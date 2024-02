Gåte deltar i Eurovision Song Contest

Vinnerne av årets Melodi Grand Prix har bestemt seg, de deltar i Eurovision Song Contest i Malmø i mai.

– Ja, vi sa vel at vi trengte litt tid på oss for å lande det at vi faktisk vant. Vi trengte å ta det innover oss og ta en pust i bakken, sier vokalist Gunnhild Sundli.

– Men nå er vi klare for å si at vi velger å delta, fortsetter hun.

I forkant av MGP-finalen uttrykte Gåte at de opplevde det som problematisk at Israel skal være med i Eurovision. Vokalist Gunnhild Sundli sa at bandet ville trenge betenkningstid for å finne ut hva som vil være best for dem å gjøre videre.

SKAL BRUKE STEMMEN: Vokalist Gunnhild Sundli og gitarist Magnus Børmark sier at de skal bruke stemmen sin til dele deres syn på krigen mellom Israel og Gaza. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Har det vært en vanskelig avgjørelse?

– Den er ikke vanskelig nå som den er tatt, men vi har brukt mye tid og drøftet grundig omkring hvordan vi kan bruke våre stemmer i denne krisen som verden er vitne til, og med Eurovision som arena nå da, svarer Gåte-gitarist Magnus Børmark.

Han sier videre at de først og fremst skal bruke stemmene sine musikalsk, men at de også vil ytre deres syn på krigen.

– Vi vil jo ytre hele veien at det som skjer på Gaza med drap på barn og vanlige folk, det kan ikke forsvares noen gang. Det må stoppe.

Problematisk deltakelse

Den 6. februar kåret Israel sin Eurovision-kandidat. Den israelske artisten Eden Golan har delt i sosiale medier at hun kommer til å delta i konkurransen.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har tidligere meldt at det er uaktuelt å utestenge Israel fra årets konkurranse.

ISRAELSK DELTAKELSE: 20 år gamle Eden Golan sier at hun gleder seg til å delta for Israel i Eurovision i mai. Foto: X

Hva mener dere om at Israel skal delta i den internasjonale finalen?

– Vi har jo uttalt oss om det før og vi står fortsatt for at vi opplever det som problematisk at Israel skal delta sånn som situasjonen er nå, og at vi anmoder EBU om at de legger til rette for at det blir et trygt, forsvarlig og verdig arrangement for alle som skal delta, sier Sundli.

Her hjemme har MGPs delfinaler og finale vært preget av demonstrasjoner.

Oppropet «Utesteng Israel fra Eurovision», opprettet av den norske sangeren og artisten Marthe Valle, har flere tusen underskrifter.

Børmark forteller at de kommer til å uttale seg på vegne av menneskerettigheter og fundamentalt menneskeverd.

– Vi kommer ikke til å markere oss på noen som helst polariserende måte fordi denne polariseringen er jo krig, og det blir jo ikke fred av sånt.

VINNERE: Da Gåte vant MGP 2024 i Trondheim Spektrum 3. februar. Du trenger javascript for å se video. VINNERE: Da Gåte vant MGP 2024 i Trondheim Spektrum 3. februar.

De har opplevd å få mange henvendelser rundt sin Eurovision-deltakelse.

– Folk er naturlig nok veldig engasjert og opprørt over det som foregår nå og ønsker å finne en vei til å kunne påvirke. Det har vært masse, masse henvendelser, og det forstår vi veldig godt, sier Sundli

– Og underveis må vi også bare være helt klare på at det vi skal gjøre er noe vi må stå for, og det må ha rot i oss, avslutter Børmark.

NRK-dialog

I morgen skal Gåte i møte med NRK for å blant annet snakke om veien videre mot Eurovision.

Musikksjef for MGP, Stig Karlsen, sier at de er glade for Gåtes avgjørelse og skal nå følge dem tett opp mot reisen til Malmø.

– Vi vil selvfølgelig snakke om det spesielle året som er nå, både i forhold til krigen mellom Israel og Gaza og sikkerheten under konkurransen.

STØTTER GÅTE: Musikksjef for MGP, Stig Karlsen, sier at Gåte kan få bruke stemmen sin aktivt mot det som skjer på Gaza. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Han sier at NRK støtter bandet i deres avgjørelse om å løfte sine synspunkter i konkurransen.

Det er viktig at Gåte får ha sin stemme og at de får mulighet til å dele det de ønsker å si, ingen skal legge bånd på dem.

Videre sier han at NRK kommer til å vektlegge fokuset på sikkerhet under arrangementet i Malmø.

– NRK kommer til å følge opp sikkerheten og stille en del spørsmål rundt dette til både EBU og SVT, sier Karlsen.