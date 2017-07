Se de første klippene fra «Snømannen»

«Winter is coming», skriver Entertainment Weekly om traileren – kanskje som en liten gest til den populære serien «Game of Thrones». I de første klippene ser vi snødekte norske landskap og et mørkt og kaldt Oslo.

Største produksjon i Norge noensinne

I forfjor ble det kjent at filmatiseringen av Jo Nesbøs roman «Snømannen» skulle skje i Norge. Med et filmcrew på rundt 150 stykker og 1700 statister ble innspillingen sett på som den største produksjonen som har blitt gjort i Norge.

Det ble gjort opptak til filmen i blant annet Holmenkollen, Ekebergåsen og på Harry Holes stamplass «Schrøder» på St. Hanshaugen i Oslo. Det ble også filmet i Bergen og på Rjukan.

Hovedrolleinnehaver Michael Fassbender spiller karakteren Harry Hole. Mens den svenske skuespillerinnen Rebecca Ferguson skal spille Katrine Bratt, en ung politibetjent fra Bergen.

SNØ: Fra innspillingen av «Snømannen». Foto: Entertainment Weekly

Pengestøtte

I flere år har norsk filmbransje siklet etter å få innspillingen av Jo Nesbøs roman «Snømannen» til Norge. Filmselskapet Universal er blitt møtt med både penger og velvilje fra offisielt hold her hjemme.

I mai i fjor fikk Norge en såkalt insentivordning for filmbransjen. Det innebærer at norske myndigheter tar en del av regninga og tilbakebetaler noe av produksjonskostnadene til en filmproduksjon. Ordningen gir produksjonsselskaper tilbake 25 prosent av innspillingskostnadene påløpt i Norge.

Myndighetene satte av 45 millioner til ordningen, men det ble i mars kjent at 40,2 millioner gikk til filmatiseringen av «Snømannen».

Utover de 1,5 millionene som Oslo kommune har bidratt med, så har Tinn næringsfond bevilget 200 000 kroner til innspillingen, skriver Rjukan Arbeiderblad. Telemark fylkeskommune er inne med 200 000 kroner, mens Telemark utviklingsfond spytter inn 400 000 kroner, skriver avisen.

HARRY HOLE: Skuespiller Michael Fassbender som spiller Harry Hole under innspillingen av filmen Snømannen på en trikk i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Årets første snø

Harry Hole er kjent for å være en ensom ulv med et eget moralsk kompass. Han sliter med alkoholisme, kan være destruktiv og nådeløs, men er alltid en glitrende politietterforsker.

I den syvende boken om Harry Hole, «Snømannen», finner etterforskeren et alarmerende fellestrekk i gamle forsvinningssaker – gifte kvinner har forsvunnet samme dag som årets første snø har falt. Og Hole blir selv en del av saken når han mottar et anonymt brev underskrevet «Snømannen».

Filmen har premiere 13. oktober.