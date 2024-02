Israels ESC-bidrag med omstridt tittel – truer med å trekke seg

«October Rain» er tittelen på årets israelske bidrag i Eurovision Song Contest.

Den israelske avisen Jerusalem Post skriver at sangen handler om terrorangrepet på 7. oktober, noe som allerede har skapt debatt på sosiale medier verden over.

Selv om verken teksten eller låten er offentliggjort, skaper bidraget stor debatt og sterke reaksjoner.

Hvis bidraget blir godkjent av EBU, vil «October Rain» bli fremført av den unge artisten Eden Golan under konkurransen i Malmö i mai.

ARTIST: Eden Goran skal etter planen delta for Israel i Malmø i mai. Men det er flere skjær i sjøen. Foto: Eurovision Song Contest på X

Men rapporter forteller at arrangøren EBU vurderer om de skal utestenge bidraget fra konkurransen. Det skriver Eurovoix News.

Svenske Aftonbladet går enda lenger, og siterer anonyme kilder som sier at låten kommer til å bli diskvalifisert.

Den israelske kringkasteren KAN opplyser samtidig at de vil trekke seg hvis bidraget ikke blir godtatt, eller at de blir tvunget til å gjøre endringer.

Eden Goran vant en talentkonkurranse og ble slik artisten som etter planen skal representere Israel. Foto: EBU

– Ingen intensjon om å erstatte sangen

Kringkasteren har kommet med følgende uttalelse på deres nettside:

– Når det gjelder Israel Broadcasting Corporation, er det ingen intensjon om å erstatte sangen. Det betyr at hvis den ikke blir godkjent av European Broadcasting Union – vil ikke Israel kunne delta i konkurransen som vil bli holdt i Sverige i mai.

VINNER: Israel er et av de sterkeste landene i Eurovision med fire seire, seinest Netta i 2018. Men i år ønsker mange at de ikke skal få delta.

Mange land og artister verden over har vært kritiske til å delta i årets konkurranse, hvis Israel skal være med. Blant dem er Island, som kan ende opp med å sende en palestinsk artist.

Også den norske vinneren Gåte var i tenkeboksen, men har landet på å delta selv om Israel stiller til start.

PROTESTER: Israels deltagelse i Eurovision vekker sterke reaksjoner internasjonalt. Foto: Fredrik Persson / Reuters

Tror det er gjort med overlegg

Valget av sang kan være en grei måte for Israel å bli hjemme på, uten å tape ansikt, tror kommentator i den israelske avisen Haaretz, Ronan Tal.

– Jeg tror Israel, eller de som er ansvarlige for å velge bidraget, har valgt det med vilje fordi de vet de kan bli diskvalifisert av EBU. Da kan de bli hjemme, og si at vi er blitt ofre for antisemittisme igjen, sier han til NRK.

Samtidig peker han på at det har vært flere bidrag med politiske tekster i Eurovision gjennom årene, selv om konkurransen skal være upolitisk.

– Eurovision har alltid vært politisk. Enkelte av de politiske sangene som har deltatt i konkurransen, har til og med vunnet. Som Ukraina i 2016, sier han.

Skal være upolitisk

Eurovision Song Contest er verdens største musikkonkurranse, og har i tillegg til all glitter og glamour et mål om å være en upolitisk. Men det fins mange eksempler på det motsatte. Russland har vært utestengt fra konkurransen etter deres invasjon og krigføring i Ukraina.

Og nettopp Ukraina vant Eurovision Song Contest i 2016 med en låt om situasjonen på Krim-halvøya.

Om Israels tilfelle i år har EBU sagt at det er kringkastere som deltar i Eurovision, ikke regjeringer. Men nå kan det altså være at EBU snur i saken.

