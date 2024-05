Kjerkol klager inn annulleringa av masteroppgaven

Det opplyser Kjerkol sin advokat til NTB.

Nemnda baserte vedtaket sitt på samme faktiske grunnlag som sensorene hadde i 2021, går det fram av en pressemelding som redegjør for beslutningen om å klage.

– Sensorene foretok en forsvarlig vurdering i 2021 og har ikke gått utenfor de rettslige rammene de har som fagpersoner, skriver Kjerkols advokat.

– Sensurvedtaket de fattet, er derfor gyldig, og masteroppgaven skulle ikke vært annullert, skriver hun videre.

Kjerkol ønsker selv ikke å utdype klagen på annulleringen noe mer overfor NTB.

Nå skal saken behandles av Felles klagenemnd, som er ei nasjonal nemnd, som behandler saker fra alle universitetene.

Politisk kommentator Tone Sofie Aglen om at tidligere helseminister Ingvild Kjerkol har bestemt seg for å klage inn annulleringen av hennes masteroppgave.

Nekter for juks

Det var midten av april at Universitetet Nord annullerte masteroppgaven til Kjerkol.

I avgjørelsen til klagenemnda sto det at det var såpass mye som var kopiert fra andre tekster at «Nemnda for studentsaker har dermed kommet til at Kjerkol har fusket forsettlig»

– Vi har ikke hatt til hensikt å plagiere andres arbeid. Selv om det er vondt å ikke bli trodd, må vi forholde oss til at nemnda er av en annen oppfatning, sa Kjerkol på en pressekonferanse etterpå.

Statsminister Jonas Gahr Støre konkluderte med at hun måtte gå av som helseminister.

- Ingvild bør fratre som statsråd

Flere tekstlikheter

Klagenemnda ved Nord Universitet skrev et tolv sider langt vedtak da de annullerte masteroppgaven til Kjerkol.

Der kom de fram til at oppgaven hadde flere tilfeller av «tekstsammenfall»

Advokat Marianne Klausen har hjulpet Ingvild Kjerkol i plagiat-saken mot henne. Foto: Nicolas Tourrenc / Advokatfirmaet Føyen AS

– Det er ingen sammenheng mellom tekstlikhet og fusk eller plagiat, sier advokat Marianne Klausen til NRK.

Hun understreker at tekstlikheten dreier seg om teksten i hele oppgaven, med alt fra innholdsfortegnelse til litteraturliste.

I et møte med nemnda forklarte Kjerkol at hun ikke hadde juksa og fordi det ville være for risikabelt.

Nemnda mente at manglende kjennskap til regelverket ikke fritar politikeren for ansvar.

– Ikke lov å annullere

Kjerkols advokat, Marianne Klausen, sa etter annulleringa at hun mener universitetet ikke har lov til å annullere masteroppgaven.

I lovverket står det at adgangen til annullering ikke kan foreldes, altså gå ut på dato. Men så enkelt mener Klausen at det ikke er.

– Det må ligge noen begrensninger i adgangen til å annullere, sa hun til NRK i april.

Klausen mener i korte trekk at minst én av to faktorer må være til stede for å kunne annullere masteroppgaven:

Universitetet må mene at sensurvedtaket fra 2021 er ugyldig

Det må ha fremkommet nye og relevante opplysninger i saken

– Universitetet har ikke opplyst at det har tilkommet nye opplysninger som ikke var kjent for sensorene da sensur ble gitt i 2021. De har heller ikke hevdet at beslutningen om å gi dem sensur i 2021 er ugyldig av andre grunner, sier Klausen.