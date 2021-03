Instagram-poesi på bestselgerlistene: – Som å publisere notatblokken

Du har kanskje sett det i instagram-feeden din?

Noen korte setninger som former et dikt. Det kalles instagram-poesi, og flere forfattere starter nettopp med å dele poesien sin på Instagram, før de blir gitt ut i bokform.

Instagram-poesi fra Alexander Fallo. Foto: Skjermdump / Instagram

Trygve Skaug, Victoria Dalsberget og Alexander Fallo er alle norske forfattere som skriver Instagram-poesi. Etter å ha publisert egen poesi på Instagram har de gitt ut bøker med diktene sine.

Lettleselige kortdikt ser ut til å slå godt an hos leserne. Poesibøker med Instagram-poesi har flere ganger havnet på bestselgerlistene hos bokhandlerne.

Bygget opp publikum på Instagram

Forfatteren Alexander Fallo startet med såkalt instagram-poesi for 8–9 år siden for sine den gang 300 følgere. Nå har han over 20.000 følgere og gir ut poesien sin i bokform. For han har Instagram-poesien vært en døråpner.

– Instagram har gitt meg et fint utgangspunkt for en bok med tanke på lesere. Jeg har bygd meg opp et publikum, og hadde dermed annet utgangspunkt enn den typiske debutanten. Jeg hadde allerede holdt på dette i mange år med 20.000 følgere, sier Fallo.

Fallo har tidligere gitt ut boken «Du fucker med hjertet mitt nå». Debutboka suste rett inn på bestselgerlista for skjønnlitteratur.

Forfatteren Alexander Fallo startet som Instagram-poet og har siden gitt ut bok. Foto: Anna-Julia Granberg / Blunderbuss

Publiserer det som en gang var notatblokken

Men litteraturkritiker og Aftenposten-anmelder Preben Jordal er ikke nådig i sin kritikk av Instagram-poesien.

– Å mene at Instagram-poesi er god poesi, er det samme som i interiørverden å mene at å ha store bokstaver med «love» og «home» er fint, sier Jordal og peker på en folkelig interiørtrend som aldri slo an blant interiørekspertene.

Han er usikker på om instagram-poesi egentlig har noe med poesi å gjøre.

– Mitt inntrykk er at man publiserer det som en gang var notatblokken.

Han understreker at han ikke har noe imot at instagram-poesien finnes, men han er kritisk til at forlagene gir det ut som diktsamlinger.

– Jeg savner det språklige arbeidet i Instagram-poesien. Det fremstår som lite gjennomarbeidet og med lettvinte løsninger, litt som hurtigmat, sier Jordal.

Preben Jordal er litteraturkritiker. Han er skeptisk til forlagene som trykker Instagram-poesi og gir det ut som diktsamlinger. Foto: Aftenposten

Leter etter talent på Instagram

Informasjonssjef i forlaget Vigmostad og Bjørke, Anne Iversen mener Jordal må oppdatere kunnskapen sin.

– I alle litterære uttrykk er det flere sjangre, og man kan godt kalle Instagram-poesi en egen sjanger. Samtidig er det kvalitetsforskjeller også blant mer etablerte poeter som kun gis ut i tradisjonell bokform også.

– Jeg tenker det er en rar ting å si, og det vitner om at man ikke har satt seg inn hva Instagram-poesi er, sier Iversen om kritikken fra Jordal.

Forlaget Vigmostad og Bjørke har nettopp gitt ut boken til Instagram-poeten Victoria Dalsberget som ligger på bestselgerlisten. Iversen tror de kan finne flere talenter på Instagram.

– Det er der de unge, og for så vidt mange eldre, er. Der vil man finne mye talent, så dette er kanaler vi følger veldig nøye med på, sier Iversen.

Instagram-poesi fra Victoria Dalsberget som også har gitt ut bok. Foto: Skjermdump / Instagram

Bekymret for om antall følgere avgjør

Jordal på sin side er bekymret for at forlagene publiserer Instagram-poesi på bakgrunn av antall følgere og ikke på grunn av kvaliteten.

– Det virker som om forlagene bare skanner Instagram-bildene og trykker på print, sier han.

– Vi ville aldri antatt en forfatter på grunn av antall følgere. Det må være kvalitet i bunn i teksten som presenteres, svarer Iversen.