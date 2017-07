Kulturbyråd: – Trur ikkje eg tør å sjå «Snømannen»

– Dette er skummelt, seier kulturbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen. Ho måtte halde hendene framfor augo fleire gonger under framvisinga av traileren.

Hansens forgjengar i byrådet, Hallstein Bjercke, arbeidde hardt for å få innspelinga til Oslo, og han rakk akkurat å få oppfylt målet sitt før eit nytt byråd tok over.

Hansen såg dei ferske bilda saman med filmmeldar i VG, Sandeep Singh, og Sindre Beyer i reklamebyrået Try – sjølvsagt på Harry Holes stampub «Schrøder» i Oslo.

Alle er samde om at traileren ser lovande ut, og at dette kan bli god reklame for Noreg.

– Bilda er fantastiske. Eg stoppa å puste fleire gonger, seier Beyer.

SNØFØYK OVER OSLO: I traileren kan vi sjå fleire kjente stader i hovudstaden. Foto: Skjermdump frå Trailer

Stolt av bilda frå Noreg

Rina Mariann Hansen håpar at filmen blir ein suksess, og trur han kan marknadsføre hovudstaden som ein bra plass å spela inn film.

INTERNASJONAL MERKSEMD: Kulturbyråd Rina Mariann Hansen er glad for at denne storfilmen kjem til å marknadsføre Oslo. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Det kjem til å vera mange bilde av Oslo, Rjukan og andre stader i Noreg. Det er vi stolte av.

Byråden synest at bilda frå traileren fangar stemninga i boka, og er glad for at filmen viser mange kjente bygningar og stader – og ikkje berre snøføyk.

– Det er artig å sjå bitar av Oslo inni der. Eg har tenkt at det blir ein skikkeleg Oslo-film, men samtidig trur eg ein blir dratt så mykje inn i handlinga at byen berre blir ei kulisse, seier Hansen.

Millionar i marknadsverdi

REKLAMEVERDI: Sindre Beyer i reklamebyrået Try trur at filmen kan føre med seg store pengar. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Sindre Beyer trur «Snømannen» kjem til å gjera det stort. Og det som er bra for filmen, er bra for Noreg, seier han.

– Eg kan ikkje gjeva eit beløp, men filmen kan vera verd mange millionar i marknadsverdi. Tilhengjarar av «Ringenes Herre» reiste til New Zealand, der filmen var spela inn. Eg håpar på noko tilsvarande her.

Og Beyer er ikkje bekymra for at filmen skal gjera det dårleg.

– Det betyr berre at det blir få som ser han, det vil ikkje vera øydeleggjande for Noreg på nokon måte. Og sjølv om det skulle vera ein dårleg film, vil vi sjå flotte bilde frå Noreg uansett.

Skandinavisk noir på høgt budsjett

Sandeep Singh synest ikkje det var nokon store overraskingar i traileren til «Snømannen», men var likevel svært positiv. Han karakteriserer stilen som skandinavisk noir på høgt budsjett.

FINT Å SJÅ OSLO: Filmmeldar i VG, Sandeep Singh, seier at det gjer noko småpatriotisk med han å sjå bilda frå hovudstaden. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Ok, wow, dette ser feitt ut. Eg stolar på regissør Tomas Alfredson. Han har laga knallfilmar før. Og Michael Fassbender spelar bra sjølv i elendige filmar. Det meste ligg til rette for at dette kan bli ein bra film.

– Kor godt inntrykk kan ein trailer gjeva av ein film?

– Ofte er det marknadsavdelinga som klipper saman noko som ikkje stemmer heilt med den ferdige filmen. Her verkar det som regissøren har vore med, eller så er marknadsavdelinga veldig flink.