man har en strafferamme, så ligger man ganske lagt unna toppen. Men i denne saken, så begynner vi å nærme oss lovens strengeste straff. Dette er en meget alvorlig sak, sier statsadvokat Thor Erik Høiskar.

Statsadvokat Thor Erik Høiskar måtte be retten fjerne en av meddommerne. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

Samtidig vurderes det om det skal legges ned påstand om forvaring.

– Det gjør vi helt fram til prosedyrene. De sakkyndigene er noen av de siste som skal forklare seg. Når de har forklart seg vil vi ta en avgjørelsen.

Tiltaltes forklaring: – Husker lite

Tirsdag startet den tiltalte mannen med sin generelle forklaring. Han tok retten med på ei reise i livet. Gjennom jobber og hobbyer. Den siste jobben var på en skole.

– Jeg hadde funnet drømmejobben. Jeg hadde sett fram til å ha et rolig og normalt liv. Sånn gikk det ikke. Etter tre måneder så ble jeg arrestert på grunn av det jeg hadde gjort. Fengslet og tiltalt og mer er det ikke å si om det. Jeg anser at det ikke er noe mer å si om livet mitt. Det er over.

Mannen beskriver seg som en kjedelig person som trives alene.

Bildet viser en av samtalene mannen skal ha hatt med en mindreårig på nettstedet Omegle.

– Jeg har likevel fått høre fra andre at jeg kan behandle folk på en fin måte. Jeg har også fått høre at de får tillit til meg og trives med meg. Pussig nok.

Når han konfronteres med det han har gjort, blir mannen stille. På nesten samtlige spørsmål svarer han at han ikke husker. Eller at han ikke vet. Ikke hvordan det starter, ikke hva han var på jakt etter. Ikke hvorfor han utga seg for å være barn. Ikke hvorfor han utga seg for å være jente. Ikke hvordan han gikk fram. Ikke hvorfor det bare var opptak av barn, og ikke voksne.

– Har du seksuell dragning mot barn, spør aktor.

Mannen sukker. Det blir stille en stund, så svarer han:

– Jeg vet det er veldig vanskelig å tro på, med tanke med det som har skjedd. Men jeg påstår at jeg ikke har det. Jeg kunne aldri tenkt meg til å gjøre noe sånt. Og jeg har heller aldri gjort det i det vanlige livet. Men jeg forstår hvorfor du stiller spørsmålet.

Retten tar så en pause. Tiltalte forteller at han ikke har sovet de siste dagene, og derfor har vanskelig med å huske. Det blir bestemt at han skal forsette sin forklaring senere i uken.

Dermed starter avspillingen av det omfattende videomaterialet.