– Jeg tenker dette er politisk på det høyeste nivå. Og det kan sette alt annet ved årets konkurranse i skyggen.

Anders Tangen snakker om det som kan bli en stor politisk batalje i årets Eurovision Song Contest.

Palestinske Bashar Murad kan nemlig ende opp med å representere Island i verdens største og mest omdiskuterte musikkonkurranse. Han er plukket ut som en av deltakerne i deres nasjonale finale, og er soleklar favoritt til å vinne.

Murad har tidligere samarbeidet med den islandske gruppen Hatari, og Tangen mener det ikke er tilfeldig at den palestinske artisten er med.

– Jeg tviler på om de ville gjort dette uten det politiske bakteppet nå. Jeg ser på det som en politisk avgjørelse, et ganske så tydelig valg.

EKSPERT: Anders Tangen mener det vil bli et minefelt hvis både Israel og en palestiner vil delta i Eurovision. Foto: Mette Ballovara

Mulig seierskamp mellom palestiner og Israel

Også Israel er påmeldt til årets konkurranse, selv om det vekker sterke reaksjoner at de ser ut til å få delta. Og det kan faktisk bli en duell mellom de to partene i Israel-konflikten i den internasjonale finalen.

– Island er på grunn av den palestinske deltakeren en av oddsfavorittene til å vinne. Det er også Israel, siden også de har sine tilhengere. Så vi kan få en seierskamp mellom Israel og en palestinsk artist. Det er totalt absurd, og blir et minefelt.

Også president i den norske MGP-klubben Morten Thomassen sier dette kan prege årets konkurranse.

– Det blir veldig spesielt, og det er klart, han vil jo kunne få veldig mye sympati rundt

omkring i verden hvis han stiller opp for Island. Kanskje kan vi få en situasjon som i 2022, da Ukraina vant på grunn av mange sympatistemmer.

FAVORITT: Bashar Murad er storfavoritt til å vinne islandsk finale den 2.mars. Det vil skape store overskrifter hvis han og Israel skal konkurrere mot hverandre. Foto: Reuters

– Å penbart skapt reaksjoner

Kringkastingssjef på Island, Stefán Eiríksson innrømmer at det får mye oppmerksomhet at de har en palestinsk deltaker.

– Det har åpenbart skapt reaksjoner og interesse. Men det er ikke første gang at vi har en deltaker i finalen som ikke er islandsk.

KRINGKASTINGSSJEF: Stefán Eiríksson sier årets nasjonale konkurranse får mye oppmerksomhet, på grunn av den palestinske deltakeren. Foto: pressebilde / RUV

Han påpeker også at det er mange i landet som tar til orde for at Island bør trekke seg, hvis Israel får delta.

Over 10.000 personer har skrevet under på en underskriftskampanje, om at Island ikke bør delta i Eurovision hvis Israel stiller.

– Innbyggerne her på Island er veldig engasjert i konkurransen. Vi har også fått et protestskriv fra musikere her på Island.

Kringkastingssjefen sier de har gitt klar tilbakemelding til arrangøren.

– Vi har vært tydelige til EBU at vi er bekymret for situasjonen rundt Israels deltakelse, men vi tar den endelige avgjørelsen om å delta etter den nasjonale finalen.

EBU har imidlertid sagt at det er den israelske kringkasteren som deltar, ikke regjeringen, og at de ønsker å skille politikk og musikk.

OMSTRIDT: Israel hevder seg ofte sterkt i Eurovision og ble nummer tre i fjor. Men i år vil mange at de bør utestenges. Foto: Martin Meissner / AP

– Må ta et moralsk ansvar

Men det er ikke sikkert at alle land stiller hvis Israel får lov til å delta.

Også her hjemme pågår diskusjonen for fullt. Det har vært demonstrasjoner under delfinalene, og finalist Gothminister har tidligere påpekt at det er problematisk at Israel får være med.

SPÅR: Morten Thomassen, president i den norske MGP-klubben, sier Bashar Murad kan få masse sympatistemmer hvis han kvalifiserer seg til Eurovision. Foto: Ksenia Novikova

Morten Thomassen syns det er synd at artisten som vinner den norske finalen får denne pikante situasjonen i fanget.

– De skal jo egentlig glede seg til å dra ut i den store Eurovision-verdenen

og vise frem sin musikk. Men de må ta et moralsk ansvar og kanskje trekke seg fordi de føler at det blir feil. Det er dumt at det følger med førsteplassen i år.

Han er imidlertid ikke sikker på at Israel kommer til å delta, selv om de er påmeldt.

– Jeg tror at det kan komme til et punkt der de enten trekker seg frivillig, eller så klarer

ikke Sverige å gjøre deres opphold sikkert, så de trekker seg og skylder på sikkerheten. Det blir svært spennende å se.