Foto: Thomas Espevik / NRK

Til topps på egen hånd Da forlagene ikke ville gi ut Trygve Skaugs dikt, tok han saken i egne hender. Nå er han en av Norges bestselgende poeter.

Thomas Espevik Journalist

Det er iskaldt ute. Trygve Skaug (31) har knyttet skjerfet stramt rundt halsen. På speilglatt asfalt holder han seg på beina. Alle andre har ikke like god balanse. Det er bare få minutter siden Skaug måtte strekke ut hånden til en som hadde gått i bakken.

En fysisk hjelpsom handling; å strekke ut en hånd, feste taket og dra opp. Noen ganger må man bruke hånden.

Andre ganger kan det være en sang eller et dikt som får folk opp – eller tilbake. Sånn som den gangen en familiefar hadde pakket baggen og satt seg i bilen. Han skulle bort fra kona, bort fra de tre barna som lå innrullet i hver sin dyne. Så kom en av Trygves låter, «Heldig», ut av bilhøyttalerne.

Jeg er temmelig sikker på at jeg aldri helt vil forstå hvorfor jeg var så heldig å få deg Det eneste som jeg vet er at et eller annet sted så finnes en himmel som sendte deg til meg Trygve Skaug / «Heldig»

Teksten traff mannen så sterkt at han gikk tilbake til huset igjen. Der fant han frem til Skaugs telefonnummer og sendte en melding, takket for sangen som fikk ham til å snu.

– Jeg tror ikke det er noe magisk med det jeg lager, altså. Det finnes helt sikkert mange andre låter som kunne fått den mannen hjem igjen. Men det finnes også låter som kunne ha gjort det lettere å dra, sier Trygve Skaug ettertenksomt.

Skrev dikt i bilen

Det går ikke en dag uten at Skaug får tilbakemeldinger fra folk som har hørt sangene eller lest diktene hans. Noen vil bare si at han er flink, andre forteller at det han har laget har fått en helt avgjørende betydning.

Skaug er glad for å kunne bety noe, glad for at han ikke ble ved et av musikerlivets første stoppested. Han har erfart at det å leve av musikken ikke alltid er like idyllisk. For ti år siden innebar det å spille coverlåter på et hotell i Bergen. Skaug var ikke spesielt tilfreds med det.

– Jeg ble ganske mett av fulle folk. Dessuten ville jeg jo spille ting jeg hadde laget selv, sier Skaug.

Det fikk han etter hvert gjort. I 2010 hadde han stor suksess som låtskriver og vokalist i StMorritz. Bandets singel, «prøve meg igjen», var den mest spilte låten på P1 det året.

Men etter to år med hyppige radioavspillinger, tok bandet en pause. Skaug bestemte seg for å gå solo, og på den samme tiden begynte han å skrive dikt. Helt plutselig. Det startet i bilen, på den timelange turen til jobb. Skaug skrudde av radioen og bestemte seg for å lage et dikt. På vei hjem igjen gjorde han det samme. Og slik fortsatte han.

To dikt ble til over hundre, og en dag bestemte Skaug seg for å dele et par av dem med flere. Han la ut noen dikt på Facebook, for å se hvordan folk reagerte.

Gav ut bok på egen hånd

Responsen på diktene var overveldende. Folk ville ha mer, mange gav uttrykk for at de ville kjøpe boken. Men den fantes jo ikke. Ikke enda.

– Jeg hadde ikke tenkt på den muligheten engang, men da jeg skjønte at såpass mange var interesserte i å lese mer, bestemte jeg meg for å ta kontakt med de store forlagene, forteller Skaug.

Men selv om interessen var stor på Facebook, var den laber hos forlagene. Ingen av dem hadde lyst til å gi ut diktene hans. De fleste sendte ham standardutformede refusjonsbrev, mens bare én redaktør tok seg tid til å begrunne avslaget. Han skrev til Skaug at diktene var for umiddelbare, for enkle, at forlaget hadde en filosofi om å ikke utgi den type poesi.

Men Skaug lot seg ikke stoppe. Han visste jo at det var flere lesere der ute som ville ha diktene hans i bokform.

– Jeg kunne funnet meg i det, tenkt at det ikke var godt nok, latt det bli med drømmen. Men jeg bestemte meg heller for å kjøre på og gjøre det selv. Den tankegangen har jeg nok tatt med meg fra musikkbransjen, hvor det er helt vanlig å gi ut ting på egen hånd, forteller Skaug.

Han henvendte seg til et trykkeri, og fikk trykket opp 200 eksemplarer av boken han kalte «11 millioner bugg». Opplaget forsvant med en gang. Han trykket opp enda ett – det forsvant like fort. Plutselig hadde han finansiert oppussingen av badet hjemme.

En av poetene som selger mest

Skaug forstod at det var stor etterspørsel etter diktene han skrev. Men det ble slitsomt å gjøre alt selv. For å få litt avlastning fikk han en kompis i det lille forlaget Koke Bok med på laget. Sammen trykket de opp flere opplag av «11 millioner bugg», før de gav ut «En glemmebok» og «50 kubikks hjerte».

