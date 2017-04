Karpe Diem bryter med manager Morten Andreassen

Ifølge VG skal samarbeidet mellom hip hip-duoen Karpe Diem og manager Morten Andreassen være over.

Bruddet skjer like før Karpe Diem skal spille tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum.

Én time etter at billettene ble lagt ut for salg i fjor sommer var to av tre konserter utsolgt.

– Vi er sjokklykkelige og takknemlige. Vi håpte at vi skulle klare å selge ut i løpet av et halvt år, vi hadde aldri trodd det skulle bli utsolgt på en halv dag, skreiv duoen i en epost til NRK.

Andreassen har vært manager for Karpe Diem i rundt seks år, der duoen er blitt stadig mer populære. Han har også vært manager for Marit Larsen.

Den siste tiden har Andreassen vært aktuell som manager og advokat for bokseren Cecilia Brækhus. Han er jobber også som advokat med John Christian Elden.

Silje Larsen Borgan dueoens nye manager. Hun har vært PR-sjefen deres siden høsten 2015.

– Chirag og Magdi er vanvittig proffe, dyktige, inspirerende og jobber utrolig hardt og dedikert. Det er en ære å få en enda viktigere rolle i deres univers, sier hun til VG.