Få år senere er det ingen tvil om at de har hatt stor suksess.

Gjennom hele 2016 har Trygve Skaug vært på bestselgerlisten til norsk lyrikk. Hans tredje diktsamling, «50 kubikks hjerte», har vært en av de ti meste solgte norske diktsamlingene gjennom hele året. Senest i november tok han en femteplass, foran kritikerroste poeter som Ruth Lillegraven, Nils Christian Moe-Repstad og Anne Helene Guddal.

Få, kanskje ingen, norske diktsamlinger har solgt bedre enn Trygve Skaugs «50 kubikks hjerte» i 2016.

Og da er det viktig å huske på at denne listen bare tar utgangspunkt i salg fra bokhandlene. Størstedelen av salget av Skaugs diktsamlinger foregår på konsertene han holder.

Der dukker det stadig opp folk som først og fremst kjenner Skaug som poet.

– Det skjer på alle konsertene mine, at noen i publikum kommer bort til meg etter konserten for å fortelle at de er der fordi de har lest diktene mine, smiler Skaug.

Stor på Instagram

Nå står boksalg for en vesentlig del av Skaugs inntekt. Men han er ikke spesielt komfortabel med å snakke om hva det er med diktene hans som får folk til å grave i lommeboken.

– Kanskje det har noe med at diktene er så korte og umiddelbare, at folk kjenner seg lett igjen i dem? spør han.

Noe som utvilsomt har hjulpet godt for populariteten, er deleglade lesere med mange følgere på sosiale medier.

Ellen Wisløff, kvinnen bak den populære Instagram-kontoen Ren Poesi, har flere ganger repostet Skaugs dikt til sine over 60 000 følgere. Hun har også tatt med noen av Skaugs dikt i de to antologiene hun har gitt ut.

Ellen Wisløff har utvilsomt hatt stor betydning for Tryge Skaugs popularitet. Hun har flere ganger repostet diktene hans til sine 60 000 følgere på Instagram-kontoen Ren Poesi. Foto: Astrid Waller / All Over Press Norway

Wisløff hørte om Skaug via en venn, og falt pladask for diktene hans fra første øyeblikk.

– Diktene er helt nydelige! Han skriver korte, underfundige, morsomme og kloke tekster, dikt som folk skjønner – og virkelig kjenner seg igjen i, sier hun.

Hun tror at de gjenkjennbare hverdagsutfordringene og samfunnsaktuelle temaene i diktene hans, gjør at han når ut til et bredt publikum.

– Og så er det et stort poeng at Trygve var tidlig ute, og skjønner effekten av sosiale medier. Han bruker både Facebook og Instagram veldig aktivt, og her er rekkevidden enorm, som når bloggeren Sophie Elise Isachsen deler diktene hans videre.

Isachsen selv forteller at hun oppdaget Skaug på Ren Poesi-profilen. Også hun ble begeistret fra første øyeblikk.

– Diktene er så enkle, men samtidig så dype. De treffer meg hver eneste gang, sier Isachsen.

Hun synes det er merkelig at de store forlagene ikke har vært interesserte i å gi ut Skaugs dikt.

– Han når vel en litt annen målgruppe enn tradisjonelle diktere – han skriver med et muntlig og enkelt språk uten de kompliserte metaforene.

Sophie Elise Isachsen er veldig begeistret for Trygve Skaugs dikt. Hun synes det er merkelig at de store forlagene i utgangspunktet ikke viste interesse for diktene hans. Foto: Andris Søndrol Visdal

– At han likevel klarer å vekke en følelse, appellerer nok veldig til «Instagram-generasjonen» hvor alt skal være kjapt og forstås raskt, og være dele-vennlig, sier hun.

To forlag har tatt kontakt

På toppen av suksessen har et par forlag gjenopptatt kontakten med Skaug. Han innrømmer at han er smigret.

– Jeg har jo vært litt redd for at diktene mine egentlig ikke har vært gode nok, siden ingen av de store forlagene ville gi dem ut. Sånn sett er det veldig stas at to av dem nå har tatt kontakt.

At det kan hende at forlagene nå ser den kommersielle siden mer enn at de plutselig har oppdaget kvaliteten ved diktene, tenker han ikke for mye på.

– Forlagene får jo fryktelig mange henvendelser fra unge forfattere. Jeg tror ikke de leser alt like nøye. Kanskje er det først nå de virkelig har lest det jeg skriver, undrer han.

Stort forlag eller ikke, Skaug kommer til å fortsette med å gi ut diktsamlinger. Det oppfordrer han også andre forfatterspirer til å gjøre.

– Jeg får faktisk en del henvendelser fra unge folk som skriver dikt og noveller. De sier de har blitt refusert, og spør om råd. Da oppmuntrer jeg alltid til å kjøre på.

– Mange gir nok opp når de får et refusjonsbrev. Men selv om et forlag ikke vil gi ut det du har skrevet, kan det likevel finnes mange folk dere ute som vil lese tekstene dine, understreker Skaug.

Det vet han nemlig alt om.